Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30,31 decembrie 2023. Pisica Yule

30,31 decembrie

Pe 30 decembrie s-au născut împăratul Titus, Rudyard Kipling, Ben Johnson, Ion Gorun, Maria Alexandru. Pe 31 decembrie s-au născut Henri Matisse, Anthony Hopkins, Donna Summer, Ben Kinsley, Val Kilmer, Enea Hodoş, Ilarie Voronca, Mihai Dascăl, Miliţa Petraşcu, Nell Cobar.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, stabilirea Anului Nou pe 1 ianuarie pare a fi total ilogică şi fără niciun suport religios sau cosmic, spiritual sau material. Nu se potriveşte cu nimic, nici în calendarul iulian, nici în cel gregorian. Şi nici în vechile calendare din antichitate.

Anul Nou a fost stabilit la trecerea secundei de la ora 24:00 din noapte de 31 decembrie, ca o sărbătoare nouă, profană, eliberată de orice religie, mit sau legendă! Un început nou, o resetare necesară pentru oamenii liberi, senini şi cu cugetul curat.

Totuși există o legendă și despre acest moment, al anului nou. Se spune că după ce Cezar și-a prezentat proiectul anului cu 12 luni, anul bisect, a fost întrebat, în Senat, de Brutus, de cine altul, de ce a pus începutul anului în ianuarie, mutându-l din martie, de la echinocțiul de primăvară. Pentru că, a spus Cezar, ianuarie vine de la Ianus, zeul cu două fețe, o față spre trecut, alta spre viitor, zeul porților și al trecerii. Iată de ce avem Anul Nou de 1 ianuarie!

Dacă ați crezut că intriga cam sumbră și plină de fantome din A Christmas Carol a fost puțin cam macabră pentru sărbători, poate doriți să evitați vizitarea Islandei, oricând în decembrie. Pentru că avarul Ebenezer Scrooge al lui Charles Dickens arată de-a dreptul prietenos în comparație cu cea mai răutăcioasă poveste de Crăciun din Islanda: Jólakötturinn, sau pisica de Yule care mănâncă copii.

Jólakötturinn este o pisică neagră de mărimea unei case care cutreieră peisajul islandez în Ajunul Crăciunului, atacând și mâncând copiii care nu reușesc să poarte măcar o piesă nouă de îmbrăcăminte.

Pisica de Yule este o un mic șantaj pentru copii: fii cuminte și vei primi un pulover nou, sau o pereche de șosete de Crăciun. Dar dacă te porți prost, vești proaste: nu numai că nu vei primi un pulover nou, dar vei fi mâncat de Jólakötturinn — într-un mod îngrozitor, nu mai puțin.

Pentru călătorii care nu sunt familiarizați cu poveștile și legendele mitice ale Islandei, ideea unei pisici de patru metri înălțime și însetată de sânge poate să nu pară să aibă cea mai firească legătură cu voia bună de Crăciun. Dar într-o țară în care o treime dintre rezidenți raportează o credință în trolli și există o întreagă școală dedicată studierii spiridușilor, Jólakötturinn începe să aibă sens.

„În saga noastră, există toate tipurile de monștri, iar unii dintre ei sunt legați de pisici”, spune Stefán Smári Ásmundarson, un expert islandez în istorie și ghid profesionist la Peșterile istorice din Hella .

În Islanda, poate niciun monstru nu este mai faimos decât Grýla, menționat pentru prima dată în saga istorică de la începutul secolului al XIII-lea, Edda în proză . Se spune că Grýla fierbe copiii neascultători și comandă spiritele rele. Descrierea ei variază, dar este neatrăgătoare, de la trei capete la 15 cozi, până la urechi mari, cu coarne de capră.

„Poemul lui Grýla” din secolul al XVIII-lea i-a prezentat pe fiii ei Yule Lad , predispuși la infracțiuni precum furt, vandalism, furt de oi și chiar crimă. La ceva timp după ce Grýla și-a avut fiii (sau potențial înainte), uriașa a primit un animal de companie, deși nu unul foarte plăcut: pisica de Yule.

