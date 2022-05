HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 mai 2022. Energia întunecată. Universul va înceta să se mai extindă!

Pe 3 mai s-au născut: Nicolo Machiavelli, Sir George Paget Thomson, Sugar Ray Robinson, Francois Coty, Henry Fielding, Golda Meir, John Speke, Engelbert Humbertinck, Dodie Smith (”101 dalmațieni”, 1956) Vera Ceaslavska, George Constantin, Eugenia Cioculescu, Mihai Vladimir Zamfirescu.

O zi de muncă obişnuită – în calendarul creștin-ortodox fix, sunt Sfinții: Irodion de la Lainici, un român, Timotei, soția sa Mavra, Diodor, Rodopian, diaconul și Teodosie. Nicio notă în ”Kalendarul” vechi, antic.

Astăzi este „Ziua mondială a libertăţii presei„; a fost hotărâtă de Adunarea Generală a ONU, în anul 1993, la propunerea Conferinţei generale a UNESCO din 15.X.1991; marchează semnarea, la 3.V.1991 a „Declaraţiei de la Windhoek” (Africa de Sud), care sublinia că „o presă liberă, pluralistă şi independentă este o componentă esenţială a oricărei societăţi democratice”. Sursă: RADOR

În doar 100 de milioane de ani, universul ar putea începe să se micșoreze, sugerează o nouă cercetare.

După aproape 13,8 miliarde de ani de expansiune neîntreruptă, universul ar putea în curând să se oprească, apoi să înceapă încet să se contracte, sugerează o nouă cercetare publicată în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences .

În noua lucrare, trei oameni de știință încearcă să modeleze natura energiei întunecate – o forță misterioasă care pare să determine universul să se extindă din ce în ce mai repede – pe baza observațiilor anterioare ale expansiunii cosmice. În modelul echipei, energia întunecată nu este o forță constantă a naturii, ci o entitate numită chintesență, care se poate degrada în timp.

Cercetătorii au descoperit că, deși expansiunea universului se accelerează de miliarde de ani, forța respingătoare a energiei întunecate ar putea slăbi. Conform modelului lor, accelerația universului s-ar putea încheia rapid în următorii 65 de milioane de ani – apoi, în 100 de milioane de ani, universul s-ar putea opri complet din expansiune și, în schimb, ar putea intra într-o eră de contracție lentă care încheie miliarde de ani acum cu moartea — sau poate renașterea — timpului și a spațiului.

Și toate acestea s-ar putea întâmpla „remarcabil” de repede, a spus coautorul studiului, Paul Steinhardt, director al Centrului Princeton pentru Științe Teoretice de la Universitatea Princeton din New Jersey.

„Revenind în timp cu 65 de milioane de ani, atunci asteroidul Chicxulub a lovit Pământul și a eliminat dinozaurii”, a spus Steinhardt pentru Live Science. „La scară cosmică, 65 de milioane de ani este un timp remarcabil de scurt”.

Nimic din această teorie nu este controversat sau neplauzibil, a declarat Gary Hinshaw, profesor de fizică și astronomie la Universitatea din British Columbia, care nu a fost implicat în studiu, dar a declarat pentru Live Science. Cu toate acestea, deoarece modelul se bazează numai pe observațiile anterioare ale expansiunii – și pentru că natura actuală a energiei întunecate din univers este un mister – predicțiile din această lucrare sunt în prezent imposibil de testat. Deocamdată, ele pot rămâne doar teorii.

Începând cu anii 1990, oamenii de știință au înțeles că expansiunea universului se accelerează; spațiul dintre galaxii se lărgește mai repede acum decât a fost acum miliarde de ani. Oamenii de știință au numit sursa misterioasă a acestei energii întunecate de accelerare – o entitate invizibilă care pare să funcționeze contrar gravitației, împingând cele mai masive obiecte ale universului mai departe, mai degrabă decât adunând-le împreună.

Deși energia întunecată reprezintă aproximativ 70% din masa totală a energiei universului, proprietățile sale rămân un mister total. O teorie populară, introdusă de Albert Einstein, este că energia întunecată este o constantă cosmologică – o formă neschimbătoare de energie care este țesută în urzeala spțiu-timp. Dacă acesta este cazul, iar forța exercitată de energia întunecată nu se poate schimba niciodată, atunci universul ar trebui să continue să se extindă (și să accelereze) pentru totdeauna.

Cu toate acestea, o teorie concurentă sugerează că energia întunecată nu trebuie să fie constantă pentru a se potrivi cu observațiile expansiunii cosmice din trecut. Mai degrabă, energia întunecată poate fi ceva numit chintesență – un câmp dinamic care se schimbă în timp. (Steinhardt a fost unul dintre cei trei oameni de știință care au introdus ideea într-o lucrare din 1998 în revista Physical Review Letters .)

