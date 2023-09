Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 septembrie 2023. Bătălia din Delul Spirii

13 septembrie

Pe 13 septembrie s-au născut Claudette Colbert, Jacqueline Bisset, John Pershing, Milton S. Hershey, Sergiu Al-George, Bela Karoly, Sofia Vicoveanca, Edgar Papu.

În calendarul creștin-ortodox sunt: Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci, Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim și Sfinții Corneliu Sutașul și Ciprian din Cartagina.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 13 septembrie este Ziua Ursului, fiind ultima zi din an dedicată acestui animal de temut. Vremea se răceşte şi în curând ursul trece în starea de hibernare, atât de invidiată de oamenii neoliticului care trebuiau să se lupte în continuare cu iarna nemiloasă şi fiarele flămânde.

Interdicţiile sunt numeroase şi pedepsele severe pentru nerespectarea lor. Amintim că nici vacile nu se mulg, iar după ce Soarele trece de amiază este strict interzisă munca de orice fel. (Speranția, Olteanu). Treburi de țărani, dar sunt importante în pustnicia mea.

Șase planete retrograde…

„Evenimentul Zilei” de 13 septembrie este legat de… ciocolată. În această zi, în anul 1857 s-a născut Milton Snaveley Hershey „omul de ciocolată” care în 1903 construieşte în SUA cea mai mare fabrică de ciocolată din lume ca să fabrice „batoanele de ciocolată Hershey”, binecunoscutele „tablete de ciocolată” de astăzi. El pune bazele şi Fundaţiei Hershey, prin care imensa sa avere a fost folosită pentru educaţia şi ajutorul copiilor sărmani.

Pe 13 septembrie 1909 a fost premiera operetei „The Chocolate Soldier”, la New York. Un imens succes! Melodiile „My Hero” şi „Falling in Love” se mai cântă şi astăzi, sigur, sub diverse alte ritmuri şi aranjamente muzicale.

Autorul romanului „Charlie and the Chocolate Factory” (1964) care l-a avut model pe Hershey, Roald Dahl, s-a născut tot pe 13 septembrie. Nu mai pomenesc de filmul cu Johnny Depp, nu?

Dar, în România, 13 septembrie este Ziua Pompierilor.

În weekend, căutând pentru unul dintre oaspeți o carte, prin multele pachete, am avut marea surpriză și bucurie să găsesc o mică parte din manuscrisul tatălui meu, ”Istoria României în Zece Volume” operă capitală pe care se angajase să o publice Iosif Constantin Drăgan. Nu au reușit, i-a chemat Șeful cel Mare la El.

Altă dată, în decursul anilor, v-am spus o legendă, o poveste despre bătălia din Dealul Spirii, pe care o știam și eu. În Wikipedia este o nenorocire inexactă, probabil scriptul vreunui film de al lui Sergiu Nicolaescu, numai adevăr nu este.

Iată, în cele ce urmează ceea ce a scris tatăl meu, elev al lui Nicolae Iorga, pilot în WW2, apoi cel care a transformat ”Radio Popular” în ”Electronica” în anii 50’, apoi secretar al Academiei și coordonatorul ”Istoriei României” din anul 1964, cel care a făcut muzeele în țara asta și a strâns materialele pentru Muzeul Național, ca apoi să fie doar un modest muzeograf la Muzeul Orașului București – comuniștii nu i-au iertat niciodată sângele de boier. L-au folosit și apoi l-au aruncat ca pe o coajă de banană, spunea, râzând, tatăl meu. Iată:

A doua intervenție turcească a avut loc pe 13 septembrie 1848. Trupele otomane, împărțite în trei coloane au pornit asupra capitalei. La Bariera Podului de Pământ, mulțimea, mahalagii bucureșteni, civili neînarmați, cam la câteva sute, nu mai mult de o mie, au blocat drumul. Păgânii și-au croit drum cu săbiile și lăncile prin mulțime. Câțiva bucureșteni au fugit după ajutor la agie, unde era roata de pompieri, ostași buni și iubiți de populație. Pompierii, în număr de 172 de militari au părăsit în grabă cazarma, cu armele de război, cu glonț pe țeavă și baioneta pusă. Sub comanda parucicului Pavel Zăganescu. El a ordonat o rută ocolitoare ca să le cadă turcilor în spate, pe la Dealul Spirii.

