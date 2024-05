Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 mai 2024. Gânduri de depresie







15 mai

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 15 mai s-au născut: Frank Baum, Claudio Monteverdi, Pierre Curie, James Mason, Katherine Anne Porter, Mike Oldfield, Brian Eno, Mireille Darc, Nicolae Grigorescu, Horia Pătraşcu, Andrei Blaier.

Pe 15 mai, ca în aproape fiecare zi, cei doi sfinţişori nelipsiţi în calendarul creştin-ortodox, numiţii Pahomie cel Mare şi Sfântul Ahile din Larisa! Nimic în ”Kalendar”.

Zi fastă. Simbolic este ziua Ursului. O zi bună, mai ales pentru cei care activează în structuri puternice, forţele armate, Biserica, partidele mari, intreprinderile de anvergură. O zi a Forţei. Îndrăzneşte şi poate vei reuşi!

O altă zi de muncă în toate calendarele, dar, ca în aproape fiecare zi, cei doi sfinţişori nelipsiţi în calendarul fix creştin, numiţii Pahomie cel Mare şi Sfântul Ahile din Larisa! Ahile.. ăla de l-a jucat Brad Pitt, sau altul? Cred că altul, că am ascuns Vieţile Sfinţilor pe undeva, am început curățenia de Sfinții Împărați și pregătirea pentru sezonul de vară.

Mâine se pare că o să primesc ajutoare din București. Bucureşti, capitala ţării, sediul Preşedenţiei şi al Guvernului. Unde s-a strâns, ca într-un buboi, tot puroiul din ţara asta, ba şi din Basarabia, vorba lui Arghezi! Mai multă nesimţire, agresivitate, infatuare şi prostie nu mi-a fost dat să văd, în niciuna din cele cincizeci şi patru de ţări pe unde am călcat. Nu, mie personal, nu mi s-a întâmplat nimic, doar mă uitam în jur...

Acum, bezmeticii din Bucureşti au o motivare, îi înţeleg, sunt aproape de cei care apar mereu la televizor la costum şi cravată şi se înjură între ei, vanitoşi până la măduvă, rudimentari şi aroganţi. Îi au mereu în faţa ochilor ca model de urmat. Doar conduc ţara, "au reuşit în viaţă", nu?

Oare aşa a fost mereu, în România? Ca unul care am ca mare pasiune istoria, pot să spun că au fost şi perioade mai rele dar, mai ales şi perioade mult mai bune!

Oamenii, "prostimea" cum bine zicea Dimitrie Cantemir, sunt striviţi de sistem, de fisc, de preţuri, de bănci, de serviciul nemilos sau de lipsa de perspectivă şi, mai ales, de lipsa speranţei.

În nicio ţară din lume, dacă vreţi să ştiţi, nu a emigrat jumătate din forţa activă de muncă. Cea mai bună, cea mai bine pregătită! Nu vă luaţi după jurnaliştii în soldă, cu "căpşunarii" şi cerşetorii de pe Champs Elysee. Au plecat sute de mii din cei mai buni specialişti, ingineri, medici, arhitecţi. Milioane de absolvenţi de liceu, întreprinzători, activi, îndrăzneţi... Alte sute de mii de ţărani, pur şi simplu... Fac agricultură în Irlanda şi în Scoţia, ba unii au plecat tocmai în Etiopia, că România nu mai are nevoie de agricultură. România, fostul grânar al Europei, dar asta în anul 1938!

Acum urmăresc, pe monitor, un video digest pentru alegeri făcut de unii foști colegi și foști studenți acum mari și tari în marketing politic și PR. În acest scurt clip am gasit răspunsul! La ce? Bună întrebare!

În acelaşi timp citesc volumul IX din operele complete ale lui Nae Ionescu. Sunt ferm convins că filosoful brăilan a fost lichidat la ordinul lui Carol al II-lea, publicistica lui Nae Ionescu este dovada. Pe de altă parte, sau pe aceiaşi, nu pot să nu mă minunez de identitatea problemelor de acum aproape o sută de ani, cu cele de astăzi. Aceiaşi clasă politică hulpavă, poate chiar mai trădătoare decât cea de astăzi, încă mai cu pretenţii şi cu gândul numai la furat. Într-un fel, purist, îngust și politic incorect îmi apare ca justificată reacţia legionarilor care i-au lichidat pe oamenii politici pe care i-au găsit în cătarea Mauserelor P96.