Spre deosebire de constanta cosmologică, chintesența poate fi fie negativă, fie atractivă, în funcție de raportul dintre energia sa cinetică și potențială la un moment dat. În ultimele 14 miliarde de ani, chintesența a fost respingătoare. În cea mai mare parte a acelei perioade, totuși, a contribuit nesemnificativ în comparație cu radiația și materia la expansiunea universului. Acest lucru s-a schimbat în aproximativ cinci miliarde de ani când chintesența a devenit componenta dominantă și efectul său de repulsie gravitațională a făcut ca expansiunea universului să se accelereze.

„Întrebarea pe care o ridicăm în această lucrare este: „Trebuie să dureze această accelerație pentru totdeauna?””, a spus Steinhardt. „Și dacă nu, care sunt alternativele și cât de curând s-ar putea schimba lucrurile?”

În studiul lor, Steinhardt și colegii săi, Anna Ijjas de la Universitatea din New York și Cosmin Andrei de la Princeton, au prezis cum s-ar putea schimba proprietățile chintesenței în următoarele câteva miliarde de ani. Pentru a face acest lucru, echipa a creat un model fizic de chintesență, arătându-și puterea respingătoare și atractivă în timp, pentru a se potrivi cu observațiile din trecut ale expansiunii universului. Odată ce modelul echipei a putut reproduce în mod fiabil istoria expansiunii universului, ei și-au extins predicțiile în viitor.

„Spre surprinderea lor, energia întunecată din modelul lor se poate degrada cu timpul”, a spus Hinshaw. „Puterea sa se poate slăbi. Și dacă face acest lucru într-un anumit fel, atunci în cele din urmă proprietatea antigravitațională a energiei întunecate dispare și trece înapoi în ceva care seamănă mai mult cu materia obișnuită”.

Conform modelului echipei, forța respingătoare a energiei întunecate s-ar putea afla în mijlocul unui declin rapid care a început potențial cu miliarde de ani în urmă.

În acest scenariu, expansiunea accelerată a universului încetinește deja astăzi. În curând, poate în aproximativ 65 de milioane de ani, acea accelerație s-ar putea opri cu totul – apoi, în doar 100 de milioane de ani de acum încolo, energia întunecată ar putea deveni atractivă, determinând întregul univers să înceapă să se contracte. Cu alte cuvinte, după aproape 14 miliarde de ani de creștere, spațiul ar putea începe să se micșoreze.

„Acesta ar fi un tip foarte special de contracție pe care îl numim contracție lentă”, a spus Steinhardt. „În loc să se extindă, spațiul se contractă foarte, foarte încet”.

Inițial, contracția universului ar fi atât de lentă încât orice om ipotetic încă în viață pe Pământ nu ar observa nici măcar o schimbare, a spus Steinhardt. Conform modelului echipei, ar fi nevoie de câteva miliarde de ani de contracție lentă pentru ca universul să atingă aproximativ jumătate din dimensiunea actuală.

De acolo, unul dintre cele două lucruri s-ar putea întâmpla, a spus Steinhardt. Fie universul se contractă până când se prăbușește în el însuși într-o mare „criză”, punând capăt spațiu-timpului așa cum îl cunoaștem noi – sau universul se contractă doar suficient pentru a reveni la o stare similară cu condițiile sale originale și un alt Big Bang – sau o mare „săritură” — are loc, creând un nou univers din cenușa celui vechi.

În acel al doilea scenariu (pe care Steinhardt și un alt coleg l-au descris într-o lucrare din 2019 în jurnalul Physics Letters B ), universul urmează un model ciclic de expansiune și contracție, salturi și sărituri, care se prăbușesc și îl refac constant. Dacă acest lucru este adevărat, atunci universul nostru actual poate să nu fie primul sau singurul univers, ci doar cel mai recent dintr-o serie infinită de universuri care s-au extins și s-au contractat înaintea noastră, a spus Steinhardt. Și totul depinde de natura schimbătoare a energiei întunecate.

Cât de plauzibile sunt toate acestea? Hinshaw a spus că interpretarea chintesenței din noua lucrare este o „supoziție perfect rezonabilă pentru ceea ce este energia întunecată”. Deoarece toate observațiile noastre despre expansiunea cosmică provin de la obiecte care se află la milioane până la miliarde de ani lumină distanță de Pământ, datele actuale pot informa oamenii de știință doar despre trecutul universului, nu despre prezentul sau viitorul său, a adăugat el. Deci, universul ar putea foarte bine să se îndrepte spre o criză și nu am avea de unde să știm până la mult timp după începerea fazei de contracție.

„Cred că într-adevăr se rezumă la cât de convingătoare ți se pare această teorie și, mai important, cât de testabilă ți se pare că este?” a adăugat Hinshaw.

