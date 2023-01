HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  24 ianuarie 2023. Din nou, o istorie cu Molavi Hassan Tabrizi

24 ianuarie

Pe 24 ianuarie s-au născut împăratul Hadrian, Frederic cel Mare, John Belushi, Ernest Borgnine, Neil Diamond, Sharon Tate, Grigore Vasiliu-Birlic, Silviu Stănculescu, Stela Enache, Victor Eftimiu, Wanda Sachelarie.

24 ianuarie este încă o zi fără sărbători tradiţionale, arhaice, importante şi de aceea nu s-a calchiat nicio sărbătoare creştină importantă. Doar Sfinţii Filon din Carpasia şi Xenia. Xenia, este un exemplu de iubire dusă până în pânzele albe, până la calitatea râvnită de nebună întru Hristos. De iubire a soțului și a Lui Dumnezeu.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, se poate argumenta, sigur, cu multe consideraţii pro şi contra, că 24 ianuarie 1859 este şi ziua de naştere a României moderne. Unirea Principatelor! Atunci, probabil, în anul 1859, a fost una dintre ultimile izbucniri ale românilor, în interesul lor. Din nefericire Principele Alexandru Ioan Cuza a fost trădat, ca mai toţi marii noştri oameni, vezi şi Mihai Viteazul, sau Decebal, şi a început perioada ruşinii în care ne aflăm şi astăzi, ca o oarecare colonie africană, trădată mereu de conducători nedemni intereselor străine, fie că erau interese occidentale, sau estice, fie ele germane, ruseşti, sau turceşti. O sută cincizeci de ani de interese străine, care nu corespund cu scopurile noastre, ne-au transformat în ceea ce suntem astăzi: piaţă de desfacere a produselor scumpe şi proaste şi sursă de forţă de muncă ieftină fără drepturi şi speranță.

Drept să vă spun, începusem documentarea, pe net, ca să văd ce s-a mai scris pe subiect. Aș fi vrut să fac o retrospectivă despre cum se sărbătorea Unirea Principatelor de-a lungul timpului. Când, ce să văd? Unirea Principatelor Române este numită Mica Unire! În această logică, alipirea Dobrogei se poate numi Unirea Mijlocie, iar România Mare este Marea Unire! Iar când o să facă bine și republica secesionistă rebelă o să revină de unde a fost smulsă, cum o să se numescă, Marea Lipeală, sau Marea Unire 2.0.? Cineva de la ”Europa Liberă” avea dreptate. În România există cea mai drastică cenzură, produsă de prostia și incultura presei!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, mea culpa! Aveți dreptate, nu v-am mai spus povești-amintiri demult. Este zi de sărbătoare, așa că o să vă mai povestesc despre Molavi Hassan Tabrizi, miliardarul iranian care a făcut istorie în ţara sa.

După schimbarea regimului, cu toată contribuţia sa la căderea Şahului, Molavi a fost pus la index şi i s-au blocat conturile, considerîndu-se că a colaborat puţin cam mult cu americanii. Molavi obţine o audienţă particulară la ayatolahul Khomeini. „Prea sfinte, spune Molavi, doresc să aduc apă, pe gratis, pentru oraşul Teheran şi împrejurimi”. Ayatolahul nu spune nimic, doar zîmbeşte şi îl lasă pe Molavi să-i sărute mâna. Aceste semne de bunăvoinţă au fost observate, cu atenţie, de primul ministru şi de către şeful pasdaranilor, noua şi teribila poliţie politică. Aducerea de apă este un motiv religios şi tradiţional foarte important pentru persani. Este un semn de consideraţie, ospitalitate dar şi de pocăinţă şi împăcare.