Acolo se petrecea o altă dramă. O altă coloană de turci a cerut predarea cazărmii de acolo, a Regimentului 2 de linie, infanterie. I-a răspuns boierul și patriotul, colonelul Radu Golescu, că un militar este mai mulțumit dacă moare cu arma în mână, decât să o predea. Surprins plăcut de curajul românilor, Fuad-efendi a poruncit trupelor să aștepte, să se rezolve incidentul pe cale diplomatică.

Peste această situație pică compania de pompieri, întărită cu câteva sute de civili bucureșteni, înarmați ca vai de lume, dar puși pe fapte mari. Fără multă vorbă noii veniți îi atacă pe turci, care răspund la foc. Din cazarmă începe să tragă Regimentul 2 de linie, infanterie și elemente din Regimentul 1 de linie, infanterie, cam la totalul de 750 de militari. În iureșul atacului la baionetă românii îi dovedesc pe turci și le capturează o bună parte din tunuri, pe care le folosesc contra otomanilor.

Dar celelate două coloane de turci, auzind bătălia, s-au îndreptat în fugă acolo și i-au alungat pe români. Bătălia a fost foarte sângeroasă și a durat de la patru ceasuri și jumătate până la șapte ceasuri de seară. După sursele turcești numărul militarilor și a civililor înarmați, români, a fost între 800 și 1.000. Au avut 48 de morți și cam o sută de răniți. Turcii au avut un efectiv de 6.645 de militari din care au pierdut 158 morți și 436 răniți.

Roata, compania de pompieri, cei care au rămas în viață, sub comanda singurului ofițer supraviețuitor, sublocotenentul Dincă Bălășeanu, s-a retras la Rîureni, la tabăra generalului Gh. Magheru, ca să continue lupta. Ulterior, Dincă Bălășeanu, cu un grup mic de pompieri, a trecut munții și a devenit centurion în armata revoluționară condusă de Avram Iancu.

Nu comentez, cu toate că aș avea multe de spus, vă las pe domniile voastre. Dacă aveți ceva de spus, știți unde!

Haideți, nu pierdeți timpul, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 septembrie 2023

BERBEC În această zi de miercuri ai de făcut, în forul tău interior, o alegere foarte importantă pentru viitor. Este posibil ca cineva să dorească să afle mai multe despre tine pentru a deveni prieten cu tine, sau chiar pentru a se angaja într-o relație romantică. S-ar putea să nu fii în mentalitatea potrivită acum pentru a avea succes. Este posibil să vedeți sau să auziți semne reale ale acestui lucru, dar le interpretați în alte moduri – poate pentru că nu vă simțiți foarte bine cu voi înșivă în acest moment. Încearcă să te adaptezi mai bine la ceea ce îți exprimă altcineva. Păstrați opțiunile deschise. Aceasta ar putea reprezenta o șansă bună de a întâlni pe cineva care ar putea fi special.

TAUR Îți poți imagina cum se simte în momentul în care un pui de pasăre sare din cuib și își deschide aripile? Trebuie să existe un mare sentiment de frică la început, dar odată ce vântul îl ridică, trebuie să fie însuflețitor. Ești încă în stadiul de „frică” a întreprinderii tale. Nu ești sigur cum o să meargă și s-ar putea să-ți faci griji că vei cădea sau, mai degrabă, vei eșua. Cu toate acestea, vântul proverbial este pe cale să te ridice. Nu ai de ce să-ți faci griji.

GEMENI Veți fi într-o poziție mai bună de a reuși dacă sunteți capabil să mențineți o atitudine pozitivă în ciuda circumstanțelor extrem de dificile cu care vă confruntați în prezent. Dacă nu permiteți gândurilor de eșec să vă preia gândurile, dragi Gemeni, atunci nu puteți pierde. Deși ar putea părea a fi un sfat ușor de urmat, de fapt nu este atât de simplu, dar ești mai mult decât capabil să o faci. Trebuie să continuați să vă spuneți lucruri pozitive pentru a vă menține gândurile în mișcare în această direcție. Continuați să aveți mentalitatea că totul va merge bine în cele din urmă. Chiar ai capacitatea de a-ți determina propria soartă și de a-ți trasa propriul curs.

