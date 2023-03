HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 29 martie 2023. Epic Music nu este un gen nou

29 martie

Pe 29 martie s-au născut: John Tyler, John Major, Lavrenti Pavlovici Beria, Sam Walton, Vangelis, Teofilio Stevenson, Christopher Lambert, Marina Sirtis, Lucy Lawless, Virgil Carianopol, Constanţea Buzea, Caius Iacob, Elena Farago.

Nimic important în „Kalendar” şi prin dreaptă urmare, nimic nici în calendarul creştin. Totuşi pe 29 martie se pomenesc „sfinţii mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul şi alţi mulţi, împreună cu ei” – Vieţile Sfinţilor. Şi ce au făcut numiţii şi ceilalţi mulţi, ca să merite sfinţenia?

Vieţile Sfinţilor ne luminează, de exemplu, pentru Sf.Marcu din Aretusa: „… plin fiind de dumnezeiască râvnă a dărâmat la pământ multe temple de ale idolilor...”. Aşa au pierit capodopere ale arhitecturii clasice şi chiar şi una dintre cele şapte minuni antice, statuia lui Zeus din Olympia, se spune că era făcută numai din fildeş şi aur, cu o înălţime estimată de 12 metri, opera capitală a genialului sculptor Phidias.

În anul 1958 s-a descoperit, în oraşul Olympia din Grecia, atelierul lui Phidias şi s-au putut reconstitui unele dintre tehnicile folosite la minunata statuie. Minune! Atelierul parcă fusese părăsit ieri de sculptorii antici, totul era acolo, scule, unelte, schițe, modele etc. Dar, se pare, că sculptorul grec a fost urmărit de un blestem! Intoleranţa canonică şi prostia ridicată la rang de religie şi-au spus cuvântul, atelierul a fost transformat într-o basilică creştină şi toate uneltele, schiţele, etc s-au risipit, sau distrus. Unele relicve au ajuns, poate, din fericire, în colecțiile particulare ale unor pasionați foarte bogați. Păzite cu gelozie de ochii iconoclaștilor.

Primii creștini nu au avut nimic sfânt. Au distrus, au asasinat, au dat foc. Și mai târziu s-au comportat la fel de deplorabil. Inchiziția, Noaptea Sf.Bartolomeu, vânătoarea vrăjitoarelor, masacrul pisicilor. Fanatismul religios nu are de fapt, religie. Iată, musulmanii din Califat și nu numai, se comportă la fel ca și creștinii. Distrug monumente, asasinează, dau foc. Religia este de vină? Sau este doar un motiv, un pretext, pentru satisfacerea pornirilor de maimuțe asasine și isterice?!

Mai mulți dintre domniile voastre, dragi jupânițe și cinstiți jupâni , știind pasiunea mea pentru Epic Music, mi-ați trimis un citat dintr-un articol semnat de un mare, un foarte mare formator de opinii, un far al culturii românești.

Stimabilul face bine și scrie într-un ziar pentru nasuri subțiri, că: ”ce atâta zarvă cu epic music, este doar un alt gen minor de muzică electronică, din categoria New Age!” Așa mi-au scris cititorii mei. Mă simt vizat, doar eu în rubrica mea, pusă cu atâta noblețe și cavalerism la dispoziție de către EvZ, am făcut zarvă pe tema epic music.

Pentru că o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte vă rog să urmăriți videoul care urmează. Este o înregistrare a unei piese din albumul ”Vanquish” a Two Steps From Hell:

https://www.youtube.com/watch?v=tGh4FcZKekA

Unde este sintetizatorul electronic, unde este muzica New Age? În schimb avem o frază simfonică melodioasă, interpretată excelent de o orchestră foarte bună, probabil din Nord. Cu compartimentul de alămuri mărit, după părerea mea. Și un cor, complet, care cântă în limba latină. Uitați-vă la figurile muzicienilor, la coriști. Sunt niște profesioniști aproape de perfecțiune dar nu își pot reține satisfacția că participă la un act artistic care le face plăcere. O muzică simfonică a secolului XXI, Music Makes You Braver!

Bun, aici trebuie să fac și eu o remarcă. Câteva piese de epic music sunt ruinate de prezența unor voci feminine, solo. Este o greșeală majoră, o trimitere în ridicol și derizoriu. Dar, cum spunea Thomas Bergersen, uneori compozitorul nu rezistă în fața drăgălășeniei unei soliste.

