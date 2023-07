HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11 iulie 2023. Pe scurt, despre rune

11 iulie

Pe 11 iulie s-au născut Yul Brynner, Lalande, John Quincy Adams, Giorgio Armani, Richie Sambora, Teofil Vescan, Constantin Gabor, Petru Lucaci.

Pe 11 iulie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Eufima, Olga împărăteasa Rusiei, cea aidoma cu Apostolii, Leon din Mandra.

„Evenimentul zilei” din 11 iulie 1789 a fost, că, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marchiz de Lafayette, a citit, la Paris, în faţa unei Adunări Naţionale entuziaste prima versiune din „Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului”.

Americanii, care au văzut imediat în “Declaraţia drepturilor omului” un ecou al Constituţiei SUA, din 1787, cinstesc şi astăzi pe marele francez, care i-a ajutat atât de mult în Războiul de Independență, dând numele lui unui comitat şi mai multor localităţi, orașe mari în California, Indiana și Colorado, fără a mai aminti multele bulevarde, cartierele şi străzile din nenumărate oraşe americane.

Este păcat, mare păcat, că în Bucureşti nu avem un bulevard Lafayette, sau o piaţă, în centru. Am avut odată un mare magazin, pe Calea Victoriei „Galeriile Lafayette” dar acum, nimic, nimic. Parcă cineva ar dori să uităm definitiv, parcă ar fi un program de desfinţare a tot ceea ce poate aminti de libertate, democraţie şi drepturile cetăţenilor!

Dar astăzi, 11 iulie, este Ziua Mondială a Ciocolății, declarată în anul 1995. Ciocolata, aşa cum o consumăm noi azi, în formă de baton, a fost invenţia lui Joseph Fry, din Londra, în 1847, care a făcut o rețetă, secretă mult timp, care făcea ca batonul solid de ciocolată să se topească în gură, la exact 35,7 grade Celsius. Este de prisos să vă spun că ciocolata nu trebuie ținută în locuri calde, sau în bătaia razelor de soare, dar nici în frigider, cu atât mai puțin în congelator. Ciocolata are, probabil, o vechime de mii de ani. Conchistadorul Hernán Cortés a notat în rapoartele sale din anul 1519, către regele preacatolic al spaniolilor, că, Montezuma, conducătorul aztecilor, obişnuia să bea o băutură preparată din seminţe de cacao, numită “ciocolatl”. Iar aztecii susțineau că este o băutură veche-veche, adusă oamenilor de ”Zeul Maimuță”.

Dar nu despre asta doream să vă povestesc, dragi jupânițe și cinstiți jupâni. Ci, despre rune. M-ați întrebat și iată, acum vă răspund!

Runele sunt literele unui alfabet nordic. Dar, nu numai. Nordicii, vikingii, de exemplu, dădeau runelor mai multe sensuri. Sensul propriu, de ”mesaj îndepăratat”, dar și de ”secret, mister”, și de ”șoaptă, murmur”. Găsim aici ideea ”verbului creator” comună multor religii și credințe, puterea ”numelui” și misterul și forța cuvântului scris, după cum spune Carl Gustav Jung.

Runele au fost folosite, de relativ timpuriu, ca oracol. Din secolul XVII ca un joc de societate pe la mesele nobililor nordici, dar și olandezi și britanici. Germanii nu au avut tragere de inimă către rune, erau prea simple pentru spiritul complicat, în același timp obtuz, teutonic.

În varianta modernă sunt un set de 24 de pietre, sau bucăți de lemn, înscrise, fiecare, cu câte un simbol, o literă, o rună. Se bucură de mare popularitate în Nordul Europei, dar și în Brazilia, Japonia, Africa și America. Din Australia nu am date, dar e posibil să fie popolar și acolo. Cu toate că oracolul runelor a fost interzis prin bulă papală în anul 1639. Dar, cui îi pasă, ”în definitiv oracolul runelor nu este decât un inofensiv joc de societate, comparabil cu aruncarea zarurilor” arată Agnes M. Miall în ”The Book of Fortune Telling”, pagina 246!

Pentru că în oracolul runelor este vorba de convenții prestabilite, umane, nu de realități fizice obiective, astrale, sau geografice. Gen dacă mă întâlnesc cu Mitică o să am o zi bună, dacă mâ întâlnesc cu o pisică neagră mă întorc din drum.

Spuneam că un set modern de oracolul runelor se prezintă ca un set de 24 de pietre sau bucăți mici de lemn, la care se adaugă o rună mută, fără simbol, numită Wyrd. 25, în total. Sunt puse într-un săculeț elegant de catifea. Îți pui o întrebare, se extrage o rună și, pe baza unor convenții arbitrare, se face interpretarea.

