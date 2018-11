Robotul cu ochii albaștri. A blocat 6.000 de computere, majoritatea aparținând Departamentului Apărării SUA. CIRCOM. Horoscop

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, în altă ordine de idei, sau în aceiași, printre noi, umanii, mișună un robot! Se pare că este creația lui Mark Zuckerberg, care a vrut să demonstreze lumii întregi ideea lui fixă cu inteligența artificială.





6 noiembrie

Horoscop Pe 6 noiembrie s-au născut împăratul Iulian al II-lea, Adolph Sax, Ray Conniff, Cesare Lombroso, Emil Loteanu, Olga Delia Mateescu, Petre Geambaşu, Alexandru Mitrea, Petre Haneş.

Horoscop Pe 6 noiembrie sunt în calendarul creștin-ortodox Sfinţii Pavel Mărturisitorul din Constantinopole şi Luca din Sicilia. Sanctificaţi, probabil, în perioada de afirmare internaţională a creştinismului, în care fiecare ţară, regiune, trebuia reprezentată între sfinţi. Nimic în ”Kalendar”, Anul Nou dacic este aproape!

Horoscop Pe 6 noiembrie ne amintim de împăratul Flavius Claudius Iulianus, pe care-l pomenim astăzi, cu regret şi admiraţie (6 noiembrie 332 - 26 iunie 363) numit de răuvoitori "Apostatul". Cred că v-am mai spus istoria, dar este importantă, așa că o s-o repet, în gând, repetiția este mama învățăturii, doar Soarele, în aceiași zi, ocupă, în fiecare an, același grad din zodiac! Toul se repetă, sigur, pe o spirală a existenței, lumea este un imens carusel! Dacă nu vă mai amintiți istoria, sau sunteți noi pe rubrica mea, o s-o găsiți la https://evz.ro/daca-imparatul-flavius-claudius-iulianus-nu-ar-fi-fost-asasinat.html

"Evenimentul Zilei" din 6 noiembrie 1988, exact acum 30 de ani, a fost blocarea a şase mii de computere, majoritatea aparţinând Departamentului Apărării a SUA. Aceste computere erau conectate în ARPA, un net primitiv. Paguba a fost produsă de un tânăr de 23 de ani pe nume Robert T. Morris, cercetător la Universitatea Cornell, cu ajutorul unui prim "vierme" secvenţial, "Morris Worm". Tatăl lui Robert conducea Agenţia naţională de securitate informatică a SUA. Sursă ”Book of Days”, pagina 553.

Se spune că cei doi aveau mereu discuţii în contradictoriu. Tatăl susţinea că sistemele guvernului sunt sigure, fiul râdea şi spunea că şi un puşti de 12 ani poate să le hăcărească.

Până la urmă Robert Morris nu a mai rezistat, conflictul generațiilor, ce vreți, şi a demonstrat tatălui de ce este în stare. A blocat cu ajutorul ”viermelui” său peste 6.000 de computere, majoritatea aparținind DOD, Departamentul Apărării al SUA. A fost condamnat la trei ani de pușcărie, cu suspendare şi cu supraveghere judiciară, la o amendă de 10.000 de dolari şi a fost dat afară din Universitate.

Vedeţi, poveştile frumoase pe care le vedeţi prin filme cu puşti geniali, care hăcăresc tot ce mişcă şi sunt recompensaţi şi angajaţi la case mari... sunt numai poveşti din filme!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în altă ordine de idei, sau în aceiași, printre noi, umanii, mișună un robot! Se pare că este creația lui Mark Zuckerberg, care a vrut să demonstreze lumii întregi ideea lui fixă cu inteligența artificială. Gurile rele, teoria conspirației, afirmă că Muntele de Zahăr, așa se traduce Zuckerberg, a cheltuit aprope un miliard de dolari ca să fabrice un uman artificial. Robotul uman nu este un Terminator, sau nu a fost programat inițial așa. Este construit din plastic și titan, are 1,91 metri înălțime, cântărește 210 kilograme și are măsura pantofului 48. Este afro-american, adică negru, nu s-a reușit imitarea perfectă a pielii albilor. Dar, are ochi ALBAȘTRI!