Aşa încît Molavi este lăsat de guvernul islamic să continue nişte tratative mai vechi cu românii, pentru construirea unui baraj înalt de 127 de metri. România era privită, pe atunci, în Iran ca fiind printre primele ţări din lume în domeniul forajului petrolier, al fabricării de tractoare ieftine şi al proiectării şi construcţiei de hidrocentrale. Tratativele începute în 1971 se finalizează la începutul lui 1983. În august 1983 conducerea românească printre care şi subsemnatul ajunge la Teheran. Molavi, ai cărui angajați eram, ne primeşte cu mare pompă şi ne asigură condiţii princiare. Printr-o conjunctură fericită, sunt prea bătrîn ca să fiu modest, sau să mă laud, am devenit confidentul, sfătuitorul de taină al miliardarului. Oricum eram obligat profesional sa colaborez cu el, eram singura semnatura in banca si gestionarul fondurilor. El mi-a plătit studiile de astrologie la Madrasse Omar Khayyam. Pe de altă parte, am beneficiat de experienţa, am observat modul de ajungere la decizii şi am înregistrat reacţiile şi automatismele unui om bogat, putred de bogat.

Molavi era foarte mic de statură, uscăţiv şi aţos. Purta întotdeauna acelaşi model de costum de culoarea oţelului la două rânduri. Circula într-un Peykan, corespondentul Daciei în Iran, nimic extravagant, cu un şofer fost campion internaţional de lupte libere. Iranienii excelau la această disciplină, în acele timpuri. Stătea întotdeauna pe locul din faţă. Asta cînd circula în oraş. Cînd era vorba să dea o petrecere, se întâlnea cu negustorii din bazar, sau călătorea, lucrurile se schimbau. Molavi se îmbrăca în costume albe strălucitoare cu cămaşă neagră şi fără cravată. Circula cu un Cadillac imens, tot alb. „Albul este culoarea bogaţilor, mister Rado” spunea Molavi. „Cămaşa neagră este simbolul determinării mele”.

Hassan Molavi era un om curtenitor şi binevoitor, asta cu oamenii proprii. Nu am văzut om mai înfumurat și mai neplăcut cînd era vorba de relaţiile cu funcţionari superiori de stat. Mă lua aproape întotdeauna cu el şi îi umilea vizibil și direct pe miniştri, pe secretarii de stat, pe guvernatorii de bancă, pe directori. Apoi la sfârşitul întrevederii se întorcea spre mine şi îmi spunea în farsi, ca partenerul de discuţie să realizeze că am înţeles că l-a făcut albie de porci : „Vezi, mister Rado, asta sunt problemele noastre, în Iran: lipsa de profesionalism, prostia și corupţia”.

Apoi scotea un plic doldora de la piept şi îl întindea funcţionarului superior de stat, care, evident, refuza indignat. În ochii căprui ai lui Molavi se aprindeau luminiţe jucăuşe: ”Ia banii, domnule, vrei să ţi-i trimit prin Heidary ?” Heidary era un criminal notoriu cu peste treizeci de crime la activ, comise în legitimă apărare, un fel de Jack Spintecătorul – dar el nu făcea discriminare, spinteca și bărbați, ba, mai mult bărbați. Jack în variantă iraniană – Heidary nu fusese niciodată cercetat serios, ce să spun condamnat. Era paznic de noapte la sediul firmei lui Molavi de pe Kharim Khan-e-Zand numărul 145, iar sediul era atacat mereu de hoți – varianta paznicului. Avea Heidary o privire ascuțită și ochi galbeni de fiară de pradă, dar față de mine era ca o pisică bine dispusă. A simțit că ai ”baraka” a comentat Molavi. O să vă povestesc altă dată despre Heidary, într-o noapte de bombardament cumplit mi-a povestit multe. Era, în felul lui, un vigilent, un campion al dreptății, niciuna dintre victimele lui nu erau nevinovate.

