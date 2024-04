Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 aprilie 2024. Rusia va fi invitată la comemorarea a 80 de ani de la debarcarea din Normandia







17 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 17 aprilie s-au născut: Timur Lenk, J.P. Morgan, Nichita Sergheevici Hruşciov, Jan Hammer, George Adamsky, Ion Voinea, Angela Ciochină.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt, pe 17 aprilie, Sfinţii Simeon din Persia şi Acachie din Melintea.

În “Kalendarul” vechi al poporului român nu este nimic notabil

Este ziua de naştere a compozitorului american de origină cehă Jan Hammer. Este foarte important pentru mine, pentru că este cel care a creat tema lui Crockett din filmul “Miami Vice”. Este acea muzică care rezonează cu sufletul meu! Aş putea să o ascult la infinit.

Cum “Why aske you?”, da, cu “e” la sfârşit pentru că este o creaţie preclasică a lui John Bull, marele spadasin, astrolog şi…compozitor şi organist, ei bine, acea muzică mă energizeză, mă vindecă, îmi dă certitudinea valorilor universale adevărate.

Căutaţi muzica care rezonează cu sufletul dumneavoastră! Este energie sufletească. Marele Gheorghe Zamfir are dreptate. Este greu să înţelegi un geniu de talia lui, dar “totul este muzică!”. Tot, la fel, cum Kepler a căutat divina muzică a sferelor cereşti, octavele astrale. A descoperit teoria atracţiei universale!

Acest lucru îmi aminteşte de o altă zi de 17 aprilie. Pe 17 aprile 1987 era vineri, zi liberă în Iran. Cu câteva zile mai înainte văzusem un cutremur de magnitudine mare, 7,1 în Dasht-e-Kavir, în deşertul de sare. Energia fantastică m-a impresionat profund. Nimic nu se compară cu spectacolul unui cutremur în deşert!

Cutremurul este un fenomen natural. Nu este nici bun, nici rău, este doar impresionant! Vinovaţi de victimele umane sunt oamenii care au construit, sau modificat casele care s-au prăbuşit, aşa cum vinovaţi nu sunt câinii vagabonzi, ci oamenii care i-au părăsit!

În acea vineri eram extrem de încordat şi tensionat. Gândurile nu îmi dădeau pace, aveam mari probleme la serviciu și personale. Simţeam că o să explodez!

Aşa că am ales să mă duc la Saadabad, parcul imens din nordul Teheranului unde erau castelele, impropriu spus, dar alt termen nu găsesc, fostele proprietăţi ale Shah-in-shah-ului, pe atunci muzeu popular. Voiam să mă relaxez, fusesem şi altădată acolo însoţind ceva miniştri, dar o făcusem protocolar şi pe grabă.

Am luat taxiul colectiv de la Vanak, unde locuiam, am plătit patru tumani şi am ajuns la porţile Saadabad-ului.

Nu puteţi să vă închipuiţi ceva mai frumos, decât o grădină persană bine îngrijită. Edenul este pe acolo, pe lângă Tabriz!

Apoi castelele, casele acele mari, dintre care unul, cel al mamei Shah-ului făcut din pietre rare. Apoi incomparabila sală de muzică, cel mai mare covor persan din lume, are vreo trei sute de metri pătraţi şi câteva tone, muzeul armelor…

Stăteam pe o bancă, iar din difuzoare ascunse se auzea suita “Drumul Mătăsii” a lui Kitaro. Sufletul şi mintea îmi erau pline de frumuseţe şi de recunoştiinţă faţă de Dumnezeu.

Când, deodată, ceva s-a răsucit în interiorul meu. Parcă am auzit un sunet profund, puternic prin forţă, iar culorile au devenit mai vii, sunetele mai clare, perspectiva mai apropiată. Tot ceea ce cunoşteam se aranjase altfel în mintea mea. Ştiam că știu!

Şi încă un “efect secundar” – de atunci şi până astăzi nu am mai avut nevoie de ochelari!

Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, şeful sectei ismaelite a dervişilor buida şi unul dintre conducătorii ritualurilor zourkhane, doctor în medicină, neurochirurg, mă asculta cu plăcere, zâmbind. “Welcome to the Club!” a fost răspunsul lui. Vezi, pessar, băiete, în viaţă avem etape, trecem dintr-o etapă în alta. Sau ca să fiu pe înţelesul multora, este ca într-un joc pe computer: “next level!”. Uneori, rareori, acest lucru este conştient şi declanşat de o sursă exterioară de energie, când condiţiile sunt întrunite. În cazul tău, (adică în al meu), a fost energia cutremurului din deşert!