RAC Când devii implicat într-o situație profund emoțională, care are potențialul de a-ți provoca răni mari, cea mai bună răzbunare nu este răzbunarea. Este posibil să coborâți acum într-o experiență tumultuoasă care vă face să vă simțiți pierdut și abandonat, dar nu sunteți nici pr drparte așa. S-ar putea să fii singurul în acest moment care poate vedea ce se întâmplă cu adevărat și cine este cu adevărat dușmanul tău. Dar asta se va schimba. Dacă procedați cu onoare și integritate – și fără să vă pierdeți cumpătul sau concentrarea – le veți arăta așa cum sunt. Cea mai bună răzbunare este să nu-ți pese suficient pentru a fi rănit, așa că ține cont de asta.

LEU Ești pe cale să clarifici un mister. Ceva ce te obseda de mult timp, dar nu aveai nici timp, nici informații, nici chef de investigații. Atenție, s-ar putea să te impresioneze ceea ce afli. Proiectele începute în această perioadă, în această zi, adică, pot aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu. Dacă ai cerut, poți să primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Astăzi ai ceva de sărbătorit, poate ziua de naştere. Este un adevăr statistic. Pe de altă parte nu exagera cu destăinuirile și confesiunile. Nimeni nu are nevoie de ”adevărurile” tale. Puţin umor nu strică, când singura certitudine e lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni, eşti pe cont propriu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propriile tale ”adevăruri”, încearcă să negociezi şi să afli şi parerea celui drag.

BALANŢĂ Nu va trebui să fii foarte convingător pentru a-ți exprima punctul de vedere, astăzi. Nu va trebui să strigi, să acționezi sau să faci un adevărat spectacol. Tot ce trebuie să faci este să spui adevărul. Trebuie doar să exprimi ceea ce este în inima ta. De fapt, Balanța, cu cât ești mai cinstit și cu cât abordarea ta este mai autentică, cu atât este mai probabil ca alții să-ți înțeleagă cu adevărat mesajul și să dorească să te însoțească. Incearcă, nu ai ce pierde!

SCORPION Nu căuta sprijin acolo unde nu o să-l găseşti niciodată. Nimeni nu te ajută dacă nu primeşte ceva în schimb, măcar o mulţumire! În acestă zi de miercuri poți verifică alianţele tale! Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vești si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri. Totul se rezolvă cu bine, din fericire.

SĂGETĂTOR O persoană aventuroasă ca tine ar putea fi mai curajoasă atunci când călătorește într-o țară necunoscută. S-ar putea să se bucure de obiceiuri și mâncăruri pe care nu le-au experimentat niciodată, simțindu-se perfect în largul lor în timp ce fac noi descoperiri. Dar nu toată lumea este așa… Unii oameni au nevoie de timp pentru a se aclimatiza la o situație nouă, precum și pentru a căuta un sentiment de căldură și apartenență. Cineva mai nou în viața ta s-ar putea încadra în această descriere și ești încurajat să încerci să o înțelegi. Dă-le timp să se obișnuiască cu tine și ai putea reuși într-un mod destul de spectaculos.

CAPRICORN Dacă există cineva în jurul tău care nu-ți place foarte mult, ești sfătuit să-I oferi o propunere de pace. Nu căuta motive ca să nu-i placă și mai mult și nu folosește lucrurile pe care le vezi ca o validare a neplăcerii tale față de acea persoană. Chiar dacă ești corect în aprecierea caracterului lor, zăbovirea asupra acestor gânduri te va aduce doar la același nivel. Este întotdeauna înțelept să speri la ceva mai bun – chiar și de la cineva care s-a dovedit a fi neplăcut sau nedemn de încredere. Vă puteți proteja în timp ce sunteți plini de speranță și respect. Va produce un rezultat mai bun.

VĂRSĂTOR Ești pregătit mental să faci față unei situații emoționale dificile care se întâmplă în viața ta personală? Sau, ai de gând să acționezi din impuls atunci când te superi sau te enervezi suficient? Prima opțiune este absolut cea mai bună opțiune. Dacă te confrunți cu cineva impulsiv, revărsându-ți inima și exprimându-ți furia și supărarea, atunci s-ar putea să pară nemulțumit. Dar dacă vă prezentați sentimentele într-o manieră elegantă, mai puțin emoțională, veți avea un impact mai puternic.

PEŞTI Cei din jurul tău te laudă și îți zâmbesc! Ai câştigat la loto? Evident că nu, dar în această zi de miercuri ești bine intenționat, iar cei dragi simt că le doreşti tot binele din lume! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.