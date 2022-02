HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19,20 februarie 2022. Din nou, despre astrologie. Câteva sfaturi

19,20 februarie

Pe 19 februarie s-au născut Nicolaus Coopernic, Lee Marvin, Istvan Szabo, prinţul Andrew, Merle Oberon, Falco, Maria Ploae, Arthur Gorovei, Constantin Brâncuși. Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa, Alexandru Boboc.

Pe 19 februarie în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Arhip, Evghenie, Macarie, Filimon şi soţia sa Apfia. 20 februarie este o zi obişnuită în „Kalendarul” arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei sfinţişori în calendarul creştin ortodox: Leon din Catania, Agaton din Roma şi Visarion.

Un weekend incert, capricios şi dacă Vladimir Vladimirovici ne lasă în pace – este pace, războaiele nu încep în Europa în weekend! Sau, încep?! ”Bucuroși le-om duce toate…” vorba Poetului.

Cu forte puțin timp înainte de miezul nopții Soarele a intrat în mod convenţional în zodia Peştilor. Totuşi, tradiţional, 19 februarie este ultima zi din zodia Vărsătorului. De ce acesată nepotrivire?

Simplu, este vorba de timpul sideral şi de timpul convenţional. Simplificând la maximum – trebuie să vă amintiţi că la patru ani se adugă în februarie încă o zi, 24 de ore, anul bisect, dar acest timp se strânge treptat, gradat în toţi cei patru ani. De aici diferenţele, în fiecare an, de trecere dintr-o zodie în alta.

Astrologia este o ştiinţă socială – are o metodă, legi, vocabular, cazuistică. Nu este exactă ca matematica, sau fizica, este o știință statistică socială.

La începutul civilizaţiei, în Sumer, astrologia a fost prima religie şi cea mai avansată ştiinţă. Orice ştiinţă-religie exprimă un adevăr. Adevărul Astrologiei tradiţionale este că Pământul, orice se găseşte pe această planetă, fiinţele, de exemplu, sunt influenţate de Cosmos, de Soare, Lună şi cele cinci planete clasice, vizibile cu ochiul liber. În diferite moduri şi în diferite grade!

Astrologia, pornind de la acest adevăr, a luat diverse forme după gândirea majoritară în locul respectiv de pe Pământ.

În Europa s-a edificat (urmaşa astrologiei caldeene) astrologia elenistică, carteziană, geometrică, ştiinţifică, creştinată prin intervenţia cardinalului Pierre D’Ailly, în secolul XIV.

Chinezii şi tot Orientul Îndepărtat au alt timp de astrologie cu alte nume de zodii, un zodiac anual-lunar. Astrologie bazată pe modul de gândire Oriental, care este sincronic, nu logic.

Aztecii aveau un zodiac cu 20 de zodii, iar deşertul Nazca poartă, trasate pe distanţe foarte mari şi vizibile doar din spaţiu, simbolurile unui zodiac uitat de toată lumea. Pe unele dealuri din sudul Marii Britanii se găsesc alte simboluri, un cal, o suliţă etc, tot urmele unui zodiac din vremuri străvechi. Se ştie că profeţia astrologică a mândrilor Inca s-a îndeplinit exact la momentul precizat.

Până pe 22.12.2012 multă lumea a stat cu inima strânsă așteptând „profeţia” Sfârşitului Lumii făcută după o interpretare aiurea a calendarului astrologic maya. Bineînţeles, o escrocherie, dar puteai să fii sigur? Asta a fost reacția generală, eu eram sigur că nu se întâmplă nimic, astrologia mi-a spus acest lucru!

Astrologia vedică are o metodă proprie reflectând filozofia şi religia budistă, modul de viaţă indian. Face greşeala majoră să considere „poziţia reală” a Soarelui în constelaţii, confundând constelaţiile, cu zodiile. Greşeală? Poate, nu, este un mod, în concordanţă cu religia budistă, mai poetic şi mai frumos să vezi lumea, să faci astrologie! Să crezi că, undeva, departe, ţi se face destinul, numai în stele, că nu aparții deloc Pământului, că suntem făcuți din pulbere de stele. Foarte frumos și poetic, dar greșit! Cute, but wrong, vorba celor doi căței!

