HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 2 decembrie 2021. Elon Musk se teme de un dezastru

2 decembrie

Pe 2 decembrie s-au născut Maria Callas, Nicos Kazantzakis, Gerorges Seurat, Jean Troisgros, Cella Delavrancea, Cornel Fugaru, Dan Atanasiu, Nicolae Labiş.

Nimic important în calendarul creştin-ortodox, Avacum, Miropa şi Solomon din Efes. Linişte şi în „Kalendar”…

SpaceX „…va avea nevoie de toate puterile, de toată forța de muncă pentru a se recupera de la ceea ce este, sincer, un dezastru”, a scris Musk într-un e-mail recent.

Elon Musk crede că SpaceX trebuie să-și intensifice producția de motoare-rachetă Raptor de următoarea generație, în curând, sau să se confrunte cu consecințe potențial îngrozitoare.

Raptorii vor propulsa Starship, vehiculul uriaș, complet reutilizabil, pe care SpaceX îl dezvoltă pentru a duce oameni și marfă pe Lună, Marte și alte destinații îndepărtate. Fiecare navă va avea nevoie de o mulțime de motoare Raptor: 33 pentru booster-ul gigant din primul etaj, numit Super Heavy, și șase pentru nava spațială din etajul superior, cunoscut sub numele de Starship.

SpaceX vrea să opereze o flotă mare de nave stelare în următorii ani. Într-adevăr, poate că 1.000 de vehicule vor fi necesare pentru a coloniza Marte, unul dintre visele de lungă durată ale lui Musk, a declarat antreprenorul miliardar la reuniunea comună de toamnă a Consiliului pentru Studii Spațiale și a Consiliului pentru Fizică și Astronomie, ambele fac parte din Academiile Naționale de Științe, Inginerie și Medicină din SUA.

Așadar Elon Musk își propune să producă o mulțime de motoare Raptor într-un viitor relativ apropiat. Și se pare că compania nu este pe cale să facă față acestei provocări în acest moment, potrivit unui e-mail trimis de Musk angajaților SpaceX în weekendul de Ziua Recunoștinței.

În e-mail, Musk descrie situația producției Raptor ca pe o „criză” care este „mult mai gravă decât părea cu câteva săptămâni în urmă”. El spune că a renunțat la o pauză de weekend planificată de Ziua Recunoștinței pentru a lucra la linia de producție Raptor și îi ruga pe toți angajații SpaceX să participe, dacă pot.

„Cu excepția cazului în care aveți probleme de familie critice sau nu vă puteți întoarce fizic la Hawthorne, vom avea nevoie de toți lucrătorii pentru a ne recupera de la ceea ce este, sincer, un dezastru”, se arată în e-mail. Musk explică că Starship este necesară pentru a lansa versiunea 2 a sateliților de internet Starlink de la SpaceX . Compania a pus pe orbită, deja, peste 1.600 de sateliți V1 Starlink și aproximativ 100 din linia mai avansată V1.5, cu racheta Falcon 9. Dar racheta aceea bună la toate (care folosește motoare Merlin) nu poate pune pe orbită sateliții mai mari, V2, pe care Musk îi vede ca generatori de bani vitali pentru companie.

„Satelitul V1, în sine, este slab financiar, în timp ce V2 este mult mai scump”, se arată în e-mail. „În plus, creștem producția de terminale la câteva milioane de unități pe an, ceea ce va consuma capital masiv, presupunând că satelitul V2 va fi pe orbită pentru a face față cererii de lățime de bandă. În caz contrar, aceste terminale vor fi inutile”.

Timpul este esențial pentru a rezolva problema Raptor, subliniază Musk în e-mail.

„Se rezumă la faptul că ne confruntăm cu un risc real de faliment dacă nu putem atinge o rată de zbor Starship de cel puțin o dată la două săptămâni. Iar aceasta începând cu anul viitor”, arată, mai departe, Elon Musk.

Având în vedere că Starship este proiectat să fie complet și rapid reutilizabil, SpaceX ar trebui să aibă nevoie de doar câteva vehicule operaționale pentru a putea zbura de două ori pe lună. Dar chiar acum nu are, deoarece Starship rămâne în faza de test-zbor.

Această situație s-ar putea schimba relativ curând. SpaceX se pregătește să lanseze primul zbor de testare orbital al programului, care va implica un prototip de navă numită SN20 și un Super Heavy cunoscut sub numele de Booster 4. Acea misiune de referință ar putea avea loc imediat, la începutul anului 2022 , cu condiția ca Administrația Federală a Aviației din SUA să încheie analiza sa de mediu a locului de lansare orbital al Starship din Texasul de Sud până la sfârșitul anului, a spus Musk.

Dar altceva a mai adăugat o nuanță de tristețe la depresia mea iremediabilă. Ce a spus Elon Musk pentru ”cercul interior”, apropiaților săi de la SpaceX, cu multă tristețe. ”Anul acesta am împlinit 50 de ani. Nu cred că o să mai pun vreodată piciorul pe Marte, poate copiii mei. Am pierdut de pe acum marea fereastră din 2024, păcat, nu avem suficienți Raptori!” Marea fereastră este momentul cel mai potrivit pentru lansarea Starship către Marte. Apare odată la 186 de ani! Din nefericire nu are cine să-l ajute, nu este vorba de bani ci de capacitate de producție. Cu toate că sunt din ce în ce mai mulți cei care înțeleg adevărul simplu că rezolvarea problemelor Pământului stă numai și numai în explorarea, colonizarea și exploatarea spațială.