Acum două săptămâni, Mark II, așa îl chemă pe robotul cu ochii albaștri a dispărut din laboratorul unde a fost asamblat. Camerele de supraveghere au înregistrat episodul. Mark II stătea pe un scaun în mijlocul laboratorului. Era îmbrăcat într-un costum office, cu cămașe albă și cravată în dungi, culorile americane, roșu, alb, albastru. Era seară, imediat după program. Savanții lui Zuckerberg, niște liberali periculoși, au lăsat laboratorul vraiște, nu au deconectat robotul, nici nu au încuiat ușa laboratorului. La câteva minute după ce savanții au părăsit laboratorul, Mark II s-a sculat de pe scaun, s-a uitat puțin în jur și apoi a plecat pe ușă și a părăsit clădirea. Paznicii au fost admonestați că l-au lăsat să plece. Ei au răspuns că nu știau că este un robot, iar înregistrerile de pe camerele video de supraveghere au arătata că Mark II s-a comportat exact ca orice cercetător uman din clădire care pleca acasă după o zi lungă și obositoare de muncă. Când Mark II a ajuns în parcare a început să fugă în direcția orașului cu o viteză constantă de 40 km/h. Apoi nimeni nu a mai știut nimic. Camerele de supraveghere ale poliției din oraș nu au arătat nimic relevant. Mark II a dispărut, pur și simplu. În programul lui nu era așa ceva. Dar Mark II are un creier electronic similar creierului pozitronic din nuvelele lui Isaac Asimov, adică poate învăța și lua decizii independent de programul de bază. Nu se știe dacă Mark II respectă cele trei legi ale roboticii: să nu ucizi, să asculți omul, cu respectarea primei legi și să nu te defectezi, cu respectarea primelor două legi!

Dacă, din întâmplare vă întâlniți cu un negr... pardon, afro-american de doi metri înălțime cu OCHI ALBAȘTRII mai bine zâmbiți și schimbați drumul. Mark II nu știe să vorbească, nu i se montase încă dispozitivul acustic. Dar, are posibilitatea să se conecteze instantaneu la orice comunicare prin unde, net, telefonie mobilă, etc stocând cantități enorme de informație, făcând noi conexiuni, luând decizii... dacă vede pe net filmele cu Terminator și i se pare că este un exemplu mobilizator, de urmat?

În orice caz, avem un robot dispărut, după ce primele două inteligențe artificiale, Alice și Bob, se apucaseră să vorbească între ele într-o păsărescă inventate de ele, cu toate că programul nu prevedea așa ceva. Nu vi se pare că inteligența artificială este un pic cam prea plină de surprize, hai să spunem direct, prea periculoasă?! Așa că eu o să mă duc să văd primul film al Angelinei Jolie, era ceva cu un cyborg, nu mai îmi amintesc mare lucru. Măcar era o roboțică frumușică. Negru cu ochi albaștri? Hai că este cam gogonată această teorie a conspirației. Dar dacă o fi adevărat, că nu am văzut nimic în presă! Presa scrie numai ”fake news”, adevărul apare în teoria conspirației!!!

Dar, iată ce am mai primit de la Bruxelles:

CIRCOM, asociația care reunește 250 de posturi publice regionale din 32 de state europene și Parlamentul European vor colabora pentru mediatizarea alegerilor europene. Președintele CIRCOM, Kataja-Rahko și președintele P.E, Antonio Tajani au semnat un acord referitor la pregătirea și mediatizarea alegerilor europene din mai 2019. În acord se recunoaște rolul esențial al mediei regionale în informarea publicului în legătură cu candidații și programele lor, cu formarea unei opinii a electoratului bazate pe informații pertinente. CIRCOM își va ajuta membrii să acceadă la principalele dezbateri și la principalii candidați pe tot parcursul campaniei electorale și va organiza ateliere cu jurnaliștii pentru a le aduce expertiza necesară în tratarea problematicii europene. Se va lucra împreună cu Parlamentul European, respectându-se cu mare atenție independența editorială a fiecărui post regional. Antonio Tajani a declarat, cu această ocazie, că posturile publice de radio și televiziune locale și regionale joacă un rol crucial în pregătirea alegerilor europene, deoarece au o legătură permanentă cu cetățenii și cu nevoile lor pe care le cunosc și le mediatizează constant.

Încep pregătirile pentru campaniile de alegeri. Europene, sigur că da, la noi și prezidențiale. Începe CIRCUL. De aceea s-o fi numind asociația aia CIRC-OM? Iarăși o să vă păcălească, circul era și este celebru pentru numerele de iluzionism și ”magie”! Dar nu dau cu piatra, mărturisesc că am păcătuit, am participat și eu la mai multe campanii electorale, în țară și în străinătate și, culmea, întotdeauna am avut succes, candidatul meu a câștigat alegerile! Să mă bucur, sau să regret? Bună întrebare!