Experții în oracolul runelor sunt de părere că este esențial materialul din care sunt făcute runele. Astfel, lemnul norvegian este folosit pentru toate domeniile vieții obișnuite. Cuarțul roz, în special, pentru domeniul sentimental. Hematitul, negru la culoare, pentru afaceri, călătorii, schimbări. Onixul alb pentru sănătate și relații sociale. Ametistul pentru probleme, necazuri, serviciu, planuri de viitor, are o plajă mare.

Să presupunem că din punguța de catifea s-a extras runa ”I”, adică Isa. Într-o interpretare, sunt multe cărți, cărticele, tomuri și volume de interpretări, ceea ce complică lucrurile, ei bine în interpretarea din Book of Fortune Telling citim: ”Răspuns: calm, reflecție, victorie asupra obstacolelor, obișnuințe și tabieturi, vicii și tendințe de îndreptat. Sfârșit de noiembrie, început de decembrie, în jurul orei 9 seara.”

După cum observăm, runele se referă la perioade de timp, dau sfaturi, dar nu se bazează pe nimic, pe o statistică, pe o realitate fizică, pe nimic, nici măcar pe cumularea observațiilor. Nu există niciun istoric al dezvoltării runelor, a oracolului, strângerea datelor, cum există în cazul astrologiei, de exemplu. Este un joc, atât, ca și numerologia se bazează pe convenții umane stabilite arbitrar, nu pe realități obiective! Am studiat lucrurile acestea patru ani la Madrasse Omar Khayyam cu profesori mari și am răsfoit, citit și studiat cam o sută-două de volume scrise pe subiect.

Personal am mai multe seturi de rune, din lemn norvegian, hematit, cuarț roz, cuarț alb, onyx, ametist și carnelină, toate cumpărate acum vreo treizeci de ani de la ”Lo Scarabeo” prin intermediul ”Nautilus”. Pe atunci costa cam 20$ setul, cred că or fi mai scumpe acum. Le folosesc destul de rar, mă joc cu ele, atingerea pietrelor însemnate îmi face bine, mă conectează cu subconștientul colectiv, văd, mă concentrez… este o experiență personală, dar nu v-aș ofensa niciodată, dragi jupânițe și cinstiți jupâni făcând horoscoape pe baza lor!

Este oracolul runelor doar un joc social, după o masă grea, un oracol paleo-psihologic, un joc de-a ghicitul? Sigur că da, ca orice oracol, dar în acest joc apar idei, concepte, chiar sfaturi, noutăți prin combinări de simboluri. Pentru că ce este noul, decât vechiul bine uitat! Regăsim în sistemul runelor aceiași vectori de sens, aceiași factori simbolici, ca și în cazul numerologiei și a ghicitului în cărți, care factori, după expresia lui C.G. Jung pot fi considerați ca arhetipuri fundamentale ale conștiinței colective, de data aceasta, europene nordice. Dar, nu uitați, este o joacă de-a ghicitul!

La Madrasse Omar Khayyam am studiat 112 mantici, tot felul de oracole, jocuri de-a ghicitul și o singură știință, astrologia, bazată pe realități obiective.

Pomenindu-l astăzi pe marele actor american de origine rusă, Yul Brynner, nu mă pot reține să nu revăd, poate pentru a mia oară, ”The Magnificent Seven” un western-cult, din anul 1960, sub bagheta magicianului, care a fost regizorul John Sturges. Bun, americanul a făcut un remake după ”七人の侍 Shichinin no Samurai” Șapte Samurai, un film din anul 1954 al imensului regizor japonez Akira Kurosawa, cu cine altul, decât cu Toshiro Mifune, cel care prin anii 50-60, tăia tot, cu katana și cu tonto. Noul Șapte Magnifici cu Denzel Washington, sub regia lui Antoine Fuqua a fost pentru mine un eșec, o deziluzie. Nu tot ce este nou este și mai bun!

Sper că am fost destul de scurt și cuprinzător, este vară, sunt concedii și vacanțe, lumea nu mai are timp de teorii, dar timp este întotdeauna, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 iulie 2023

BERBEC Dimineața este densă și aglomerată, dar ești optimist și nici vremea nu mai pare așa de periculoasă. Primești un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare.