Poate, totuși, o să reușească, speranța nu moare niciodată, doar avem mărturia faptului că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 2 decembrie 2021

BERBEC E momentul unui mic bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, pe cine mai suni… treburi din acestea de contabilitatea sufletului… Stabileşte priorităţile! Climatul astrologic general este favorabil. Dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti nerăbdarea şi elanul, dinamica ta prodigioasă, ei bine, în acest caz ai numai de câştigat. După cum bine ştii „graba strică treaba”! Profesional este bine să navighezi un pic pe axa timpului, să iei în considerare ultimele luni, sigur dacă nu au fost de vacanţă, sau șomaj, şi să decelezi oportunităţile pe care nu le-ai văzut atunci, sau le-ai desconsiderat.

TAUR Dacă eşti hotărât să iei o decizie importantă, mai bine lasă pentru mâine dimineaţă. Modestia şi prudenţa nu au omorât pe nimeni şi cum se spune, drumul de o mie de leghe începe cu un pas! Climatul astrologic este dinamic, te favorizează în domeniul social să găseşti înţelegerea de care ai atâta nevoie. Trebuie doar să ştii să te opreşti în această cursă către recunoaşterea identităţii proprii şi să nu te oboseşti peste măsură. Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Iarna, iată, a venit fără să-ţi ceară voie! Pe plan financiar este mometul unei hotărâri importante, pe care trebuie să o iei repede, fără să mai tragi de timp!

GEMENI Nu eşti foare atent la ceea ce se petrece în jurul tău. Ai câteva idei. Fixe! Coboară din Olimp şi explică încet şi frumos partenerilor, anturajului, colegilor tăi despre ceea ce este vorba! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Pe plan profesional nu sunt recomandate călătoriile lungi, mai ales cu masina sau autobuzul – evident de ce! Sprijinul îl găseşti tot la familia ta de acasă, probabil că este vorba de mâncare caldă! Primeşti câteva telefoane, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor – nu trebuie să le scapi pentru că se apropie Moş Nicolae, Crăciunul, cheltuielile cu Revelionul şi ai nevoie de mai mulţi bani.

RAC Ai nevoie de multă energie şi… curaj, astăzi este o zi plină, densă, aglomerată! Celibatar fiind, primeşi unele propuneri, în duo ai parte de înţelegere şi acceptarea unor atitudini ale tale. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează astăzi, însă. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Ia o mică pauză şi apoi continuă, asta este viaţa!

LEU Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante! Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Atata timp cat Mercur face aspecte bune cu zodia ta, ai o perioadă bunicică, mai ales în comunicare. Pe plan profesional ziua de astăzi te gaseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Ceva o să iasă, unde-i muncă şi cap, trebuie să iasă!

FECIOARA Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, chiar de astăzi. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii şi obligaţii, pe cei pe care îi consideri prieteni! Sigur că este ciudat, dar dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te fac să vorbeşti şi să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

BALANŢA O zi de joi obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă eşti cu prietenii, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Stelele îţi indică să te odihnesti si să-ţi menajezi sănătatea. Mai multă relaxare, somn suficient, puţină mâncare de calitate, evită stresul! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de una aşa-şi-aşa. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar la cumpărăturile obişnuite de luni, poate şi de Moş Nicolae. Nu te prosti, nu te lua după… „promoţii”!

SCORPION Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente şi pregăteşte-te din timp pentru Moş Nicolae! Ziua este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea materialistă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. O zi de trecere în care nu trebuie să faci nimic important. Dar, de fapt asta şi făceai – nimic important!

SĂGETĂTOR O zi de mijloc de săptămână liniştită şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul e prietenul tau cel mai bun, care te ajută să uiţi necazurile şi să te simţi bine şi oprimist. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii – mai curând “expediţii de aprovizionare” la mama soacră, de exemplu. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni!

CAPRICORN Stelele iti sortesc o zi bună, nu te mai doare capul şi nici genuchii, iar cu o sumă oarecare poţi rezolva şi problemele pantofiorilor şi cizmuliţelor care îl aşteaptă pe Moş Nicolae! Astăzi nu intra in discuţii cu Racii sau Leii, în general cu semnele de apă şi foc, care pot să-ţi facă probleme. Pe seară te ilustrezi printr-o grijă exgerată, o protecţie necerută, arătată familiei, copiilor, părinţilor, fraţilor şi/sau surorilor, rudelor până la a treia spiţă. Nici o grijă, influenţa astrelor ţine numai astăzi! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Trebuie să poţi!

VĂRSĂTOR Dacă ai luat o hotărâre, lunea aceasta ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfârşitul zilei te fac să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a situaţiei financiare, dar nu te grăbi! Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Ameninţările crizei şi ale politizării excesive vor arunca în aer preţurile, în continuare şi cumpărăturile necesare sărbătorilor de iarnă sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi din ce în ce mai greu, aproape imposibil! Dar nici nu te lăsa cuprins de boala cumpărăturilor cu orice preţ!

PEŞTI O zi favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. Te gândeşti la sărbătorile din familie şi te hotărăşti să-l ajuţi pe Moş Nicolae! Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentariile din jur. Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pe seară nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau… modă. Lucruri efemere care nu lasă nici măcar o urmă, o pată, în trecerea timpului.