Până în 1932, toate semnele distinctive ale poveștii lui Jólakötturinn au fost stabilite într-o carte de poezii pentru copii de Crăciun numită Jólin koma , scrisă de Jóhannes úr Kötlum și tradusă în engleză de Hallberg Hallmundsson. Poemul „ Jólakötturinn ” al cărții descrie pisica de Crăciun cu versuri (adaptat ulterior într un cântec din 1987 de Björk ) care se traduce în mod liber prin: „dacă i-ar auzi mieunatul afară/ toată lumea era imediat nefericită/ Toți știau că vânează oameni/ și nu vreau șoareci.”

Poezia menționează, de asemenea, slăbiciunea pisicii de Yule pentru hainele noi: „Copiii mici stăteau îmbujorați și mândri, toți îmbrăcați în hainele lor noi/ pentru că toți cei care aveau ceva nou de îmbrăcat au rămas departe de gheara pisicii”.

Smári spune că este complet logic ca o pisică să se alăture echipajului de coșmar al lui Grýla. El indică o creatură similară din legendele celtice mai vechi, numită Cat-Síth. Siturile istorice care precedă vikingii ( inclusiv Peșterile Hella , unde lucrează Smári) i-au determinat pe cercetători să considere că celții ar fi putut fi în Islanda înainte de vikingi, aducând posibil cu ei povești despre Cat -Síth , despre care se spune că prind sufletele umane în capcană.

Se spune că Cat-Sìth este o vrăjitoare sub formă de animal, iar în Islanda, puțini erau mai vrăjitoare decât Grýla. Uriașa a împărțit deja spațiu în saga cu alți monștri legați de pisici, cum ar fi Skoffin și Skuggabaldur , creaturi născute din unirea unei pisici și a unei vulpi arctice și despre care se spune că ucid oamenii în doar câteva secunde.

„Se credea că vrăjitoarele se pot transforma în pisici și, de obicei, în pisici negre”, spune Smári. Îmbrăcate ca pisici negre, vrăjitoarele „ar putea să se deplaseze noaptea” ascunzându-se în umbră, spune el, la fel ca pisica de Yule vicleană, cu blană neagră.

Creștinismul a făcut un caz în privința reputației pisicilor . Felinele au fost omise din Biblie, iar până în Evul Mediu, pisicile au devenit indisolubil legate de păgânism, vrăjitorie și Diavol.

Pentru Helga Vollertsen, curator de etnologie la Muzeul Național al Islandei, faptul că păgânii sărbătoresc solstițiul de iarnă de la sfârșitul lunii decembrie este probabil o parte din motivul pentru care pisicile (cu asocierea lor cu păgânismul) au fost legate de Crăciunul în Islanda. „Multe ritualuri păgâne au fost calchiate, ca să spunem așa, în creștinism și au rămas parte a societății și a folclorului”, spune ea. „Data Crăciunului a fost plasată în jurul festivalului păgân al solstițiului de iarnă, așa că Crăciunul a preluat multe dintre vechile tradiții legate de solstițiul de iarnă.”

În măsura în care pisica Yule a devenit animalul răufăcător al lui Grýla, înregistrările sunt puțin mai ciudate. „Deodată, [Grýla și pisica Yule] par să fi făcut echipă împreună”, spune Smári.

Chiar și úr Kötlum din Jólin koma din 1932 pare să fi încercat să acopere faptul că originile lui Jólakötturinn sunt necunoscute, deschizându-și poemul cu: „Cu toții cunoașteți pisica de Yule/ și pisica aceea era într-adevăr uriașă/ Oamenii nu știau de unde a venit. / sau unde s-a dus.”