Funcţionarii de stat îl urau sincer și din toată inima pe Molavi. Pe de altă parte nici nu se puteau lipsi de plicurile generoase. Apoi mai era şi frica de Heidary, cît şi misterul pe care îl reprezenta prezenţa mea, un străin, îmbrăcat la costum și cu cravată. Cravata era interzisă în Iranul fundamentalist, pentru că era considerată un semn al capitalismului străin. Toate acestea făceau ca funcţionarii de stat să devină extrem de eficienţi în ceea ce priveşte promovarea afacerile lui Molavi. Asta dorea şi el! Pentru că, hai să punem lucrurile la punct, Molavi îi corupea ca să-și facă treaba bine și repede, în ceea ce-l privește, nu să calce legea. Birocrația iraniană este celebră. Când eram acolo, am citit un articol în ”Teheran Times” care relata că un sicriu de zinc, perfect etanș, conținînd un decedat, a stat în vama de la Shahryar timp de 27 de ani, până când un nou angajat s-a interesat de problemă și a emis ordinul de eliberare din vamă! Macabru, dar adevărat!

Revenind la Unire, ar trebui să existe un tort, o prăjitură specială, un fel de mâncare, ceva deosebit, care să marcheze Unirea Principatelor. Tricolorul meu flutură mereu, nu mai trebuie să-l arborez, iar dacă cățelușele mele sunt de acord, o să întindem Hora Unirii. Sunt singur, dar singurătatea îmi face bine, nu mă obosește.

Noptea este încă tânără, o să încerc să vorbesc cu Aurora Simionescu, astrofiziciana de la JAXA, corespondenta japoneză a NASA, poate singura speranță românească pentru un Premiu Nobel pentru fizică, adevărat. Cineva ucide galaxiile! S-a hotărât Dumnezeu să facă curat? Bună întrebare!

Dacă nu reușesc să stabilesc legătura, este ceva mai complicat, ca tot ceea ce ține de astrofizică și de fusele orare, o să mă uit la un film, sau, mai bine, un serial. Văd eu, am încă timp, abia mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 ianuarie 2023

BERBEC Este bine să te simți stăpân pe situație! Dar, nu exagera, nu încerca să-ți impui valorile față de cei din jurul tău, decât dacă sunt foarte generale. Binele este bun, răul e rău. Elementar! Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Ştii legea lui Ohm : „fii om cu mine, ca să fiu om cu tine!” Dacă nu ești în vacanță și te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu începe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

TAUR În dragoste este bine să-ți recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental, sau te poţi bucura de un avantaj. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la un spectacol tematic de Unire, la film, sau, stai acasă, la căldură!

GEMENI Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti, te distrezi, te odihneşti, dar eşti optimist şi… nu lași treburile neterminate! Zvonurile circula repede si deformate. Nu te întalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor nesuferite, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Mare atentie! O configuratie nefastă, împreună cu contribuţia planetelor grele te poate face astăzi sa pierzi bani, adică să-I cheltuiești aiurea!

RAC E prea multă agitație în jurul tău, nu te lăsa distras de la treburile tale. E necesar să canalizezi energia nervoasă ale celor din jur pe canalele păcii, armoniei și prieteniei. Te pricepi! Pare a fi, pentru o bună parte a nativilor din zodie, o zi plăcută, de vacanţă. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată ziua, dar nu trebuie sa ai conflicte cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Din întâmplare, sau tocmai ăsta este geniul zodiei reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, lucru care se intampla si astăzi. Partea buna a perioadei o constituie faptul ca toate legendele tale functioneaza si ca esti in continuare pe caii cei mari!

LEU Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri. În această zi în care se celebrează unirea, trebuie să dai dovadă de spirit de colaborare, să-ți faci aliați. Soarele se configurează mai deosebit, complex – tu pari că eşti pus în faţa unei probleme. Decizia nu-ţi este chiar la îndemână aşa că amână! Ceva cu niste intarzieri si cu niste promisiuni in conditiile unei aglomeratii haotice în activitate, fie că ești la serviciu sau în vacanță. Social şi sentimental, în aceasta perioada simti nevoia sa te confesezi, să vorbesti despre unele dintre grijile si problemele tale, sa faci planuri de viitor.