Din păcate, nu există o modalitate bună de a testa dacă chintesența este reală sau dacă expansiunea cosmică a început să încetinească, a recunoscut Steinhardt. Deocamdată, este doar o chestiune de potrivire a teoriei cu observațiile anterioare – iar autorii fac acest lucru cu capacitate în noua lor lucrare. Dacă universul nostru ne așteaptă un viitor de creștere nesfârșită sau de decădere rapidă, doar timpul ne va spune.

Despre teoriile de mai sus s-a discutat mult pe DOA. Acolo savanții au insistat că atât materia cât și energia întunecată sunt ipoteze de lucru, doar teorii, nimeni, în mai mulți zeci de ani decând se discută despre acest lucru nu a putut să observe sau să demonsteze științific existența lor cu probe.

Eu am susținut că nu este o problemă de astrofizică ci una de filosofie. Dacă admitem că Universul este infinit, atunci el se poate extinde la infinit, nu are nevoie de materii și energii negre, întunecate sau în dungi. Iar dacă există o finalitate, pentru că astronomia este o arheologie cosmică, nu putem știi dacă Universul nu a murit, deja, în timp real. O să aflăm peste miliarde de ani!

Am mai pățit ceva pe DOA. Unul dintre tinerii savanți astronomi, reșapați la astrologie, a făcut o mică cercetare pe net. Și în România. A fost atras de aspectul atrăgător al unei tinere autointitulată ”astroloagă”. Și a tradus cu Google horoscoapele atrăgătoarei tinere. Nu vă mai spun câte mi-a reproșat fostul astronom de la Cambridge, în principal punerea ascendetului pe aceiași treaptă cu zodia. I-am replicat că nu am nicio vină, am scris în repetate rânduri despre această gravă eroare în care se dă la fel de multă importanță zodiei cât și ascendentului. Este o invenție pură, bântuie România de câțiva ani, perla unei moldovence, care neștiind prea multă astrologie o inventează ad-hoc.

Nu am ce să fac, trăim în epoca post-adevăr, în care minciuna și impostura domnesc. Exemplul cu zodia și ascendentul este ceva minor, nu este esențial pentru viețile noastre. Dar, altele sunt, de exemplu minciunile de presă cu războiul din țara vecină și nu prea prietenă.

Nu cred că se mai poate schimba ceva, răul este prea mare și prea adânc, dar totuși mai am speranță, cât mâine mai este o altă zi!

HOROSCOP 3 mai 2022

BERBEC Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate permanentă. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii, sau, în negocieri, mai ales la serviciu. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi poate face mare placere celor dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niște mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

TAUR Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori, noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic, un aparat mecanic, sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor.

GEMENI Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect financiar. Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile pe care ţi le faci. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectată pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC Din nou, mici probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Aceasta zi din zodia Taurului este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seară foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

LEU O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O nerealizare care te pune pe gânduri. Pentru unii dintre Lei astăzi este ziua cu nişte termene, nervozitatea creşte. Până la urmă reuşesti, dar cu mare greutate. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert, pote pe net?

FECIOARĂ Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste, nu lăsa nici o neclaritate, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

BALANŢĂ O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, în general, colectivul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania celor dragi.

SCORPION Nu forţa inutil; mai bine amână pe mai târziu. Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile. Mijlocul săptămânii pare să fie foarte liniştit, chiar plictisitor, după mica perioadă a weekendului de 1 Mai. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt?! Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor, vezi la cine apelezi.

SĂGETĂTOR Nu specula, sau investi. Mare atenţie la circulaţie. Atenţie la cheltuieli. Nu lua in serios toate zvonurile, mai ales cele din domeniul financiar. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri, sau, de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele, sau o întâlnire extrem de importantă.

CAPRICORN Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate. Atenţie, deci, ce semnezi sau mai bine zis dacă semnezi. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu sunt semne de accidente, boli grave, cutremure mari, incendii sau alte delicatese de genul ăsta. Nu apare niciun semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară.

VĂRSĂTOR O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Eşti distrat şi nu te poţi concentra după weekendul de 1 Mai. Ia-o încetişor, fără eforturi fizice foarte mari. Atingi „regimul normal de funcţionare” pe seară, la o terasă, cu prietenii! Deci, o zi care te oboseşte, dar cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încearcă să nu-ţi amărăşti sufletul.

PEŞTI În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii nu îţi sunt favorabile. Astăzi ai mai multă nevoie de bani. Nu prea găseşti. Sfârşitul zilei este apoteotic, cu tot bancul de Peşti umblând după bani pe la părinţi, prieteni, colegi, profesori, bănci, fonduri, cooperative de credit, cămătari etc. Pâna la urma oboseşti. Stelele nu spun daca gaseşti banii, ci doar că-i cauţi!