Dar asta lasă o întrebare: cum se face că o pisică de mărimea unei case, cu o sete de sânge uman și mustăți asemănătoare cuțitelor, ar putea fi adusă să toarcă prin simpla vedere a șosetelor noi sau a unui pulover nou? Această parte a legendei este pur pragmatică: a fost o încercare de creștere a consumului. Consumism, ce vreți…

„În timpul lunilor lungi și întunecate de iarnă, principala activitate în ferme ar fi lucrul cu lâna și asta ocupa cea mai mare parte a gospodăriei”, spune Vollertsen. „Oamenii erau săraci, nu își puteau permite să fie leneși, așa că cred că poveștile Pisicii de Yule [încurajau] oamenii să muncească mai mult.”

Astăzi, majoritatea islandezilor nu sunt prea îngrijorați de faptul că pisica de Yule fură copiii și nici copiii nu sunt deosebit de entuziasmați de șosete noi de Crăciun. „Nu cred că a mai rămas nicio teamă astăzi”, spune Vollertsen. „Este doar o poveste drăguță de Crăciun.”

În magazinele islandeze, este obișnuit să vezi modele ale unei versiuni Disneyfied a pisicii Yule lângă decorul Moșului și ornamentele de Crăciun. Vollertsen spune că muzeul decorează de Crăciun, iar copiii mici se pot teme uneori de clanul lui Gryla. „Dar este doar o distracție”, spune ea, „un pic ca Halloween sau ca vizitarea unei case cu fantome într-un parc de distracții”.

O poveste de Crăciun, care îmi amintește de copilăria mea, plină de povești, istorii și basme. La început mi le povestea străbunica Teodora, apoi le citeam singur. Câte momente extraordinare mi-au oferit cititul cărților!

Dar, iată, Anul Nou este mâine. În horoscop, pe lângă sfaturile obișnuite mai puteți găsi și unele sugestii pentru cadori, pe zodii.

Anul Nou 2024 cu sănătate, bunăstare și pace ! Să fiți sănătoși și să primiți numai vești bune !

Odată la un an de zile pot să spun că mâine este un alt… an!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30,31 decembrie 2023

BERBEC Sâmbătă, una dintre cele mai bune zile ale anului. Altă zi mai bună nu poţi să mai ai, duminică noapte 2023 se termină. Urmează-ţi programul de Revelion şi evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Stelele spun să laşi încapaţânarea şi să te distrezi cât poti de Revelion, pentru ca 2024 iti aduce noi prilejuri de afirmare, chiar cu ciudatul de Uranus în zodie, dar nu tot timpul. Revelionul aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine. O veste bună desprea unii membrii ai familiei, veste de departe. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, totul este bine. Mare atenţie la băuturile reci, sau cu ghiaţă şi la durerile de dinţi, aşa, pentru echilibru!

Obiecte dedicate, care îi poartă inscripţionat numele nativului din zodia Berbecului, specifice activităţii, obiecte, îmbrăcăminte din piele, mănuşi din piele, artă din fier, statuete, pocale, inel cu rubin, flori de culoare roşie, parfumuri din gama de piele, o sticlă de vodcă fină – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti sau să le dăruieşti de Anul Nou.

TAUR Ultimul weekend al anului este obositoar şi aglomerat. Onorează promisiunile făcute. Încearca sa te înconjori de oameni de calitate la Revelion, duminică diseară, şi apoi în tot anul 2024 poți reusi în ceea ce îţi propui! Revelionul acesta l-ai gandit ca o incununare a unei perioade, pentru ca esti sigur ca anul 2024 va fi mai bun pentru tine. Mici sau mai mari succese îţi lumineză sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii. De Revelion sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie. Vestea buna este ca problema care te preocupa de atâta timp se poate rezolva repede, iar vestea rea este că nu depinde de tine.

Cosmetice de toate felurile, feminine sau masculine, după caz, obiecte de artă din aramă, o cutie de bomboane fondante, îmbrăcăminte din mătase, un lanţişor cu o cruciuliţă, accesorii pentru proprietăţi, pentru casă sau maşină, parfumuri din gama florală, o sticlă de vin scump roşu – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Revelion.