Epic music nu este un gen nou. Are precursori celebri ca Beethoven, Mozart, Bach, Wagner, Borodin, Ravel. Ceea ce este nou la muzica epică a secolului XXI este răspândirea în rândul tinerilor și foarte tinerilor, prin intermediul jocurilor de computer și a trailerurilor de filme și jocuri.

O să vă spun ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Se făcuse puțin mai cald și țineam geamul deschis la modesta mea mașină. Eu ascult nonstop epic music. Bun, uneori mai alternez cu Patsy Cline, Chris Rhea sau Brenda Lee. Și atunci ascultam epic music, parchez la supermarketul de unde cumpăr mâncare pentru căței, veveriție, pisoi și arici. Lângă mine un grup de liceeni. Unul dintre ei, tatuat pe mână cu un dragon, bine făcut, zice celor din jurul lui: ”Liniște, că vă sparg!” Ascultă un pic și apoi mi se adresează: ”Scuzați, domnu’, nu este muzica de la Halo 4?” Zâmbesc, mă dau jos, și îi fac un mic curs de epic music, aplicat la jocuri, punctat pe TSFH. Apoi mă duc la cumpărături. În spate îl aud pe liceeanul tatuat spunând: ”Ce dracu’ bătrânu’ meu nu este ca moșul ăsta! Ăstuia i-aș mânca din palmă. Ați văzut că știa toate jocurile?”

Uneori, chiar trebuie să știi toate jocurile. Ei, o să ziceți ce trebuie să știi toate jocurile dacă ești în pustnicie! Nu vă contrazic, dar domniile vostre nu vreți să știți ce se ascunde în spatele jocurilor? Bună întrebare!

De exemplu nu vreți să știți ce joc se ascunde în spatele războiului din vecini? Bună întrebare!

Fiind ziua de naștere a Marinei Sirtis, să-i spunem La Mulți Ani! – nu pot decât să văd câteva episoade din ”Star Trek TNG”. Este unul drăguț, când mama ei se însoară, pe acela o să-l caut primul.

Iată am programul făcut pentru noaptea asta, focul arde, da, încă mai fac focul, cățelușele s-au culcat, este liniște și pace, Dumnezeu încă are grijă de noi, și ne dă mereu speranța că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 28 martie 2023

BERBEC Dimineața poți să primeşti un dar neaşteptat, sau o veste bună, care îţi schimba starea de spirit. Ești conciliant, liniștit şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Renunţarea este recunoaşterea eşecului. Veştile pe care le primesti iţi dau o imagine buna asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre Berbeci: solutia legala pe care o asteptati o sa mai intirzie ceva timp, din cauze „obiective”, dar nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună!

TAUR Schimbările la care te gândeşti azi provin din dorinţa ta de confort. Totuşi, trebuie să fii mai realist şi să planifici ceea ce vrei să faci în funcţie de banii şi timpul pe care îl ai. Unii Tauri au de ales, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei fixe de categorie grea: acţionaza si nu vei greşi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat. Pe total, o zi obişnuită in care rutina începe chiar să te distreze. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, pâna la urma.

GEMENI E bine că vrei bunăstare, dar nu cheltui banii ca şi când ai avea-o! O criză acută de superficialitate te poate face să pierzi bani. Ochii văd, inima cere – dar ţine cardul în buzunar! Trebuie să calătoreşti. Adică să începi o călătorie. Ştii bancul? Radio Erevan este întrebat dacă drumul până la serviciu poate fi considerat o călătorie. Răspuns: depinde dacă te duci sau te întorci! O zi în care nu trebuie să faci schimbări, acasă sau la serviciu! Azi toată lumea te iubeşte şi te laudă. Ai şi nişte bani de încasat, aşa că poţi pleca pe seară la cumpărături sau la distracţie.

RAC Astăzi poţi să ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizărilor trecute şi a proiectelor viitoare. Trece timpul, trebuie să ții drumul bun! Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care mai sperai. Lumea spune că speranţa moare ultima. Adevărul este că nu moare niciodată pentru că a rămas pe fundul Cutii Pandorei, acolo unde tot ce este, este pentru veşnicie. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU Realizezi că întreaga ta existenţă este un laborator de experienţe. Încercate de tine, pe tine! Viaţa îţi pare ca o formulă complicată, dar astăzi afli că descoperirile mari sunt simple! Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri frumoase şi la amintiri plăcute. Configuratiile celeste sunt favorabile, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total o zi bunicică, în special pentru rezolvarea lucrărilor urgente la serviciu. Stelele favorizeaza o seara relaxanta şi odihnitoare. Deci, o seara placută, chiar dacă este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ Se pare că astăzi nu ești ocupat cu multe treburi. Situaţia te bucura pentru că ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile, tale pasiuni – dacă ai un hobby, e bine! Este o zi bună, dar evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut la serviciu şi mai ales la convorbirile la telefon. Astăzi trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi. Cu toate ca iţi place să rezolvi lucrurile clar si net, trebuie să amâni lucrurile pe care nu le poţi rezolva şi să dai dovada de multa diplomaţie, ba chiar şi de puţină ipocrizie și viclenie.

