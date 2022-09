HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 22 septembrie 2022. Telescopul spațial James Webb transmite ”fake news”

22 septembrie

Pe 22 septembrie s-au născut Michael Faraday, Erich von Stroheim, Anna Karina, Augustin Buzura, Alice Botez, Dumitru Ghiaţă, Grigore Cobălcescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Teodosie, mitropolitul Moldovei, Foca, Isaac şi Martin.

Tradiţional, în „Kalendar” sunt sărbători, uitate astăzi, ale elementului foc. „Măcinca Foca”. Peste sărbătorile ţărăneşti „păgâne” episcopii creştini au suprapus doi sfinţi, mucenici, făcători de minuni, episcopi unul „grădinarul”, celălalt „făcătorul de minuni”, tot cu numele Foca!

La sfârşitul verii, o ultimă sărbătoare a focului, elementul verii!

„Nu se lucră în această zi, temându-se de foc!” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 414; Pamfile, 1997, pagina 176)

Tradiţional, în jurul echinocţiului de toamnă se aflau o seamă de sărbători, adunări, festivaluri, prin care românii celebrau roadele muncii lor. Aveau loc târguri vestite şi se pecetluiau contracte, căsătorii şi alianţe. Dictatura lui Carol I şi apoi cincizeci de ani de nazism, național-socialism, au distrus tradiţiile, dictatorii se tem de popor şi nu doresc să se strângă multă lume într-un loc.

Poporul român a fost un popor vesel şi muncitor care ştia să se distreze, dar în primul rând ştia să munceasă. Şaizeci de ani de dictatură şi treizeci de ani de aşa-zisă „democraţie” au distrus tradiţia, au mutilat sufletul poporului, l-au nenorocit mult mai mult decât cei patru sute de ani de dominaţie islamică turcească. Să ne amintim de reacţia bunului Rege, Dumnezeu să-l odihnească, când s-a întors din exil, în România: „Poporul, unde este poporul meu?”

Un sociolog finlandez spunea că în România doar ţiganii sunt autentici. Restul…

Mai mulţi dintre domniile voastre îmi scrieţi că sunteţi neliniştiţi şi îngrijoraţi, în special din cauza războiului din vecini, care pare că se întețește. Aşteptarea și teama vă face depresivi. Sfatul meu este să citiţi „Deşertul tătarilor”, de Dino Buzzati.

„Ambiţia de a avea un destin eroic, aşteptarea duşmanului timp de o viaţă, în speranţa unei lupte glorioase, este ridicolă şi inutilă. Bătălia finală a omului cu moartea (adevăratul său inamic) demonstrează că orice viaţă mediocră poate avea un sfârşit eroic – să mori cu demnitate, curaj, chiar cu eleganţă.” – Octavian Paler, despre “Deşertul tătarilor”. Nu aș fi așa de sigur, dar mi-e dor de Tavi, cu acidul original al opiniilor lui, cam ciudate, dar originale, repet. S-au dus oamenii mari ai țării!

Dar iată ”ceva” primit de la Bruxelles, care m-a făcut să trec prin stări succesive, informația este plină de un umor neintenționat:

Comisia Europeană a prezentat rezultatele evaluării eficacității codului de bune practici referitoare la dezinformare. Evaluarea arată că aplicarea Codului s-a dovedit eficientă, fiind primul de acest fel din lume. Codul a adus împreună părțile implicate pentru a asigura o mai mare transparență în politicile platformelor contra dezinformării pe teritoriul UE. Evaluarea a dezvăluit, însă, și unele lacune datorate caracterului de autoreglementare a Codului.

Comisia Europeană, asistată de grupul organismelor de reglementare în media audiovizuale europene – ERGA, colaborează cu platformele online și asociațiile de publicitate pentru a supraveghea punerea în aplicare efectivă a angajamentelor enunțate în Codul de bune practici referitoare la dezinformare. Evaluarea Codului s-a făcut pentru primele 8 luni din anul 2022, iar rezultatele au fost pozitive. S-a constatat, în special, creșterea responsabilității platformelor și controlul public al măsurilor luate de către semnatari pentru a lupta contra dezinformării în cadrul UE. Ca minus, s-a observat că rămâne insuficientă calitatea informațiilor divulgate de semnatarii Codului, iar lacunele limitează eficacitatea Codului.

De la începutul pandemiei de coronavirus, războiul din Ucraina și odată cu apariția infodemiei, Comisia a prezentat o abordare echilibrată și globală asupra dezinformării legate de subiecte fierbinți în informarea din 10 iunie 2022 și a păstrat contactul cu platformele care aderaseră la Codul de bune practici, insistând ca acestea să fie aplicate efectiv. Platformele au arătat că pot să-și amelioreze performanțele în comparație cu ceea ce era prevăzut în Cod. Astfel, s-a acordat mai multă atenție surselor de informare, s-a evaluat critic conținutul online, semnalându-se eventualele abuzuri.