GEMENI Sâmbătă eşti dinamic, trebuie să reuşeşti! Pentru tine valorile spirituale nu sunt negociabile sau vorbe în vânt, aşa că ia în serios Revelionul şi distrează-te! Toate drumurile sunt deschise. Ai dorit un Revelion mai deosebit, si iata, stelele ti-au indeplinit dorinta. Atentie la posibile intarzieri si reprogramari. Duminică seara, de Revelion sunt posibile din nou mici probleme în familie, cu prietenii, anturajul. Probleme de organizare, de timing etc. Trebuie să ajuţi un prieten sau o prietenă.

Nu cu bani, nu în primul rând, ci cu solidaritate, o vorbă bună şi un sfat competent. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii te-au uitat. Toată lumea este ocupată să sarbatoreasca cât mai mult sau mai bine, pentru că este în ton cu anul ce va să vină.

Cărţi, albume de artă, discuri de vinyl, tot felul de tehnologie de înregistrat sau reprodus vocea şi muzica, pulover de lână, neapărat de kashmir, parfumuri uşoare, diafane, flori de câmp, orhidee, o sticlă de gin, neapărat britanic – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Anul Nou.

RAC Sâmbătă favorizate activităţile obişnuite pentru penultima zi a anului. Horoscopul foarte complex justifică opinia să te distrezi în noaptea de duminică, la Revelion cât poţi, pentru ca 2024 va fi un an hotărâtor pentru tine. Se apropie Anul Nou, iată, mai este puțin timp – stresul este în creşte, pentru tine este însă foarte important. Fie că este o „întâlnire” importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet în noaptea de Revelion. Festina Lente cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi.

Obiecte din argint, artă din argint, inele, bijuterii din argint. Argintul este metalul zodiei, aduce noroc şi nici nu este, încă, prea scump. Parfumuri din gama orientală, flori în ghiveci, bomboane sau ciocolată neapărat în staniolul argintiu, o sticlă de şampanie franţuzească, brut – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti de Revelion.

LEU În weekend, o veste bună sau folositoare. Dacă pleci undeva atenţie la bagaje! 2023 a fost un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plangi. 2024 va fi un an şi mai bun! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, odata pe an este noaptea in care nu se doarme şi se gândeşte de bine, visuri şi iluzii pentru o lume mai bună – Revelionul. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală.

Obiecte din aur, adică mici obiecte din aur, că nu suntem cu toţii bogaţi, cum ar trebui, de fapt. Portocale, cărţi istorice, romane fluviu, un aparat de luat tensiunea (ştiu leii de ce), cosmetice pe bază de miere, parfumuri din gama florală, flori galbene, aurii şi/sau o sticlă de lichior de portocale, portocala fiind fructul zodiei – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti de Revelion.

FECIOARĂ În ultima zi a anului domeniul sentimental este favorizat. Mai ai mici detalii de aranjat pentru Revelion. In clipa Noului An ia în braţe pe omul pe care-l iubeşti, ca să-i aduci mult noroc. Pentru tine, Revelionul este o corvoada cu musafiri, deranj şi cheltuiala. Ti-ar placea sa il petreci intr-un avion traversand fusele orare şi sarbatorind mereu şi mereu momentul dintre ani – doar de 24 de ori! Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă a Anului Nou. O schimbare este necesară, dar mai trece ceva timp până să te hotărăşti. Dorinţa de a avea tot timpul pace şi armonie nu te lasă să iei măsuri mai radicale.

Obiecte cu detalii evidente, lucrate foarte minuţios şi cu multă atenţie, perfumuri puternice, dar dulci, din gama orientală, bijuterii cu multe pietre (semipreţiose, desigur), cosmetice mai deosebite, cărţi vechi, flori de toate culorile, o sticlă de băutură scumpă, din plante – gen biterul suedez – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Anul Nou.

BALANŢĂ Crezi că eforturile tale din 2023 vor rodi in 2024. De Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Anul care se sfârşeşte astăzi a fost un succes financiar, şi nu prea, dar ai supravieţuit. Oricum, nu te plângi prea tare pentru ca viitorul iti apare în roz! Ultima zi a anului 2023 este favorabilă mai ales sub aspect sentimental. Dacă ai de convins de ceva, pe cineva, cumva din familie, sau din anturaj – astăzi este ziua. Sfatul meu este să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc – nu este chiar o configuraţie favorabilă.