BALANŢĂ Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, urgent. Evita graba, mai ales seara. Nu pleca la drum lung, doar în oraș, la un spectacol, sau un film nou! Căldura sufletească şi vorbele bune de azi pot aduce „dividente” plăcute in viitor. Norocul nu te ocoleşte astăzi, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Pentru un procent din nativii din zodia Fecioarei: bineinţeles că o sa realizezi ce ţi-ai propus! Mai târziu, nu astăzi!

SCORPION Dacă, astăzi, trebuie să-ţi faci o apariţie în public, o prezentare, un interviu, la un simpozion, discuţii cu conducerea, să ştii că stelele îţi sunt favorabile. Îmbracă-te decent, nu țipător! Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara. Totuşi, în dragoste nu ai chiar atât de mult succes cum ţi-ai dori. Trebuie să descoperi alte mijloace ca să-i fermeci pe partenerii de amor sau de afacerii. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Nu-ţi face planuri pe termen lung, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem!

SĂGETĂTOR Vine soarele şi pentru tine daca esti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele personale. Nu împrumuta și nu lua bani cu împrumut! O zi neaşteptat de simpatică, in care toată lumea îţi zâmbeşte şi găseşte că araţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent. Pentru Săgetătorii care raman acasă este o zi relaxantă in care poţi să pui ordine in bibliotecă. Daca n-ai bibliotecă și cărți, sterge DVD-urile de praf. Dacă n-ai DVD aranjeaza discurile de vinyl si casetele. Daca nu ai nimic din inventarul menţionat, atunci probabil că vizualizezi. Așa nu trebuie să șteri nimic de praf!

CAPRICORN Astăzi posezi o tehnică bună în ceea ce înseamnă relaţii umane. Ştii ce să spui, când să spui şi cui să spui! Cei din jur aud ce vor să audă de la tine. Toată lumea e mulţumită, tu în special! Ai o propunere, sau o informatie, despre un loc de munca mai bun, cu un salariu mai bun si cu un pachet de avantaje imbietor. Totusi sfatul astrologului este sa nu schimbi locul de munca pentru că ultimii angajati sunt primii concediati, exceptie face faptul daca ai dat un concurs pentru respectiva poziţie. Joia este zi de bridge sau de mers la cursuri de dans. Ţi-ai făcut nişte stereotipuri de comportament şi asta nu este rău – te apără de surprize neplăcute.

VĂRSĂTOR Sunt avantajate schimburile de păreri, idei – discuţii, dialoguri, negocieri – comunicarea în general! Poţi să clarifici unele situaţii. În duo, sau în familie, contează părerea fiecăruia! Nu uita de promisiunile facute. Până la urma nu ai ce sa-ţi reproşezi prea tare. Poate puţina lene, puţin dezinteres şi pierderea prilejurilor evidente! Un procent din Vărsători au interviuri, praguri de trecut – pentru ei este o zi cam obositoare, in care nu poţi să gaseşti un minut de relaxare. Toata lumea vrea să discute cu tine sau iţi cere câte ceva. Horoscopul iţi indica un dar neaşteptat, aparent fără nici o legătură. Cu nimic!

PEŞTI Începi ziua cu dreptul şi chiar de dimineaţă e nevoie de unele abilităţi ale tale. Te faci de neînlocuit la făcutul cafelei expresso! Atenţie, ai o ocazie, o propunere valabilă, nu o pierde! Ţi-ai planificat destul de bine treburile. Un apropiat iţi vine în ajutor într-o problema personală, pentru care ai emoţii. O discuţie la o cafea şi o vorbă bună te fac să te simţi bine şi optimist. Prietenii te ajută, la serviciu este o perioadă bună. Pentru o parte dintre Peşti este zi de cumpărături. Descoperă magazinele de producator cu marfă bună şi ieftină şi evită depozitele scumpe şi cu produse de o calitate îndoielnică.