Criza a antrenat și intensificarea colaborării cu verificatorii de informații și cercetătorii și astfel, au fost de multe ori suprimate conținuturi verificate și dovedite a fi false sau înșelătoare.

În paralel cu evaluarea Codului, Comsia Europeană a publicat primele rapoarte de bază referitoare la măsurile luate de semnatarii Codului pentru a lupta contra dezinformării legate de războiul din Ucraina. Între acestea, câteva inițiative importante : promovarea conținuturilor venite de la nivelul UE și al statelor membre, orientarea utilizatorilor către sursele credibile. De exemplu, Facebook și Instagram au orientat peste 2 miliarde de persoane către resursele autorităților sanitare, între care, OMS. Nu s-a prezentat o situație cu ”orientarea” publicului privind războiul din Ucraina.

Au fost detectate și împiedicate comportamentele manipulatoare : Twitter a contestat peste 3,4 milioane de conturi suspecte care comentau situații controversate. A fost limitată publicitatea legată de dezinformare în legătură cu războiul din Ucraina pentru a opri diseminarea informațiilor. Toate platformele au favorizat publicitatea produsă de autorități.

Comisa intenționează ca până la sfârșitul anului, să prezinte două inițiative complementare: un plan de acțiune pentru democrația europeană și un pachet de legi referitoare la serviciile digitale, care, împreună, vor consolida cadrul luptei contra dezinformării și vor oferi instrumente de luptă contra manipulării din presă. Va fi susținută presa liberă și independentă, va fi mai bine reglementat spațiul informațional digital și vor fi ameliorate regulile de bază pentru toate serviciile de internet.

No comments ! Dar tot trebuie să vă spun că apreciez efortul enorm făcut de UE pentru ascunderea adevărului, altul decât cel oficial, sărăcirea programată și limitarea drastică a drepturilor omului !

Haideţi să trăim mult și frumos şi să vedem ce se va întâmpla. Aşteptând invazia tătarilor, sau ”altceva”. Am uitat să vă spun că există şi un film, “Deşertul tătarilor” destul de bine făcut, meşteşugăreşte, nu foarte bine, de prin 1965, parcă. Mă duc să-l revăd, îl am pe undeva.

Dar nu numai UE știe să mintă. Dacă ți-am spune că telescopul spațial James Webb poate să ne mintă?

Nu este chiar o certitudine, dar, așa cum avertizează un nou studiu de la Harvard și MIT, ar putea exista o eroare flagrantă în modelele utilizate în prezent de astronomi. Eroare care ar putea lăsa o mare parte din datele communicate de JWST deschise unor interpretări greșite.

În noul studiu publicat în revista Nature Astronomy, astronomii de la prestigioasele instituții din Cambridge, Massachusetts susțin că modul în care oamenii de știință interpretează în prezent baza de date a JWST poate să nu fie corectă – și poate chiar submina capacitatea lor de a spune dacă o planetă este locuibilă, sau nu.

Cercetătorii au stabilit în studiul lor că cel mai bun model pe care îl folosesc pentru a afla cum trec fotonii printr-un anumit material, „nu este potrivit cu precizia și calitatea datelor pe care le avem de la telescopul James Webb”. Prajwal Niraula, absolvent al MIT în științe planetare, a declarat într-un comunicat de presă al universității.

Profesorul asociat MIT și co-liderul de studiu, Julien de Wit, a explicat discrepanțele telescopului remarcând că „există o diferență semnificativă din punct de vedere științific între un compus precum apa care este prezent la 5% față de 25%, pe care modelele actuale nu o pot diferenția”.

După cum observă de Wit, modelul pe care oamenii de știință îl folosesc în prezent pe datele Webb, pe care el îl descrie drept traducere în limba „Rosetta Stone” și care este folosit și pe datele de la Telescopul Spațial Hubble, „funcționează bine”. Pentru a decripta mai precis datele importante, cum ar fi structura atmosferei planetelor, totuși, trebuie să existe câteva actualizări serioase.

„Acum că trecem la următorul nivel cu precizia lui Webb”, a remarcat profesorul, „procesul nostru de traducere ne va împiedica să surprindem subtilități importante, cum ar fi cele care fac diferența între a fi locuibilă, sau nu, o planetă”.

Pentru a ajunge la acest avertisment îndrăzneț, cercetătorii au alimentat opt ​​seturi simulate de date planetare, construite pentru a imita precizia informațiilor lui Webb în aceeași „Rosetta Stone” pentru a vedea cât de precisă a fost traducerea. Ei au descoperit că modelul „produce predicții cuprinzătoare pentru proprietățile atmosferei unei planete”, conform anunțului MIT, iar la atingerea unui „zid de precizie” nu ar putea face diferența între o planetă a cărei temperatură atmosferică este de 300 Kelvin și una care are dublu acea căldură, la 600 grade Kelvin, fiind ostilă vieții.