Cărţi, o memorie flash pentru PC, un obiect de anticariat – o ilustrată de la începutul secolului XX, o centură, o curea, cosmetice body, flori diverse, orhidee, o sticlă de vin alb, sec – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Anul Nou.

SCORPION Surprizele se ţin lanţ, şi din fericire, sunt numai din cele placute. În wekend ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde plăcut! Revelionul, indică stelele, cu familia şi prietenii! A fost un an greu pentru tine, dar plin de satisfactii. Asa ca nu te zgarcesti la marca de sampanie şi la cel mai scump tort. Atenţe la frig şi la alunecatul pe gheaţă, unde mai este ghiaţă, poate în Nord sau pe munte. Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă, într-adevăr, lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor.

Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Procesul acesta filozofic trebuie să dureze fix până te aşezi la masa de Revelion. Apoi – petrece!

O cutie de bomboane de ciocolată, lenjerie intimă, băuturi – toată gama, numai tari să fie, flori de seră, trandafiri roşii, cărţi sau DVD-uri de aventuri – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Anul Nou.

SĂGETĂTOR Sâmbătă evită deciziile care duc la schimbări majore. Eşti cam agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. Ai terminat toate cumparaturile, dar si banii. O veste te face atent si iti ofera un subiect de meditatie. Te simti bine! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afacerile în familie, gen nu invita persoane necunoscute familiei. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile, sau Doamne fereşte – portofelul.

Obiecte din lemn, articole sportive, mingi, darts, flori de culore violet, îmbrăcăminte din piele, băuturi combinate, gen cocktail – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Revelion.

CAPRICORN Sâmbătă ai 24 de ore de aspecte favorabile – profită de ele! Curăţenie dramatică! Urmează să faci un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism sau pur şi simplu o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece, în acest caz că a mai trecut un an!

Obiecte din argint (care argint, conţine plumb, metalul zodiei Capricornilor, într-un procent mai mare sau mai mic, depinde de cinstea vânzătorului şi de onoarea marcajului) îmbrăcăminte din lână naturală de calitate (strict interzis plasticul sub tote denumirile), inel cu onix, cărţi la modă, un ceas de mână, flori de culoarea zăpezii proaspete, o sticlă de cidru – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Revelion.

VĂRSĂTOR Sâmbătă este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte, în sfârşit, programul tău de Revelion şi unele neânţelegeri cu anturajul. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva. Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Supravegheţi-vă vederea şi atenţie la drum, dacă pleci să faci Revelionul la ţară!

Tehnologie, sub toate aspectele ei – cu cât este mai inventivă şi mai ciudată – cu atât mai bine, obiecte care păcălesc, cărţi surpriză, prăjituri cu multă frişcă, flori de seră de culori diferite, pastelate, dar în care predomină nuanţele de albastru, băuturi cât mai fanteziste şi mai exotice – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Revelion.

PEŞTI Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor. Neapărat, şampanie! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că mai toată săptămâna trecută nu prea ai înaintat cu activitatea ta – oricum a fost vacanta – dar ti-ai propus nişte lucruri în anul 2023, mai precis la sfârşitul lui. Nu ai făcut mare lucru, să fim drepţi. Totuşi “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur. Atenţie la schimbările de temperatură şi presiune atmosferică şi mai ales fii atent la cu ce te încalţi.

Pantofi, cizmuliţe, ugg cei urâţi dar comozi, tot ceea ce se poate încălţa, ciorapi de lână, dar şi mănuşi din piele, flori în ghivece, ciocolată, brânzeturi fine şi scumpe, băuturi româneşti tari, ţuică, vinars – cam acestea sunt lucrurile pe care doreşti să le primeşti, sau să le dăruieşti în noaptea de Anul Nou.