Din nefericire, astrologia a fost folosită uneori, mă tem că deseori, ca o armă. Să poţi prevede viitorul, ce avantaj fantastic pentru o armată! Sau, în politică! De exemplu, momentul debarcării aliaţilor din Normandia a fost stabilit de astrologul Louis de Wohl, iar Statul major aliat a respectat data respectivă, contrar cu buletinul meteorologic şi alte rapoarte. Şi, astrologul a avut dreptate…

De ce va spun toate acestea? Dintr-un motiv evident. Publicul român nu prea cunoaşte exact ce este astrologia şi la ce serveşte ea, cum se consultă un horoscop şi la ce este folositor.

Mai mult, publicul a fost dezinformat şi corupt de persoane dubioase care se autointitulează “astrologi” sau ”numerologi”. Este greu să dregi, să repari, este o muncă de Hercule, să curăţi grajdurile regelui Augias! Astrologia nu se pune la vot, nu este o democrație, nu cei mai mulți și cu mai multă audiență au dreptate, ba din contră. E greu să faci un public obișnuit cu manele țigănești să aprecieze muzica simfonică a secolului XXI, ”epic music”!

“Astrologie este ceea ce fac astrologii” – iar astrologii sunt foarte diferiţi unul de altul. Până la sfârşitul secolului XIX astrologia era practicată exclusiv de bărbaţi. Apoi “madam” H.P. Blavatsky, nimfomana cea cu ochii bulbucaţi și cu mulți amanți, cea care a scris multe aiureli despre o dubioasă călătorie în Tibet, dar în Tibet nu-și aduce aminte nimeni de ea, oricum femeile străine nu erau admise pe podiș, ei bine fondatoarea “Societăţii Teosofice” a deschis cutia Pandorei. Femeile s-au băgat în astrologie și… ei, vă povestesc altă dată, de fapt repet ce mi-a spus Derek Parker! Dacă până la acea dată astrologia era o ştiinţă practicată de câţiva profesionişti de excepţie care aveau un singur client, împăratul, regele, ducele, papa, cardinalul etc, de la sfârşitul secolului XIX astrologia s-a vulgarizat.

Pentru că burghezii aveau bani şi doreau aceleaşi privilegii şi lucruri bune de care se bucurau nobilii. Dacă nobilii aveau castele îşi cumpărau şi burghezii castele, dacă aveau trăsuri elegante şi echipaje exotice, nici o problemă, burghezii cumpărau imediat! Burghezii au vrut să-i imite pe nobili în tot. Au vrut şi majordomi, fată în casă, servitori, bucătari, vizitii… Au cumpărat! Au vrut şi astrologi. Aici a fost o problemă!

Un astrolog foarte bun, un astrolog regal, se face în timp, în foarte mult timp. Îi trebuie practică, experiență, cunoașterea lumii și a oamenilor. Un astrolog bun poate fi numai unul în vârstă, regele nu avea nicio încredere în cei sub cincizeci de ani. În tradiție TOȚI astrologii regali erau în vârstă, cu barba albă. În plus, un astrolog trebuie să fie inteligent, să aibă imaginație, să facă rapid conexiuni, să fie foarte cinstit şi drept cu clienții și cu el însuși, să fie onorabil şi responsabil. Să cunoască foarte bine matematică, fizică, astronomie, geografie, politică, sociologie, folclor, statistică, psihologie, etc. Şi să fi facut cei trei paşi pe scara astrologiei, de adept, de student la un maestru şi de jurat al guildei. Uneori dacă nu deseori, regele sau împăratul îl consulta pe astrolog ca pe un curtean iscusit, nu ca pe un tehnician celest. Astrologul era, de obicei, mai inteligent și mai erudit ca regele, dar regele consulta astrologul, nu un sfetnic mai capabil decât el! Așa aparențele erau salvate.

Personal, nu ştiu astăzi decât câţiva astrologi, poate o duzină, în toată lumea, care chiar sunt astrologi, conform cu tradiția. Restul sunt autodidacți, sau performeri. I-a spuneți-mi dacă ar fi să vă facă cineva o operație, să zicem de apendicită, ce ați alege, pe un chirurg cu un perete de diplome, sau pe un autodidact, chiar celebru? Nu dau cu piatra, poate autodidactul este mai talentat, dar poți să riști? Când consulți un astrolog, citești un horoscop, ești influențat, fără să vrei, de personalitatea celui care a scris horoscopul. Dacă este un om bun, vesel și nu-ți vrea banii este bine, vă face bine, dar o personalitate negativă, răutăcioasă, materialistă, se resfrânge negativ asupra domniei voastre!

Aşa că burghezii nu prea au obţinut astrologi adevăraţi. S-au pricopsit cu o mulţime de şarlatani şi impostoare, care s-au perpetuat până în ziua de astăzi. Îi vedeți la televizor. Ce vreţi, legea cererii şi a ofertei!