FECIOARĂ E necesar să găsești modalități ca să-ți poți îmbunătăți viața. Ești sedentar și comod, două ”calități” care nu-ți fac viața roz. Trebuie să faci mișcare, vechea gimnastică, nu costă nimic! Atenţie la atenţie, fii calm si prevazator. Atentie daca conduci, atentie daca faci baie! Procentual, Fecioarele au cel mai mare scor de accidente sub duş, aceasta pentru că petrec acolo cam jumătate de viaţă. Pe de alta parte aspectele lui Saturn si ale lui Marte arata ca ti-ai creat noi invidii si gelozii intr-o perioada in care toata lumea credea ca vei sta in tranşee. Totuşi, pe total, ziua îţi este favorabilă!

BALANŢĂ Marțea, trei ceasuri rele, dar superstiția nu se confirmă astăzi. O zi întreagă cu aspecte favorabile, profită de ele, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină evenimentele! Prietenii vă sprijină, familia vă ajută, aşa că nu mai trebuie sa fiti deprimati decat de faptul că trebuie să mergeţi la serviciu, unii dintre nativi. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai astăzi dovadă de tenacitate şi consistenţă – în domeniul sentimental, desigur. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Daca ai ceva de rezolvat mai lasă ceva timp ca sa evaluazi mai bine situatia.

SCORPION Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot fi neperformante din cauze obiective, aşa este destinul lor! O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca şi sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale, în domeniul sentimental. Seara placuta cu accente de eveniment social – poate te duci la un spectacol de excepţie despre Unire! Totuşi, fii atent dacă te deplasezi cu maşină, trenul, dacă eşti în călătorie, în general, sau daca întâlnesti persoane necunoscute. Evita locurile străine şi persoanele nerecomandate.

SĂGETĂTOR Comunică, oferă explicații celor din jurul tău. Toate activităţile, productive sau distractive trebuie să iasă bine, ai o zi întreagă de aspecte bune! Lucrurile stau cam cum te gândeai! Trebuie sa te obisnuiesti cu noul „status quo”. Lasa timpul sa treaca, este avantajos. Nu te ingrijora inutil. Dacă ai vreo afacere mai mica de încheiat, sau pe acolo, perioada zilei de astăzi este indicată. Câştiguri mici, împărţite cu alţii. Este bine să te bucuri mai mult de ce ai şi să laşi planurile măreţe de viitor. Asta dacă ești în activitate, dacă ești în vacanță distrează-te, timpul trece repede!

CAPRICORN Dimineața este bine să eviţi subiectele cu caracter emotiv. Dacă stai acasă, lămureşte programul tău şi unele neînţelegeri de comunicare. Seară cultural-distractivă, ai de unde alege! Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita ca timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza si vei castiga! Concentrează-te acum, astăzi, ca sa te distrezi după.

VĂRSĂTOR Astăzi, ”unde-i unul, nu-i putere”, trebuie să cooperezi, ca să ajungi la un rezultat. Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Dacă ești în vacanță, odihnește-te! Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri. Astăzi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Ocupă-te de cultură şi artă si de problemele tale familiale – dar fără să faci valuri prea mari – asta strict până se termină săptămâna asta. Astăzi, dacă calatorești – mare atentie!

PEŞTI Nu-ţi schimba intenţiile, proiectele personale. O senzație neplăcută de oboseală îți atrage atențe. Răspunsul se află în ritmul prea rapid al activității și în carența de vitamine. Ia măsuri! Este o zi îmbietoare şi monotonă în acelaşi timp. Eşti dispus să faci schimbări, să pleci într-o mică călătorie, chiar dacă abia te-ai întors din alta, să găseşti ceva incitatnt şi nou, trăiri şi mirări, sa rezolvi eficient si rapid problemle pe care viaţa ti le ridica. Bălăceală în acvariul tău! Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti in propria imagine. Poate ar fi mai bine sa începi, poate chiar de astăzi, o activitate burgheză oarecare, ca un second job. Orice, banul să iasă!