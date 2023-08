Horoscopul lui Dom’ Profesor – 12,13 august 2023. Observatorul astrologic Nur-e-Dasht nu mai este

12,13 august

Pe 12 august s-au născut Helena Blavatsky, Cecil B. De Mille, Mark Knopfler, George Hamilton, Clody Berthola, Liliana Tomescu, Ion Ghica. Pe 13 august s-au născut Fidel Castro, Sir Alfred Hitchcock, Annie Oakley, Alfred Krupp, Felix Wankel, Micaela Caracaş, Ion Lăncrănjan.

În calendarul creştin-ortodox, pe 12 august sunt Sfinţii: Fotie, Anichit, Pamfil, Capiton şi Palamon, iar pe 13 august este Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul. Sfinţii Dorotei şi Dositei.

Am primit încă o veste proastă. După moartea neașteptată a prietenului mei ceh, în vârstă de numai 62 de ani. Ne cunoșteam de o viață. O importantă sursă de informații, diplomat în țări grele, printre puținii specialiști ai Europei în problemele rusești.

Apoi am primit vestea… Observatorul astrologic Nur-e-Dasht, Lumina Deșertului, nu mai este. Pe fodul creșterii conflictului de frontieră dintre Iran și Afganistan. Pasdaranii, după două atacuri ale talibanilor care erau îndreptate evident către Nur-e-Dasht, oprite cu mare greutate, au somat savantii de la Nur-e-Dasht să părăsescă locurile cât mai repede posibil, în două săptămâni, pentru că își pun viața în pericol. Ceea ce ultimii astrologi care aveau un observator au făcut-o. Au găsit o altă țară de refugiu, în emisfera sudică, a cărei nume m-au rugat să-l țin secret. Dacă talibanii vor fi ținuți la distanță de cel de al 31-lea squadron de tancuri grele, Imam Khomeini, desfășurat între Afganistan și Nur-e-Dasht, ultimii astrologi cu acte în regulă vor putea transporta toate comorile de la Observator. Tare m-aș alătura lor să-i ajut cum pot mai mult, dar se pare că au primit tot ajutorul de care aveau nevoie. Nu pot decât să le urez noroc în casă nouă. Dar, nimic nu se poate compara cu Nur-e-Dasht. Acolo era ceva în aer, cu siguranță…

Dar acum, vă rog să mă scuzați, mă duc să observ Perseidele. Fără instrumente, cu ochiul liber, așa se face de către profesioniști. În acest weekend Pământul trece prin fluxul principal al unui curent de meteoriți. Perseidele. Francezii au o denumire poetică: lacrimile Sfântului Laurent. Din nefericire, anul acesta, densitatea maximă de meteoriți vizibili, circa 75-100 pe oră, are loc ziua, pe fusul nostru orar. Deci, nu vor fi observabili de pe teritoriul României, decât dacă ne pricopsim cu un bolid, un meteorit mare cât un autobuz. Ceea ce este foarte puțin probabil.

Probabil că ați realizat, dragi lupi, padawani și hobbiți că modul meu de gândire este sincronic, cum spunea Carl Gustav Jung, prin conexiuni, uneori logice, alteori, nu! Gândire nonA, nonaristotelică, cum ar spune A.E. van Vogt. M-a surprins întotdeaună, în scurta sau lunga mea viață, cât de violentă, agresivă este zodia Leului. Perioada de timp, nu nativii. În luna august și în ultima săptămână din iulie, oamenii sunt mai nervoși decât de obicei, sar mai repede la bătaie. În acest timp sunt Perseidele cel mai important curent de meteori cu un maxim pe 12 august. Simțeam că cele două lucruri, nervozitatea oamenilor și amenințarea din spațiu, sunt legate, într-un fel.

Și, am găsit! Într-un video cu Carl Sagan, seria ”Cosmos”. Pe care îl apreciez enorm, tocmai pentru că era un dușman neîmpăct al astrologiei. Comentariile lui nesuferite și argumentele contra aduse, m-au condus pe calea astrologiei științifice, creștine. Acum sunt în poziția să-i combat orice argument contra astrologiei, dar, vai, evreul ateu a plecat să studieze stelele de aproape. Marele om de știință spunea că în luna august omenirii îi este frică. Evenimente apocaliptice au avut loc în luna august, adaugă Sagan. Amintirea lor s-a înscris adânc în subconștientul colectiv. Simpaticul curent de meteoriți, acum ca niște focuri de artificii, nu a fost mereu așa. În cursul miilor, zecilor de mii, sutelor de mii de ani, în luna august au căzut pe Pământ bolizi uriași, cât un bloc, rar, cât un cartier, care au pustiit totul, pe o mare rază. Cometa Swift-Tuttle. Energia este masa multiplicată cu pătratul vitezei luminii, ne amintește Sagan.

De aceea suntem mai nervoși în luna august, nu neapărat din cauza căldurii, ci din cauza Perseidelor! În eoni, aproape de eternitate, în seria numerelor mari, timpul se curbează, face cercuri și spirale, de unde teoria repetiției, a ciclurilor, a modulelor. Și frica, mereu prezentă, tradusă astăzi prin nervozitate.

Carl Sagan spune că este de părere că bolidul uriaș, cât un oraș, care a căzut în peninsula Yucatan, acum circa 60 de milioane de ani, făcea parte din Perseide. Există o teorie care spune că schimbarea de climă datorată impactului monstruos care a produs miliarde de tone de cenușe și pulberi în atmosferă a dus la extincția multor specii de dinozauri. Cei gigantici, în primul rând. Pentru că, vorba cântecului studențesc cu croitoreasa Jana, care nu moare, ci se transformă, dinozaurii nu au pierit, s-au transformat, sunt păsările noastre de astăzi. Uitați-vă în ochii unui cocoș pintenat și o să vedeți un velociraptor! Cu pene!