Dar cum să deosebeşti un astrolog de un şarlatan? În secolul informaticii este şi mai greu. Poate că astrologul în care aveţi încredere şi vă spune aşa de bine, este doar un program iscusit de computer! Și eu, ca să-l ajut pe Jonathan Cainer, era văduv și avea șase gurițe de hrănit, am comis câteva mii de platforme astrologice automate, pe net, în cinci limbi de mare circulație. Acum îmi pare rău…

Un prim sfat: evitaţi să consultaţi horoscoapele zilnice, săptămânale, anuale care apar pe net, pe diferite situri, dar nu poartă nicio semnătură. Semnătura unui astrolog este un prim indiciu că nu vă dă sfaturi un robot!

Al doilea sfat: evitați să consultați horoscoapele preluate din reviste străine. Acele horoscoape sunt făcute pentru alte fuse orare, pentru alt tip de popor, cu alte valori și obiceiuri. Evitați, în general, horoscoapele făcute pentru revistele glossy pentru femei. Știu eu de ce… nu este vorba de nici măcar o umbră de misoginism ci de o întreagă conspirație media.

Al treilea sfat: evitați horoscoapele făcute de numerologi, trăgători de tarot, sau de rune, sau de clarvăzătoare. Este ca și când te-ai duce la un mecanic auto și i-ai cere să-ți facă o rochie de nuntă! Fiecare are treaba lui, cu horoscoapele se ocupă NUMAI astrologii.

Al patrulea sfat: horoscoapele pe zodii sunt generale, se referă la evenimente generale. Trebuie să particularizați la cazul domniilor voastre, nu fiți așa de limitați, ca să luați un horoscop ad literam. Puțină imaginație, Nom de Dieu!

Al cincilea sfat: un horoscop pe zodii, zilnic, se consultă dimineața, ca să fii avertizat, dar și seara, ca să tragi concluziile cuvenite, după ce ai parcurs ziua și ți s-au întâmplat diferite lucruri.

Al șaselea sfat: nu consultați horoscoapele cu karme și lecții de viață, horoscoapele vedice. Se referă la alte popoare cu multe fuse orare diferență față de noi, cu alt mod de gândire și cu alte obiceiuri, chiar opuse nouă.

Al șaptelea sfat: consultați horoscoapele numai dacă aveți nevoie sau considerați că este un act cultural. În general funcționează Liberul Arbitru, Destinul este suma alegerilor și deciziilor noastre. Un horoscop bun trebuie să vă ajute să luați deciziile corecte și avantajoase, să fie o foaie de parcurs pentru domniile voastre.

Mai am eu multe sfaturi, timp nu mai am!

Începând să dezvolt subiectul, nu pot să închei fără să mă refer la o ţară cu o tradiţie bine stabilită în astrologie, medium, clarviziune, tarot, yoga, spiritualitate orientală, medicină alternativă, etc. Este vorba despre Franţa. Am în fața mea o cărticică. Este scrisă de Nicolas Ponse și se numește ”L’ésotérisme à Paris”. Un ghid al clarvăzătoarelor, spiritiștilor, magicienilor, astrologilor etc. Dar, ultimul capitol este destinat masonilor. Un ghid al muzeelor, al templelor și al străzilor și cabinetelor practicanților. Da, se face și puțină reclamă, de unde să iasă banii, altfel? Este vorba despre credulitate, prostie, depresie, lipsa de speranţă, sau altceva… mult mai neliniştitor? Bună întrebare!

Ieri am văzut pe Netflix un film alb-negru vechi și bun. Nu mai știu cum se numește, nici nu este important. Despre vise și ce prevestesc ele, despre predestinare și liberul arbitru. Sunt niște replici acolo care par ar fi scoase dintr-un volum de maxime. Este un avion plin de VIP-uri care pare că urmează visul dezastruos al unui ofițer. Totul este bine, nimeni nu crede în superstiții! Dar când este vorba despre persoana proprie, situația se schimbă !

Dar aș dori să văd lucrurile puse la loc în țara asta, să fie o țară normală, sunt multe țări normale, dar care nu au licurici. Aceasta manie periculoasă a românilor de a lua, fără a înțelege, sau aprofunda, cultura, modul de viață al altora, este păguboasă și vicioasă. Acum ascult ”Radio Trinitas” și mă pregătesc pentru canonul de noapte.