Rusia va fi invitată la aniversarea a 80 de ani de la debarcarea în Normandia, a anunţat marţi 16 aprilie Misiunea de Eliberare, responsabilă cu organizarea acestei comemorări . Cu toate acestea, aceste ceremonii vor avea loc fără președintele rus Vladimir Putin, au spus organizatorii, din cauza războiului din Ucraina.

„Rusia va fi totuși invitată să fie reprezentată, astfel încât să fie onorate importanța angajamentului și sacrificiilor popoarelor sovietice, precum și contribuția sa la victoria din 1945 ”, au adăugat aceștia, confirmând informații din Europa 1 . Nu s-au oferit detalii despre nivelul la care Rusia ar putea fi reprezentată la aceste comemorări din Normandia.

Vladimir Putin a fost invitat la aniversarea a 70 de ani în iunie 2014, în ciuda anexării (recuperării) Crimeei cu trei luni mai devreme, din cauza prețului mare plătit de Rusia în lupta împotriva nazismului. Pe de altă parte, președintele rus nu a fost invitat la cea de-a 75-a aniversare a „Zii-Z” (Ziua-Z), în 2019, când situația se ”încălzea” în estul Ucrainei.

Oftez, sigur că oftez. Eu am mai apucat Parisul locuit de francezi. Creștini, albi, europeni. Da, sigur, că m-am dus de mai multe ori la Notre Dame, la slujbe, dimineața, sau seara, cu prietenii, sau singur. Odată, când am ieșit de la ”Le Figaro”, dimineața, am prins la catedrală un ștab, ceva, poate era un ministru, nu l-am întrebat, care a făcut bine și a oferit unui băiat din Est un tur complet al catedralei, complet, peste tot, nu doar pentru turiști. Ca să ai o amintire frumoasă, mi-a spus, la sfârșit! Da, am o amintire frumoasă, cum îmi amintesc de Statuia lui Budha, înaltă de 52 de metri, de Nimrud și Plamyra, de Hatra și de alte multe locuri frumoase distruse.

Distrugerea patrimoniului istoric mondial ar trebui considerată crimă împotriva umanității, impardonabilă și inscriptibilă și pedepsită exemplar. Deștepti au fost egiptenii! Poate cineva să distrugă piramidele? Bună întrebare!

Nu am sufletul să mă uit la un film, așa că o să-mi amintesc de bunul meu prieten Chris de Margerie, ”Le Moustachu”. L-au asasinat rușii în octombrie 2014. Aud că au botezat un petrolier mare cu numele lui. La TOTAL a fost ”le grand patron” iubit și respectat. Ultimul mare patron care dădea bună ziua la toată lumea și strângea mâinile celor cu care se întâlnea. Nu avea nevoie de popularitate, nu îl vota nimeni, dar avea cei șapte ani de acasă, era un om înțelept.

În toamna anului 1969 ne-am întâlnit în dâra de parfum a unei tinere și frumoase cântărețe. Chris avea câteva luni mai puțin decât mine, dar provenea din una dintre cele mai bogate familii din hexagon. Eu aveam doar hainele de pe mine, bandajat, cu tije de metal ieșite peste tot și în baston. Dar pe mine, străin, tânăr, atletic, blond cu ochi albaștri, rănit bine de tot, scria ”La Legion”.

Un episod amuzant, când am fost confundat, într-un bistrou, cu legionarul Bernard, de către un marinar beat de pe ”Surcouf” l-a lămurit pe Chris și mi-a adus favorurile blondei. ”Aha, a zis Chris, prietenul meu este din Legiune! Si ce a făcut in Legiune? Va spun eu, operațiuni speciale, iar limitații lui de ofițeri i-au spus ca legendă de acoperire că este din România și că a avut un accident. Da, a avut un accident – o rafală de mitralieră! În Algeria, nu-i așa? Chelner, cea mai bună șampanie pentru prietenul meu Bernard, unul care și-a pus pielea în joc pentru Franța! Și Bernard mi-a rămas numele… cât am stat la Paris.

Blonda, peste ani, mi-a dedicat un cântec ”Bernard’s song” dar este altă poveste. Trebuia să rămân cu ea, în hexagon? Dar mai aveam eu viața aventuroasă pe care am avut-o, de se miră proștii pe forumuri? Imprudențe de tineri, dar ce frumoase și vii sunt amintirile...

Vă spun că am inima grea, așa că o să mai vorbim și mâine, scrieți-mi doar la dom.profesor@gmail, citesc tot, chiar dacă numai am putere să răspund, așa este regula, - doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 aprilie 2024

BERBEC Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun! Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, comunicarea suferă. Soarele din zodie este în aspecte bune cu Marte şi cu miserioasa Nebuloasă Andromeda. Tu poţi întâlni o opoziţie astăzi, dar nu te înfuria, astăzi este ziua „opoziţiilor”.

Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada menţionată, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii. Vei auzi multe lucruri relevante şi folositoare.