Eu m-am baricadat în pustnicia mea, nu mai primesc pe nimeni, cred că o să fac un canon al tăcerii de câteva zile, în ultimul timp mi-am neglijat pregătirea spre înălțare luat de una și de alta. Este vremea prea capricioasă, când cald, când frig și am fost bolnav, o infecție urâtă care mi-a trecut doar cu Azitrox, am scuza aceasta a omului prost.

Dar, cu, sau fără Perseide, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 12,13 august 2023

BERBEC Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei! Abordarea sistematica a situaţiei îţi furnizează datele rezolvarii ei. Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele şi energicele native din Berbec se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Sâmbătă, oficial, e de bine! Viaţa e o permanentă înfruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică – obstacole şi enervări! Ce ne vine împotrivă – un tren cu locomotivă, aşa încât nu insista să-l arunci de pe linii, reaminteşte-ţi că cel mai inteligent, cedează! Adică poţi avea o discuţi cu cineva din anturaj atât de încăpăţînat ca o locomotivă. Probabil alt Berbec, sau Peşte.

TAUR Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Eşti într-o perioadă în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru tăuraşul Ferdinand, prototipul sentimental din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

GEMENI Ai în horoscop o conjunctură bună. Sâmbăta aceasta este deosebită sub aspectul relaţiilor sociale, a distracţiilor şi al spectacolului lumesc. Acest weekend din luna august, odată cu Soarele, bine aspectat, îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât ca grup social cât şi în dragoste. Călătorii scurte şi prietenii trecătoare. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere. Sfatul horoscopului este să mai aşteapţi o perioada de timp.

RAC Domeniul emoţional este favorizat, este, deci, o zi bună pentru racuşorul sentimental din tine. Iţi prieste orice discuţie la o cafea şi/sau îngheţată şi faci planuri pentru viitor. Loialitatea şi adevărul înseamnă foarte mult pentru tine, mai ales în acest weekend. Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu anturajul – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creşte direct proportional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

LEU Nu te lua după cei bogaţi. Nu uita că mai repede trece o camilă prin borta acului decât intră un bogat în împaraţia Lui ! Bogaţia adevarată: sănătatea, cinstea, iubirea şi facerea de bine. Un dar relativ scump şi o veste bună, doar pentru unii Lei este ziua de naştere. Sărbătorirea zilei de naştere este un prilej potrivit pentru reunirea familiei şi a anturajului. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului cald. Leuţii, leii copii, pot sa primeasca tot felul de animaluţe din pluş, care zbiară, miaună sau rag. Zgomot să fie. Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu spiritul tău imperial tau şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii.

FECIOARĂ Sâmbata aceasta trebuie să eviţi expunerea prelungită la soare şi efortul prea mare. Relaxează-te şi oferă-ţi o siestă sud-americană. Odihna este temeiul sănătăţii, spunea Esculap. În acest weekend nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul, trebuie să te descurci singur. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Este prea cald ca să faci ceva ca lumea. Stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa cu cartofi prăjiţi şi bere rece. Atât.

BALANŢĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu anturajul. O veste te impresionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Weekend-ul este o perioadă indicată pentru distracţie şi odihnă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii cam ar fi jocul de bridge. Dacă trebuie să te prgăteşti pentru ceva, orice, atunci aceasta este perioada. Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei micburghez atât de eficient.

SCORPION O sâmbătă interesantă sub aspectul realţiilor sociale. Poţi să pleci la mare, sau la munte, sau pur şi simplu te simţi foarte bine în oraş. Un spectacol, film sau un concert, pe seară. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite. În ceea ce priveşte domeniul emoţional, relaţiile sentimentale. Adică auzi o bârfă, bârfă de bârfă!

SĂGETĂTOR Nicio planetă în zodie, dar multe aspecte complexe. Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Totuşi, o sâmbătă distractivă şi plăcută! În acest weekend poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Buna dispoziţie şi optimism. Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. „Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!” Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată situaţia asta absurdă te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

CAPRICORN Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal. Pluton, retrograd, aflat de o veşnicie în zodie te ajută să-ţi regenerezi eficient şi relativ rapid energia psihică. În weekend ca mai tot anul, ba mai mult decât atât, nu ai decat pe Pluton cel ciudat in zodie, dar asta nu înseamnă că lumea a uitat de tine. Dimpotrivă! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte.

VĂRSĂTOR Eşti sub semnul discuţiilor neterminate, comunicarea suferă. Timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu poţi să stabileşti ceea ce doreai de fapt şi te enervezi inutil . În acest weekend este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Te simţi gata de cele mai mari trăznăi, de ceva petreceri şi evenimente importante. Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de efort, dar te apasă grijile legate de familie. Tot sâmbătă poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o perioadă sabatică.

PEŞTI O perioadă favorabilă pentru reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Dimineaţa începe târziu, iar atmosfera de vacanţă tropicală te trage la distraţie, dans şi… mult somn! În weekend, în privinţa legăturilor romantice în această perioadă trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi, tot aia este! Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber – şi atenţie la îngheţată! Sâmbătă se poate şi mai bine. Viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Dacă trebuie să fii Peşte, atunci să fii unul drăguţ.