Nu vă îmburicaţi degeaba, nu ridicaţi piatra, acesta este adevărul! Şi de asemenea justificată reacţia tuturor care i-au satanizat pe legionari. Nu mai poate omul să fure ceva în România! Aceleaşi condiţii, duc la aceleaşi rezultate. Mai este astăzi posibilă o Legiune şi apariţia unui Căpitan? Dar, mai avem un Nae Ionescu? Nu cred că sunt întrebări bune…

Acum mulți ani de zile, vreo patru, începeam o cruciadă. Cea a recunoaşterii meritelor celor care au luptat pentru România, în primul rând a aviatorilor. Dan Vizanty, Mon Cher, nom de guerre. Aproape nicio reacție, mi-au scris câțiva oameni politici, aiurea în tramvai, dar nicio reacție de la primarii Bucureștilor. Nu vor să facă ceva bun, patriotic, național.

Cred că este cazul să renunţăm la spălarea creierelor şi la reflexe comuniste, la “modestia imbecilă a apărării nevoilor şi a neamului”. România a fost o ţară mare, bogată, puternică, cu colţi şi gheare, care şi-a atacat uneori vecinii, când avea dreptate. Dacă nu ar fi trădată, astăzi ar fi fost să fie lider regional, peste Turcia şi Ucraina, egala Poloniei, nu o colonie nenorocită fără tehnică militară performantă, care se bazează pe “tratate”!

Acum 83 de ani, înainte de a intra în război, România avea două mii de avioane. Aviaţa Regală era, de departe, cea mai puternică din regiune. Nu aveam blindate, nici infanteria nu era bine dotată, dar specific românului este dorința de răzbunare, iar pactul Ribbentrop-Molotov și Diktatul creaseră condițiile. Umilirea și frustrarea erau prea mari…

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi eu încă am mai apucat lumea bună, elita României. Lumea lui Mon Cher, a lui Bâzu şi a lui Harry. Nu vă mai explic, cei care ştiu, ştiu şi este inutil să le reamintesc, doar să le fac inima rea, iar cei care nu ştiu... nu ştiu dacă pot înţelege!

Un singur lucru vreau să vă mai spun. Ticăloşi erau şi acum 70 şi acum 100 de ani. Dar erau excepţia şi lumea îi izola, îi ostraciza. Acum sunt marea majoritate, ea, marea majoritate de ticăloşi, primitivi, şperţari, corupţi, mincinoşi, curvari, avizi de putere şi de bani, călcând pe cadavre, ei, asasinii cotidieni ai cinstei și dreptății, aroganţi şi perverşi, ei fac legile şi regulile jocului, ei conduc! Până când? Bună întrebare!

Unii dintre domniile voastre mă întreabă ce mai fac, ce mai citesc, ce muzică ascult, ce filme mai văd.

Poate o să vă povestesc mâine, urmăresc ”Magistratul Dee” și ”Monk” pe Netflix, cu muzica este simplu, eu ascult doar Epic Music, m-am fixat la Immediate Music, TSFH decepționează, pentru că unele dintre cele mai bune compoziții sunt ruinate de vocalizele nefericite ale unei voci feminine, adesea acoperită de orchestra simfonică in fortissimo. Un cor complet, mai ales dacă libretul este în limba latina, da, este epic music! Păcat...

Sunt multe lucruri, mulți oameni despre care pot să declar: păcat! Și despre mine, la fel! Toate greșelile făcute, cu voie și mai ales fără de voie, mă bântuie și îmi trec prin fața ochilor, îmi vine să urlu, uneori chiar o fac și cățelușele se uită la mine ciudat, iar Vineri și-a schimbat din nou rochița. Este roșie, ca sângele! Câte greșeli o să mai comit, câte greșeli o să mai facem cu toții, oameni buni? Altă întrebare bună! Entropia crește, crește, crește... dar deocamdată, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 mai 2024

BERBEC Dimineaţa îţi aduce o noua informaţie care cere o nouă atitudine din partea ta. Te hotărăşti să nu te mai enervezi degeaba şi să nu te mai laşi folosit! Este greu, dar nu imposibil! Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Entuziasmul, calmul si optimismul trebuie să te caracterizeze. Vremea şi vremurile te enervează, dar este indicat să-ţi stăpâneşti agresivitatea. Orice necaz are şi o latură comică, mai ales dacă te-a prins ploaia fără umbrelă! Gândeşte pozitiv, nu te mai văita şi viaţa poate fi mai frumoasă!

TAUR Ai trecut printr-o perioada grea, care ţi-a pus la încercare nervii şi răbdarea. Este momentul sa iei o pauză şi să te reuneşti cu familia, prietenii, ca să obţii starea de bine necesară! Ai multe ore de sprijin necondiţionat al Cosmosului mai ales în problemele sentimentale. Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are ?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur, care viţel este probabil unul dintre cozodiacalii tăi!

GEMENI Nimeni nu poate ghici la ce te gândeşti astăzi! Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Totuşi, o stare de bine te cuprinde, fără motiv şi zâmbeşti gândurilor tale! Dimineaţa o poti folosi să iei, in sfârşit, decizia aceea deşteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Totuşi, nu tot ce este adevarat si drept trebuie spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomatie si tact in relatiile cu anturajul tau. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai singur, pâna seara iţi vei reveni. Cu Mercur, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să-ți îmbunătățești calitatea vieții.

RAC Astăzi nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine. Profită astăzi de conjunctura favorabilă şi promoveaza-ti propriile interese, mai ales dacă este vorba de găsirea unui loc de muncă, sau de o promovare. Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat multa vreme. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer și foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

LEU Astăzi nu te implica în discuţii cu alte semne de foc. Afacerile personale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se poate rezolvă cu bine! Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori versați. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe naivitate! Este vorba în primul rând de relaţia domniei tale, leule, cu băncile. Dacă ai făcut greşeala... Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. In jungla asta ai luptat cu abilitate ca sa ajungi unde esti, deci esti dispus sa faci ceva compromisuri ca sa continui o traiectorie ascendenta. Greşit! Foarte greşit! Nu trebuie sa te abati de la drumul tau, dacă faci compromisuri, nu vei ajunge nicăieri! Sigur, dacă eşti politician, situaţia se schimbă...

FECIOARĂ Te simţi mai bine, după o perioadă mediocră. Este o zi bună pentru ca să faci bilanţul veniturilor şi să vezi ce planuri poţi să faci de vacanţă. Domeniul sentimental este aspectat favorabil! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Atenţie la mesele principale şi la cantitatea de alimente, sistemul digestiv este sensibil, fiind de natura zodiei Fecioarei.

BALANŢĂ Nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi. O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Astăzi nu trebuie sa fortezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.

SCORPION Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Astazi faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea si ergonomia biroului sau a locului de munca. Debaraseaza-te de lucrurile inutile ca şi de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frant elanul si nu ti-au permis sa-ti arati adevaratele calitati. Ai tendinta, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa tii la parerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul si umorul. Astazi poți sa primesti o veste in doi peri despre o solicitare a ta şi despre banii pe care ii mai ai de primit.

SĂGETĂTOR Te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile. Astăzi ai şansa să accelerezi din proprie initiativă şi să decizi în mai multe situaţii. Fermitatea ta este eficientă! Totuşi, ferm sau nu, este o zi de care te-ai lipsi. Intri greu în ritm şi ţi-e somn toată ziua. Te dezmeticeşti abia spre seară. Ai uitat ceva? Pentru un procent dintre Săgetători care s-au trezit de reveerie este o zi favorabilă pentru făcut cumpărături aşa cum le place lor. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Se apropie vara, vacanţa, concediul şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp.

CAPRICORN Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil de stele. Nu te risipi, nu risca în proiecte prea ambiţioase, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei. Stelele iţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sau, du-te la un muzeu! Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen pielea ursului din pădure - pe care apoi o sa le regreţi.

VĂRSĂTOR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult realism şi mai puţine utopii poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Un aspect particular al stelelor fixe te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi plăcută. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu să te simţi foarte bine după orele de program.

Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi laşi lucrurile neterminate. O anumită ordine cosmică te ajută astăzi să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită clasificare care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Respectă-ţi cuvântul dat, mai ales ţie însuţi!

PEŞTI Astăzi pari vulnerabil. Pari mai confuz decât de obicei şi de acest lucru poate profita una dintre cunoştiinţele tale, care vrea să se folosescă de tine, dar nu prea îţi vrea binele! Zi de vizită la rude sau la părinţi, după orele de program. Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fi mulţumit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci doar ca răsplată pentru bunul tau simţ. Dubla ta personalitate, dualitatea, polaritatea, vor fi mai puţin accentuate în perioada zilei de astăzi şi cu siguranţă, sprea seară.