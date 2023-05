HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  16 mai 2023.  Se aud sunete misterioase 

16 mai

Pe 16 mai s-au născut Henry Fonda, Janet Jackson, Gabriela Sabatini, Pierce Brosnan, Bob Călinescu, Titus Popovici, Constantin Cubleşan, Ion Corvin Sângeorzan.

În calendarul creştin-ortodox, în cel popular, de zece lei, pe 16 mai sunt Sfinţii Teodor cel Sfinţit, Isachie, Simeon și Petru. Probabil că în ”Viețile Sfinților” sunt mai mulți Sfinți, dar tot nu am găsit-o. Am pus-o bine, cartea! Nimic în ”Kalendar”.

Baloanele alimentate cu energie solară au detectat zgomote ciudate la o înălțime de 70.000 de picioare deasupra suprafeței Pământului. Oamenii de știință nu le pot identifica.

Baloanele cu energie solară lansate în stratosfera Pământului au înregistrat o serie de zgomote misterioase, iar oamenii de știință nu le pot identifica originile.

Zgomotele, detectate de instrumente specializate la 70.000 de picioare deasupra suprafeței Pământului, sunt cunoscute sub numele de infrasunete, deoarece sunt atât de scăzute încât sunt inaudibile de urechea umană. Selectate dintr-o val de sunete ascunse de joasă frecvență – inclusiv tunete, valuri oceanice, lansări de rachete, orașe, turbine eoliene și chiar avioane, trenuri și automobile – infrasunetele ciudate au sfidat până acum explicația.

„[În stratosferă] există semnale misterioase de infrasunete care apar de câteva ori pe oră, dar sursa acestora este complet necunoscută”, a declarat investigatorul principal Daniel Bowman, un om de știință senior la Sandia National Laboratories din New Mexico.

Începând la aproximativ 9 mile (14,5 km) deasupra suprafeței Pământului și extinzându-se în sus până la o înălțime de aproximativ 31 mile (50 km), stratosfera este stratul de atmosferă deasupra propriului nostru habitat. Acolo este stratul de ozon care blochează ultravioletele și radiațiile cosmice, stratosfera este un loc calm, cu puține turbulențe. Majoritatea sunetelor la această altitudine provin din reverberații de frecvență ultra joasă de la suprafața Pământului.

Oamenii de știință și cercetătorii amatori au trimis baloane în stratosferă încă din anii 1890. Unul dintre primele experimente cu baloane microfonice – experimentul militar secret, proiectul Mogul, conceput pentru a detecta sunete de la testele sovietice cu bombe atomice la sfârșitul anilor ‘40 – s-a prăbușit în Roswell, New Mexico, în 1947, ducând la o mușamalizare care a inspirat conspirația OZN, care se menține până astăzi.

Pentru a sonda peisajul sonor al stratosferei, Bowman și colegii săi au construit o serie de baloane de plastic cu diametru de 7 metri, echipându-le cu senzori de infrasunete numiți microbarometre și adăugând pudră de cărbune. Proprietatea de înegrire a cărbunelui permite luminii soarelui să încălzească aerul din interiorul balonului, făcând baloanele să plutească.

„Baloanele noastre sunt practic pungi uriașe de plastic cu niște praf de cărbune în interior pentru a le înegri. Le construim folosind plastic obișnuit de la magazinul de hardware, bandă de lipit și praf de cărbune din magazinele de articole pirotehnice„, a spus Bowman. „Când soarele luminează pe baloanele întunecate, aerul din interior se încălzește și devine mai ușor. Această putere solară pasivă este suficientă pentru a aduce baloanele de la suprafață la peste 20 km (66.000 de picioare) pe cer”. Un astfel de balon a provocat isterie în SUA, cu ceva timp în urmă.

Începând cu prima lor lansare de balon în 2016, cercetătorii au trimis 50 de baloane pe cer pentru a eșantiona bubuiturile și sunetele joase ale stratosferei. Cercetătorii au început să înregistreze sunetele de la erupțiile vulcanice, dar au studiat și celelalte sunete pe care le-au captat, urmărindu-și baloanele pe trasee de zbor de sute de mile folosind GPS.

În timpul acestor zboruri, cercetătorii au captat sunetele – zgomote joase, recurente, ale căror semnale nu au putut fi urmărite. Oamenii de știință au câteva idei despre ceea ce ar putea fi aceste zgomote misterioase și variază de la o formă nedetectată anterior de turbulență atmosferică până la ecouri de dedesubt, de pe Pământ, care au devenit deformate fără a mai putea fi recunoscute.

Cercetătorii spun că vor continua să investigheze sunetele din stratosferă, urmărind mai multe sunete până la punctele lor de origine și studiind variabilitatea lor de-a lungul anotimpurilor și diferitelor regiuni ale lumii.

Cercetătorii și-au prezentat concluziile pe 11 mai la cea de-a 184-a întâlnire a Societății Acoustice din America, în Chicago, SUA.

Nimic nou. Iată o scenă de referință din ”Close Encounter of the Third Kind” https://www.youtube.com/watch?v=sZhWPrxeHwo.

Vreo trei dintre cititorii mei mi-au semnalat că aud suntete ciudate. Instalații de apă care vibrează, curenți vagabonzi, mi-am zis eu. Dar se pare că lucrurile stau altfel. Nu știu despre ce este vorba. Nici cercetătorii nu știu.

Fiind ziua în care îl pomenim pe Henry Fonda o să revăd un film. Nu cu el, ci cu fata lui, Jane. ”The China Syndrome”, din 1979, un film pe care ar trebui să-l vadă toți partizanii centralelor atomice. Dar asta nu înseamnă nimic, jocurile au fost făcute și comisioanele încasate, cea mai ”murdară” modalitate de a produce energia electrică a fost botezată de UE ”ecologică”. Ca și cum ai spune că o bombă atomică este o unealtă a păcii. Numai una dintre contradicțiile acestei lumi pe dos, de care aș râde cu lacrimi, dar, mai mult sau mai puțin, încă fac parte din ea.

Este un mare talent să iei din viață numai partea bună, veselă, gustoasă și să nu vezi răul, prostia, minciuna și necinstea. De aceea m-am pustnicit, dar nu am reușit să păcălesc Destinul. După destul de mult timp am visat-o din nou pe Vineri, Moartea mea cea tânără și sexy. Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum nu aș fi fost așa de aproape de Styx, de două ori, încă. Turuia de câte în Lună și în stele, ca orice fată tânără. Credeți că Moartea are sentimente? Bună întrebare!

Mi-e tot mai greu să imaginez ziua de mâine, pentru că gândind-o, o faci posibilă, doar este, în definitiv o altă zi!

HOROSCOP 16 mai 2023

BERBEC Misterios și inexplicabil, lucrurile se aranjează astăzi cam cum vrei tu. Eşti surprins plăcut, dar nemulţumit că nu înţelegi cum s-a întâmplat asta. Sunt multe taine între Pământ şi Cer! Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes sau din prostie!

TAUR Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, prea importante, consumă prea multe resurse. Construieşti piramide? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la teatru? Dar la un cabaret bun, de tip parizian? Du-te în seara asta! În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit.

GEMENI Nu toată lumea este de acord cu tine. Nu încerca să convingi pe cei ostili, pierzi timpul degeaba. Ignoră-i zâmbind, sau găseşte un numitor, un interes, comun şi încearcă să cooperezi! Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Statistic, pentru zodia Gemenilor este: cea mai neplăcută chestie este să te loveşti în colţul mesei când te repezi să răspunzi la telefon. O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura!

RAC Primeşti sfaturi. Lumea îţi vrea binele! Chiar aşa? Evită să te laşi invadat de interesele altora, chiar bine intenţionaţi. Mulţumeşte civilizat, dar fă cum te taie capul! E mai sănătos! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. Tratament: te duci undeva, singur şi urli până răguşeşti sau nu mai ai suflu. O să te simţi mult mai bine! O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Fii atent!

LEU Astăzi reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la sericiu cât şi acasă! Ai o bună perspectivă, „vezi departe„, poate ai darul clarviziunii, aşa de ciudat și rar! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Lei este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor.

FECIOARĂ Se pare că eşti la un viraj strâns al vieţii tale. Roţile scârţie, motorul e în sincopă, în termeni de curse. Concentrează-te, măreşte viteza vieţii, profesioniştii – în curbă, accelerează! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

BALANŢĂ Pe plan emoţional, sentimental, atitudinea celor din jur este favorabilă şi protectoare. Acest lucru îţi măreşte încrederea în forţele proprii şi îţi amplifică capacitatea cotidiană de muncă! Astăzi trebuie să recuperezi ceea ce nu ai făcut ieri. Dar nu poţi, s-au aglomerat prea multe. Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi incapacitatea unui efort îndelungat.

SCORPION Zilele dificile au trecut. Astăzi te descurci onorabil. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! Astăzi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie. Influentele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, „magnetismul animal” cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Se apropie nişte termene şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

SĂGETĂTOR Neînţelegerile se adună şi încep să te supere. Unele din relaţiile tale sunt tensionate inutil, din cauza defectelor de comunicare. Încearcă să promiţi că se va lămuri totul, în câteva zile! Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege !”

CAPRICORN Mult zgomot pentru nimic, multe vorbe în vânt, degeaba! Astăzi pierzi timpul şi banii cu persoane rudimentare, a căror prostie te face să înţelegi de ce lucrurile merg aşa cum… nu merg! Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale.

VĂRSĂTOR Astăzi ai o putere de concentrare ieşită din comun. Nimic nu poate să te deranjeze, să te scoată din treburile tale! Foarte bine! Încearcă să realizezi cât mai multe din interesele tale! Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon cald pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine. Vine glorioasa vară chiar cu vremea si vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. O zi obositoare, dar până la urmă, chiar plăcută!

PEŞTI Uneori, nu ai noroc! Astăzi pici peste o persoană dificilă, gen funcţionarii de stat de la ghişeu. Nu te enerva, nu-ţi pierde umorul, aşa sunt “programaţi”. Ocoleşte-i, sau încearcă altă dată! În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!