„Sunt atât de multe de făcut, dacă am ști perfect cum interacționează lumina și materia”, a spus Niraula, absolventul care a lucrat la studiu. „Știm destul de bine acest lucru în jurul condițiilor Pământului, dar de îndată ce ne mutăm în diferite tipuri de atmosfere, lucrurile se schimbă și sunt multe date, cu o calitate în creștere, pe care riscăm să le interpretăm greșit”.

Pe Dimineața Astronomilor s-a spus clar și răspicat că JWST nu justifică speranțele puse în el. Se dovedește inferior bătrânului Hubble. Așa că a fost pus să studieze Marte, adâncimile Cosmosului și depistarea exoplanetelor locuibile se pare că este o sarcină prea grea pentru el. Părerea mea, cunoscând destul de bine specificațiile tehnice, este că JWST este un aparat prea complicat și precis și că necesită oarecare experiență în folosirea lui. Experiență care se va dobândi, în timp, doar avem mereu această speranță, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 22 septembrie 2022

BERBEC Începând de astăzi ai mai multe oportunităţi care te pot ajuta să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii. Nu le lăsa să treacă, prilejurile devin din ce în ce mai rare şi mai greu de realizat. Nu te grăbi, nu te repezi! Evita cafeaua (multă, că doar nu o să renunţi de tot), tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Nu eşti în cea mai buna dintre zile şi ai un mijloc de săptămână mai greoi – mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simţi bine şi a face cât mai puţine lucruri, fără însă să pierzi bani!

TAUR Pentru tine, cea mai bună lovitură este eschiva. Astăzi rămâi în parametrii paşnici, chiar dacă cineva îţi flutură o cârpă roşie. Nu eşti la coridă şi provocatorul nu prezintă importanţă. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou liniştit, chiar bovin! Totuşi, o veste bună.

GEMENI Ai o dimineaţă exact cum nu îţi place, densă, obositoare, plină de lucruri neaşteptate, care te consumă şi te enervează. Fii optimist, regăseşte-ţi umorul: mai rău nu se poate. Ba, se poate! Nu fii superficial! Sigur, să îi spui unui Geamăn să nu fie superficial, este cum i-ai spune unei pisici să înoate. Pisica înoată, nu aveţi nicio grijă, dar nu îi place! După orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face.

RAC Să amâni mereu, să eviţi, să te supui – nu sunt soluţii acceptabile, eşecul nu este o opţiune! Trebuie să arăţi partea puternică, rezistentă şi de ce nu, îndrăzneaţă a caracterului tău! Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

LEU Nu fugi după doi, sau mai mulţi, iepuri în acelaşi timp! Eşti obligat, la serviciu, să faci mai multe treburi în acelaşi timp, dar trebuie să găseşti o succesiune logică, o prioritate! Eşti îngrijorat de cheltuielile zilnice care cresc, cresc, cresc… Welcome to the Club! Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător, dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ Azi eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile cu persoanele apropiate, cu familia, poţi obţine rezultate. Zi favorabilă pe plan personal, în domeniul sentimental! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

BALANŢĂ Cel mai important lucru este să reuşeşti în ceea ce ţi-ai propus. Dar, atenţie, nu cu orice preţ. Nu vrei o “victorie à la Pirus”! Vezi dacă nu poţi să faci unele alianţe avantajoase! Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelelor nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

SCORPION E foarte greu să-ţi schimbe cineva obsesiile. Azi vrei să te apuci de ceva, dar conjunctura îţi atrage atenţia că poţi să pierzi bani. Soarta ţi-o faci tu, stelele doar indică, nu obligă! Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, stelele cel puţin aşa zic, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi, trebuie sa fii foarte atent, în special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit!

SĂGETĂTOR O zi care se anunţă liniştită. Nu amâna – fără complexe poţi rezolva azi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Dar, nu exagera, nu sufoca, nu fii prea insistent! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi!

CAPRICORN Astăzi eşti uşor de ofensat. Îţi pare că toată lumea are ceva cu tine. Este doar oboseala cronică şi vremea anormală! Sigur că ai inamici, dar nu toată lumea îţi vrea răul, fii liniştit! Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist, sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR Evită, politicos şi cu zâmbetul pe buze, persoanele din jurul tău care insistă să ţi se bage sub piele, mai ales dacă îţi este necunoscut interesul lor. Măcar astăzi, nu te mai lăsa folosit! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.

PEŞTI Trebuie să afli mai întâi despre ce este vorba, să ai informaţii precise şi detaliate, înainte să-ţi faci o părere şi să te exprimi, fie că este vorba de serviciu, sau de cei dragi, familie. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect!