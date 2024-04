Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13,14 aprilie 2024. Despre Apophis







13,14 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 13 aprilie s-au născut: Lord Frederick North, Sir Robert Watson-Watt, Thomas Jeffreson, Samuel Becket, Sir Arthur Travers Harris, Edward Fox, Lucky Seven, John Braine, Gari Gasparov, Maurice Ronet, Ron Perlman, Erick Avari, Allison Williams, Emil Pop, Marius Sabin Peculea, C.D. Zeletin, Sergiu Nicolaescu. Pe 14 aprilie s-au născut: Rod Steiger, Julie Christie, Erich von Däniken, Octav Pancu-Iaşi, Viorel Doboș, Victor Toma, Rodica Mandache.

În calendarul fix creştin-ortodox, pe 13 aprilie, sunt Sfinţii: Artemon, Cvintilian, Dada şi Elefterie Persul. Pe 14 aprilie sunt Sfinţii: Pahomie de la Gledin, Martin Mărturisitorul și Tomaida. Nimic în ”Kalendar”.

De sâmbătă în cinci ani de zile – vineri, 13 aprilie 2029 – un asteroid relativ mare și extrem de infam numit 99942 Apophis va trece pe lângă Pământ. Va fi ușor vizibil pentru ochi. Mulți astronomi îl vor studia. Dar Apophis nu ne va lovi în 2029. Pentru o vreme, observațiile inițiale au sugerat că, dacă Apophis a trecut printr-o regiune a spațiului de o lățime de doar o jumătate de milă (aproximativ 800 de metri) – numită „gaura cheii” de către astronomi – la trecerea din 2029, atunci s-ar putea să ne lovească exact șapte ani mai târziu, pe 13 aprilie 2036. Dar, până în 2006, această idee a fost respinsă.

Apophis este incitant! Dar nu este înfricoșător. Iată povestea actualizată despre acest asteroid uimitor.

Apophis a fost un zeu egiptean, ”Distrugătorul”, ”Aducătorul de haos” reprezentat sub forma unui șarpe. Șarpe care a fost ucis de Osiris-Ra, ajutat de zeița-pisică Baset. În fotografia de titlu Apophis din Stargate SG-1.

Locație, locație, locație

Apophis este o stâncă spațială de aproximativ 1.100 de picioare (340 de metri). Calculele din ultimii ani au dovedit că asteroidul va trece în siguranță pe lângă Pământ atât în ​​2029, cât și în 2036. În 2029, Apophis ar trebui să treacă la o distanță nominală de 19.662 mile (31.643 km) de suprafața Pământului. Aceasta este în contrast cu distanța medie a lunii de aproximativ 238.000 de mile (384.000 km). Și este mai aproape decât mulți sateliți care orbitează Pământul. Pe măsură ce asteroidul întâlnește câmpul gravitațional al Pământului în 2029, un rezultat ar putea fi cutremurele de pe Apophis. Acest pasaj va schimba ușor orbita lui Apophis. Sau, mai mult!

Nu toată lumea va putea vedea Apophis în 2029. Dacă vă aflați în Australia, sudul Asiei, sudul Europei sau Africa, veți avea un loc în primul rând pentru a vedea acest asteroid atunci când este cel mai luminos. Pe măsură ce asteroidul se îndepărtează de Pământ și se estompează, devine vizibil în estul Americii de Sud. Pe măsură ce se lasă seara de-a lungul coastei de est a Americii de Nord, asteroidul va fi un obiect telescopic situat într-o parte a cerului la aproximativ 15 grade nord de Pleiade. O efemeridă pentru asteroid este aici .

Descoperirea lui Apophis

Astronomii de la Observatorul Național Kitt Peak de lângă Tuscon, Arizona, au descoperit Apophis în seara zilei de 19 iunie 2004. Echipa formată din Dave Tholen , Fabrizio Bernardi și regretatul Roy Tucker căutau asteroizi, jos pe cerul vestic. Căutau în mod special obiecte în direcția soarelui. Asteroidul pe care l-au găsit a fost desemnat inițial 2004 MN 4 . Era la 57 de grade față de soare, neobișnuit de aproape pentru un asteroid.

Dar astronomii au recunoscut rapid că acest asteroid este diferit de majoritatea. Orbitează în jurul Soarelui în mai puțin de un an pământesc (Apophis durează 323,6 zile pentru a orbita soarele. Pământul durează 365,3 zile). Și Apophis se apropie de Soare la fel de aproape ca planeta Venus, apoi se îndreaptă spre chiar dincolo de orbita Pământului. Orbita sa îl definește pe Apophis ca ceea ce astronomii numesc un asteroid din clasa Aten .

În timpul orbitei sale, Apophis poate trece foarte aproape de Pământ. Acest fapt a atras rapid atenția astronomilor din întreaga lume. Până în decembrie 2004, aveau suficiente date pentru a face un calcul aproximativ al viitoarei orbite a asteroidului. Și au descoperit că avea o șansă de 2,7% să lovească Pământul în aprilie 2029, vineri, 13. În aceeași lună, Apophis a ajuns în fruntea listei de asteroizi potențial periculoși .

Vă puteți imagina nebunia media care a rezultat. Vineri, 13??? Coprofagii din presă au amenințat cu extincția totală și nenorociri inimaginabile.

Probabilitatea de coliziune redusă prin precizie

A fost nevoie de încă câțiva ani de studiu a acestui asteroid pentru a afla că nu va lovi Pământul în 2029. Adevărul este că calea orbitală a unui asteroid poate fi modificată ușor, de fiecare dată când trece în apropierea unui alt obiect astronomic. Și se poate schimba prin ceea ce se numește efectul Yarkovsky , o împingere minoră asupra asteroidului, cauzată de lumina soarelui.

Ambele sunt efecte cunoscute. Dar astronomii pot determina amploarea acestor efecte numai după măsurarea atentă a pozițiilor unui asteroid de-a lungul anilor.

Și observarea acestui asteroid an de an nu este atât de simplă pe cât ai putea crede. Câțiva ani, asteroidul nu este observabil deoarece pare prea aproape de Soare, așa cum este văzut de pe Pământ. Așadar, astronomii și-au făcut imagini pe Apophis ori de câte ori era vizibil. Și, până în 2006, au putut determina că Apophis nu va lovi Pământul în 2029.

Dar 2036?

Dar cum rămâne cu următoarea abordare apropiată din 2036? Această posibilitate a fost eliminată în 2013.

La începutul lunii martie 2013, toate privirile s-au îndreptat spre Apophis, în timp ce asteroidul a făcut o trecere relativ apropiată (deși nu atât de aproape ca în 2029) de planeta noastră pe 6 martie.

Complexul de comunicații în spațiu adânc Goldstone a urmărit asteroidul timp de aproximativ două săptămâni. cea mai apropiată abordare. Cercetătorii de la Green Bank Telescope au efectuat observații, coordonându-se cu Goldstone, deoarece utilizarea acestor două telescoape împreună permite ca datele să fie mai clare.

Coordonarea dintre cele două telescoape a însemnat că Goldstone transmitea date în timp ce Green Bank primea, efectuând ceea ce este cunoscut sub numele de experiment bistatic care a dublat puterea semnalului primit. Marina Brozovic de la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA a explicat :

”Apophis a făcut o [abordare apropiată în 2013] cu Pământul, acesta era încă la aproape 10,6 milioane de mile (17 milioane de km) distanță. Chiar și așa, am reușit să obținem informații incredibil de precise despre distanța sa cu o precizie de aproximativ 490 de picioare (150 de metri).”

Calculele ulterioare au permis oamenilor de știință de la NASA să anunțe, pe 26 martie 2021, că Pământul este ferit de un impact cu asteroidul relativ mare pentru cel puțin următorii 100 de ani. Observațiile radar efectuate la Complexul de comunicații în spațiul adânc Goldstone din California și la Observatorul Green Bank din Virginia de Vest au exclus oficial un impact în 2068, singurul an din următorii 100 care a arătat anterior un risc ușor. Observațiile anterioare au exclus impactul pe parcursul următoarelor survoluri din 2029 și 2036.

Davide Farnocchia de la Centrul NASA pentru Studii de Obiecte Apropiate de Pământ a spus :

”Un impact în 2068 nu mai este în domeniul posibilității, iar calculele noastre nu arată niciun risc de impact pentru cel puțin următorii 100 de ani.”

Apophis nu mai este listat ca risc

Această nouă analiză înseamnă că Apophis nu se mai află pe Sentry Impact Risk Table , care este o listă de obiecte care trec atât de aproape de Pământ, încât astronomii nu au reușit încă să excludă o posibilă coliziune.

Această campanie nu numai că ne-a ajutat să excludem orice risc de impact, dar ne-a pregătit și pentru o minunată oportunitate științifică în 2029.

Imaginile văzute în partea de sus sunt produsul colaborării. Brozovic a continuat să descrie calitatea excelentă obținută prin colaborare, pe care a numit-o :

”... o rezoluție remarcabilă, având în vedere că asteroidul se afla la 10,6 milioane de mile (17 milioane de km) distanță, sau de aproximativ 44 de ori distanța Pământ-lună. Dacă am avea un binoclu la fel de puternic ca acest radar, am putea să stăm în Los Angeles și să citim un meniu de cină la un restaurant din New York.”

Virtual Telescope Project, cu sediul în Roma, Italia, a capturat asteroidul (99942) Apophis pe 2 martie 2021. Asteroidul arată ca un punct – în timp ce stelele din jurul lui arată ca dungi – deoarece telescopul urmărea mișcarea asteroidului. Se deplasează prin spațiu în raport cu Pământul la 2,894 mile/sec (4,658 km/sec). Imagine prin telescopul virtual .

Astronomii au studiat și asteroidul Apophis folosind telescopul spațial în infraroșu NEOWISE al NASA în aprilie 2021. Acesta este același telescop care a descoperit cometa preferată din 2020, cometa NEOWISE . Ei au descoperit că asteroidul are o lungime de aproximativ 1181 de picioare (360 de metri) și reflectă aproximativ 30% până la 50% din lumina care îl lovește. De asemenea, ei bănuiesc că asteroidul este „semnificativ alungit”, are o formă de cartof. Raportul NEOWISE este aici .

Un efect blând care împinge o stâncă

Astronomii din Hawaii au studiat modul în care accelerația Yarkovsky , sau împingerea datorată luminii solare, ”vântul solar” schimba orbita lui Apophis. În unele cazuri, accelerația – o schimbare a vitezei și direcției unui obiect în spațiu – poate ajuta la evitarea unei coliziuni. Studiile privind accelerația Yarkovsky în legătură cu asteroidul Apophis sugerează că acesta este cazul acestui asteroid.

Astronomul Dave Tholen și colegii sugerează că Apophis se deplasează cu mai mult de 500 de picioare (aproximativ 152 de metri) pe an de la poziția sa așteptată pe orbita sa. Aceste observații nu sunt ușor de obținut și analizat. Factori precum distanța asteroidului în momentul observării, compoziția sa, forma și caracteristicile de suprafață afectează toate rezultatul.

Apophis de acum până atunci

Apophis se află acum într-o parte a cerului care nu este observabilă de pe Pământ. Va rămâne așa până când îl vom vedea din nou în 2029.

OSIRIS-REx de la NASA a fost o misiune spațială istorică, care a adus primele mostre de la asteroidul Bennu înapoi pe Pământ. Nava spațială rămâne în stare bună și mai are încă un sfert din combustibil. Așa că NASA a redirecționat nava către o nouă destinație. Acum este în drum spre asteroidul Apophis . După o călătorie lungă, nava va ajunge la Apophis în aprilie 2029, exact când asteroidul trece pe lângă Pământ.

Și NASA a dat misiunii un nou nume. Acum se numește OSIRIS-APEX , prescurtare pentru Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Apophis Explorer.

Concluzie: peste cinci ani, pe 13 aprilie 2029, asteroidul Apophis va trece în siguranță pe lângă Pământ.

Articolul a fost preluat după o ”clonă”. Originalul este la https://science.nasa.gov/solar-system/asteroids/apophis/.

Pe ”Dimineața Astronomilor” s-a discutat mult despre Apophis. Rezultatul: nimeni nu știe cu siguranță dacă Apophis va lovi, sau nu, Pământul. Gravitația Pământului este puternică, provoacă furtuni pe Venus și erupții vulcanice pe Marte. Însă dacă totuși Apophis va percuta Pământul efectele vor fi limitate. Este cel mai probabil să lovească partea mediană a Pacificului, după ce o bună parte s-ar consuma în atmosferă. E = mc2 , Apophis este prea mic pentru a pricinui prejudicii grave. Efectul este estimat cam la 10-20 de bombe atomice tip Hiroșima, sau jumătate din puterea lui Satan 2. Nu cine știe, ce – important este să nu te găsești într-o rază de 200 de kilometri de la impact

Mă trecea gândul să combat cu argumente porcările „astrologice” de la tv, de pe net, unele apar și în EVZ, sau de prin revistele de femei, dar am obosit. Regele, Dumnezeu să-l odihnească, a spus odată ceva important, acum mulţi ani, în Elveţia: „... tinere, nu am putut să mă bat cu o floretă împotriva unei armate de topoare!” Acum îi dau dreptate! Mă simt obosit după multele bătălii pierdute cu escrocii și creaturile infernale! Nu merit după o viaţă de adevăr şi cinste, dar războiul o să-l câștig, pentru că adevărul și partea luminoasă a Forței sunt de partea mea. Îmi amintesc ce spunea Nelu Ţugui şi el căzut în această mare bătălie spirituală.

Am făcut multe emisiuni frumoase la Europa FM, la început, cu Nelu Ţugui. Produceam şi realizam două emisiuni: „Lumea pe dos” de o jumătate de oră, sâmbăta şi „Bazar Bizar” de duminică după amiază, de trei ore. După o astfel de emisiune de succes când telefoanele redacţiei se blocaseră de numărul de apeluri, Nelu (Ion) s-a uitat la mine într-o parte, aşa cum numai el ştia: „Radule, tu chiar ştii, că ştii... vezi să nu te răpună ăştia!”

Vedeţi, domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi este o plăcere rară, o plăcere supremă să ştii că nu ai cum câştiga în faţa prostiei, minciunii, escrocheriei. Dar asta nu mă impiedică să lupt în continuare. Trebuie să-mi fac datoria. Cauzele pierdute sunt specialitatea mea! Iar unele au devenit, din cauze pierdute, surprinzătoare victorii. Cu toate că nu cred în reîncarnare, se poate să fie în mine spiritul unui soldat spartan din cei trei sute ai regelui Leonidas. „Astă seară cinăm în Infern!” Cu plăcere... ce menu avem?

Haideţi să ne destindem un pic, aici în Prahova submontană, în pustnicia mea, este o noapte fabuloasă, norii sunt luminoşi! Probabil de la OZN-uri (sic)! Căţeii mei s-au strâns lângă mine şi privesc cuminţi, dar curajoşi, în noapte, la creaturile ei. A plouat foarte puțin și trebuie să mai plouă, este secetă. Nu este foarte cald, dar aerul este pur. Narcisele, lalelele, zambilele mi-au umplut curtea, zarzării, perii, vișinii, merii şi prunii plesnesc de flori. Iarba a crescut de cincizeci de centimetri iar verdele ei pur și sănătos îmi vindecă ochii. Aceasta este calea, natura, pentru că, în sprijinul adevărului meu, ca martoră, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13,14 aprilie 2024

BERBEC Acest weekend aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune a unui posibil câştig de bani, sau o călătorie neaşteptată, în weekend. Mare atenţie la durerile de cap! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie.

Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

TAUR Evalueză corect posibilităţile şi scopurile tale imediate. Nu te minţii singur, au grijă alţii de asta! Cumpărături, poate şi un film – un weekend obişnuit în “cea mai bună dintre lumi”! De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

GEMENI Acest weekend este un reper pentru începutul perioadei pascale! Bucură-te de natură, de lucruri mici şi frumoase din care se constituie starea de bine şi clipele de fericire! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu, fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură” duminică ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente. Oare ce o să-ţi spună, ce concluzie o să tragi?

RAC Ai multe de făcut şi nerăbdarea nu te ajută prea mult. Stăpâneşte-ţi graba, este o sărbătoare şi trebuie să respecţi ritualurile familiei, obiceiurile, tradiţia. Dar, te simţi aşa de bine! Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Berbec care îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, dar atenție la ploaie.

LEU Un weekend dens, dar plăcut, cu posibile cumpărături şi drumuri, fii precaut şi isteţ, scumpirile de Sf. Paşti nu trebuie să te găsească nepregătit! Duminică, oricum ai lua-o, este contraindicat să dai cu aspiratorul - nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului, adică duminică, te poți duce la biserică şi poţi avea un gând bun şi pios. Aşa că, dintr-o dată, confesiunea îşi poate găsi locul în spaţiul sacru!

FECIOARĂ Poţi să iei visurile drept realitate, ceva bun se întâmplă în aceaste zile. Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de sărbătoarile pascale care se apropie. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales între mai multe posibilităţi şi ca intotdeauna, te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, doar este sărbătoare, nu uita că întotdeauna „mâine este o nouă zi”!

BALANŢĂ În acest weekend eşti foarte sigur pe tine. Fie că este vorba de o petrecere, fie de activitatea ta obişnuită de zile libere, ştii ce să spui şi cum să te porţi cu toată lumea! Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei dragi. Normal. Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa rituală de duminică, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse de apropierea Sf.Paști.

SCORPION Toate activităţile trebuie să iasă bine, ai un weekend întreag de aspecte favorabile! Ai veşti că încep să se lămurească şi problemele legate de bani. Lucrurile stau exact cum te gândeai! Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente şi nu numai pentru că este sărbătoare şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Fluxul comunicării nu îţi lasă astăzi multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor primăverii, sărbătorilor pascale. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute duminică vor aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Fiind un perfecţionist, în acest weekend, ai unele îndoieli privind calitatea unor cunoştiinţe, prieteni, realaţii. Fii prudent şi nu fă compromisuri sau confesiuni! Nu împrumuta bani! O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica, sau dă de pomană. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de sărbătoare!

VĂRSĂTOR Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele probleme sentimentale. Cumpărături de weekend şi o perioadă plăcută, atît sub aspect social cât şi sentimental. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si câti bani ai in buzunar! In acest weekend trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Doar este sărbătoare! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar!

PEŞTI În acest weekend poţi să te uimeşti singur. Îţi descoperi valenţe neobişnuite. Demonstrezi calităţi deosebite la petrecerea vreunui Berbec dar şi dacă te apuci de curăţenia de Sf. Paşti! Timpul trece repede, nueste prea devreme. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie, asta sâmbătă pentru că duminică este zi de rugăciune şi nu se face curăţenie, nici nu se găteşte! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întreţinerea fizică, fie sportivă fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual, religios. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile pot aduce rezultate interesante mai târziu.