TAUR Dacă auzi o bârfă despre toaleta amantei șefului nu trebuie să o spui neapărat mai departe. Evită astăzi să intri in discuţii despre îmbracăminte sau modă, mai ales cu colegii de serviciu. Schimbări în bine, acasă, la serviciu şi în dragoste. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre Tauri, câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţine dulciuri, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare!

GEMENI Vremea rea și eșecurile din ultimul timp te enervează cumplit. Trebuie să dai dovadă de calm, stăpânește-te mai ales în relațiile cu cei dragi, cu familia. Totul trece, nu spera și nu ai teamă! Partea benefică a zodiei te ajută astăzi să-ţi înţelegei mai bine limitările şi să înţelegi că ordinea şi disciplina nu sunt doar „chestii militare”. Viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nicio măsură!

RAC Prea multe vești negative, prea multe eșecuri – tragi tu concluzia ultimilor evenimente. Nu este adevărat, vara e mai greu de suportat, cu fenomene extreme, dar nimic nu este pierdut, succesul este aproape. Stelele te sfătuiesc să ai răbdare şi chiar să dai dovadă de diplomaţie şi fair-play, pentru că lucrurile se vor lamuri aproape fără intervenţia ta. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, poți constata că sunt bine intenţionaţi.

LEU O veste bună te răcorește și te motivează cât un sistem texan de climatizare. Așa că poți să faci cinste prietenilor cu ceva rece, la o terasă, mai pe seară! Trebuie să-i mulțumești cu puțin. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. Adevarul nu-ţi serveşte decat sa-ţi faci noi „potenţiali ostili”, aşa incât măcar astăzi admira toaletele colegelor şi înţelepciunea şefului.

FECIOARĂ O dimineață grea derulată într-un ritm drăcesc pe o vreme capricioasă, chiar periculoasă. Parcă ai fi Dante! Trebuie să te relaxezi. Un masaj, la cumpărături sau la stilist – sunt locuri unde poți recupera. Sunt lucruri si tradiţii care nu se negociază, o să întelegi lucrul ăsta în cursul zilei de azi. Si azi calculezi la bani, la dobânzi şi la procente. Nu te mai obosi, jocurile au fost deja făcute. Bogaţii vor deveni mai bogaţi şi săracii mai săraci, asta este toată filozofia, nu este nicio luptă de clasă, nu este nicio democraţie, nu este nicio piaţă liberă!

BALANŢĂ Conjunctura astrologică te anunţă că domeniul avantajat astăzi este cel sentimental. Dacă ai cu cine, te poți împăca pentru că ai noroc în dragoste! Dacă nu, oricum ai o zi bună! Vremea nehotărâtă şi vremurile nesigure iţi dau griji si nelinişti care nu sunt ale tale. Scutura-te de ele şi regaseşte-ţi buna dispoziţie! Înca nu ai inceput să pierzi bani, dar vremea aceea nu este departe.

SCORPION Primești o veste de la un coleg din vacanță în străinătate. Se simte excelent, norocosul! Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu te apuca de vreo nouă afacere de amor sau cu bani. Ziua nu iti este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritatii publice. Aşa că lasă pe altă dată! Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică.

SĂGETĂTOR Ai o propunere pentru un job de sezon, dar nu da vrabia din mână. O veste bună sau un ajutor neaşteptat de la cineva de departe, probabil o rudă sau un prieten care lucrează în străinătate. Nu accepta „competiţia si provocarea” ca mod de viata şi agresivitatea ca mod de exteriorizare. Acestea sunt comportamente de natura focului satanic. Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti.

CAPRICORN Vremea capricioasă și efortul din ultimul timp te doboară astăzi. Trebuie să faci o pauză și mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare ușoară, salate, fructe și mult, mult somn. Conjunctura te avertizeaza ca astazi ți se poate intampla ceva deosebit, ceva ce poate sa mai alunge plictiseala unei activităţi monotone! Zi favorabila cumparaturilor, în special bunurilor de folosinta indelungata, mobilă, de exemplu. Evita astazi mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita!

VĂRSĂTOR Oboseala te face să dai rateuri în gândire. Fă puțin exercițiu aristotelic, puțină gîndire logică nu strică în lumea ilogică din jur. Pentru că chiorul este rege în țara orbilor! In general şi astăzi in special anturajul tau si familia iţi sunt favorabile şi te susţin. Stelele te sfatuiesc să o laşi mai moale cu ambiţiile tale de mărire care ti-au cam macinat nervii şi stomacul. Mare atentie la ce şi unde mănânci!

PEŞTI Astăzi te simți chiar bine pentru că te simți în relativă siguranță iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieții! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla şi ceea ce mai doreşti.