Mereu mâine, mâine, mâine – este nevoie de timp, mult timp, chiar dacă mâine este, în definitiv, o altă zi! Dacă este ceva ceea ce îmi lipseşte acut, nu sunt nici banii, nici sănătatea, ci timpul! Aşa că vă invit spre ziua de mâine, pentru că, este, în definitiv, timpul de rezervă, o altă zi!

NOTA. De mult timp doresc să mulțumesc mult, foarte mult, doamnei Doina (#Aspida) și domnului Victor. Corectorii mei, mai ales doamna Aspida care și ea a lucrat la EVZ. Aproape în fiecare dimineață găsesc un email în care mi se semnalează ce litere am mâncat, sau ce dezacorduri am mai făcut. Mulțumesc, intru pe site și corectez! Mulțumesc mult, încă odată!

HOROSCOP 19,20 februarie 2022

BERBEC În weekend nu încerca să te înfrânezi şi să rabzi. Spune ce ai de spus, descarcă-te, sigur, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate cei vizaţi o să-şi schimbe atitudinea. Berbecii de toate categoriile, trebuie să-şi îndrepte atenţia către membrii mai mici ai familiei ca să n-o păţească. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Cel din bucătăria proprie. Duminica este zi de pregătit garderoba pentru sezonul de primăvară.

TAUR Energia şi distracţia sunt coordonatele weekendului. Şarjează, ia-o la galop, nimeni nu poate să te oprească! Nu lăsa nicio şansă, fie că e vorba de sport, amuzament, sau de cel sentimental. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend sa treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci.

GEMENI Nicio urgenţă, nimic important, poţi să te relaxezi şi chiar să te odihneşti. Veşti bune din familie sau de la prieteni. Un weekend echilibrat în care ai, încă odată, libertatea de a alege. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astăzi, protejându-te eficace împotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival, sau concert de jazz. Tu vrei să stai acasă! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi!

RAC Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu ştiinţă şi artă, a problemelor tale personale. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în aceast weekend poţi face unele progrese. Conjunctura astrologică arată că timpul munceşte pentru tine! Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekendului ai ceva noroc. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

LEU Weekendul pendulează între „nu prea clar” şi „nu prea precis”. Trebuie să faci eforturi ca să stai înafara discuţiilor şi să nu te pierzi în ceaţa confuziei. Evită tot ce e „important”! Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta sentimentală. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstrainează, în loc să atragă!

FECIOARĂ Poziţiile planetelor arată un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea celor din jur, din cauza neatenţiei tale. Debarasează-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frânt elanul si nu ţi-au permis să-ti arati adevaratele calitati de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita crează moda intr-o zi, când nu are bani!

BALANŢĂ Ai nevoie de căldură sufletească, tandreţe şi înţelegere. Stelele spun că poţi găsi în familie, cu prietenii, destule prilejuri ca afectivitatea ta să fie mulţumită, măcar în acest weekend! Duminică nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara ai să primeşti o veste, care te poate bucura.

SCORPION Ai vânt din pupa, adică ai noroc! Îm weekend te afli într-un mediu favorabil, unde toată lumea este de acord cu părerile tale şi le repetă ca un cor antic. Mai să uiţi că ai venin în coadă! Sâmbătă – micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Peşti, poate la o petrecere, în avans, de Dragobete. Duminica, zi de ordine şi curăţenie!

SĂGETĂTOR Sâmbătă eşti cam nervos şi poate ai motive, pentru că cineva încearcă să-ţi invadeze teritoriul virtual, poate parcarea. Duminică trebuie să te relaxezi şi să-ţi refaci capacitatea de muncă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra!

CAPRICORN Obiectivele tale realiste te duc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător. Domeniul sentimental este avantajat în acest weekend. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de Dragobete de care esti responsabil, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi trebuie să mai răreşti ţigarile!

VĂRSĂTOR Ai planuri ambiţioase în weekend. Trebuie să ai în vedere că trebuie să te descurci singur, toţi cei care te pot ajuta au şi ei propriile programe. Seară de sâmbătă plăcută, poate la un film. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat şi drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton, cine nu are un plan, este devorat de concurenţi!

PEŞTI Cu Soarele în zodie urmeză-ţi intuiţia, primul impuls. În weekend fă o surpriză celor dragi, o să fie bucuroşi. Dar, nu eşti avantajat în comunicare, vorbeşte puţin, precis şi zâmbeşte mult! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu, se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei să obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu, să stai relaxat în pat.