TAUR Primeşti veşti folositoare. Eşti aproape de o realizare, finalizare. Poţi părăsi căile convenţionale pentru o rezolvare originală şi cu atât mai profitabilă! Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Dacă te duci la birou, totuşi se mai şi lucreză, sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la un spectacol, la film, sau de ce nu, la teatru!

GEMENI Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemele materiale, urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru cumpărături de Florii și Sf. Paşti. Nu este prea devreme, cumpără acum, mâine e mai scump! Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Trebuie să te concentrezi şi să nu pierzi timpul în activităţi inutile. Dacă nu eşti atent, lucrurile încep să-ţi scape de sub control. Verifică şi controlează. Pentru Gemenii care au hotărât să se respecte, adică să stea acasă, le sugerăm un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn. Oboseala acumulată şi vremea te trag la somn. Profită!

RAC La mijlocul săptămânii, ambianţa este plăcută şi relativ liniştită. Astăzi eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Te poţi scuza elegant faţă de prieteni! Astăzi în special şi toată săptămâna care a mai rămas, în general, este timpul regrupării. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Fereşte-te de ceartă între orele 10-16. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, dar nu este în puterea mea!” descurajează o femeie pusă pe revanşă. Sigur, dacă nu este vorba de dus gunoiul sau de plimbat căţelul. Asta poţi să faci chiar şi tu!

LEU Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă. În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te obosi inutil şi păgubos! Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Ia uită-te în contractul tău de muncă, citeşte-l cu atenţie. Nicioadată nu ai făcut asta. Poţi să ai surprize! Cooperează mai strâns cu partenerii sau colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare şi zâmbitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta cu spatele la apă, mai ales dacă eşti pe marginea unei piscine! Având în vedere că marea majoritate a Leilor nu are piscină, „apa” se asimilează cu cada de la baie sau un simplu robinet. Apă să fie!

FECIOARĂ Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe nimic nou, mai ales în domeniul sentimental. După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport sau masaj şi sauna. O zi mai neobişnuită atât ca densitate cît şi ca evenimente în care poţi să faci ceva mai neobişnuit şi mai deosebit. Hermes, corespondentul grec al lui Mercur, te protejează astăzi în mod deosebit, aşa că poţi face cumpărături inspirate pentru tine, sau/şi pentru cei dragi. Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei.

Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi.

BALANŢĂ Mai ales astăzi trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Evită, pe cât posibil schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii de afaceri cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări. Fereşte-te de omul spân, cu ochelari! Ţine-ţi secretele doar pentru tine. Răbdarea ta poate fi pusă astăzi la încercare. Tăcerea este de aur, dar o vorbă potrivită, la momentul potrivit, este de platină!

SCORPION O zi densă, obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste, poate mai pe seară. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi. Astăzi eşti ceva mai sensibil. Supraveghează-ţi regimul alimentar şi nu uita că graba strică treaba, oricare ar fi ea! Aspecte nu prea favorabile ale lui Mercur si Jupiter te atenţionează să fii foarte precaut în noile proiecte pe care le începi astăzi, sau chiar la activitatea curentă. Fiecare Paradis are şarpele lui, am mai spus asta ! Mai evaluează o dată, mai verifică şi poate găseşti scorpionul (alt Scorpion) ascuns sub o piatră, sau cobra care te privea dintr-un tufiş.

SĂGETĂTOR Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite azi, la mijlocul săptămânii de lucru. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie.

Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise.

CAPRICORN Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Astăzi este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Responsabilităţile pot fi şi de genul, mai drăgălaş, să scoţi căţeluşa afară la ora 11 noaptea! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua parte a zilei. Sau poate te duci la cursurile de dans? Pe total o zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă.

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi anturajul tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de problemele tale personale şi ale familiei. O dimineaţă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta acest lucru. Aşa că grăbeşte-te să rezolvi problema stimabilului! Dragostea este bine aspectată. Atenţie la neatenţie, mai ales după ora 21, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă.

PEŞTI Zi favorabilă în rezolvarea unor probleme profesionale urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor situaţii complexe nu intră în competenţele tale. Depistează astăzi situaţiile neclare. Codul Bushido al samurailor spune că, adesea, în timpul unor bătălii, trebuie să dai importanţă detaliilor şi să tratezi în glumă lucrurile importante. Deoarece, urmează înţeleptul, lucrurile mărunte, detaliile de azi sunt sămânţa viitorelor probleme importante de mâine. Nu prea mai ai ce face cu problemele tale nerezolvate, iar rezolvarea lor te costă mulţi bani. Aşa că depistează astăzi situaţiile incipiente care se pot dezvolta în necazuri. Amenzile de circulaţie nu se pun! Mai bine concentrează-te pe problemele tale sentimentale, că ai ceva de lucru!