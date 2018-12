O colindă din Bethleem, cam ciudată și neortodoxă, dar adevărată! VIDEO. Horoscop

Horoscop Marele antropolog şi etnograf german, Julius Lips, arăta similitudinea unor obiceiuri dintre diferitele popoare. Se referea la cerşetorie, uneori, cerșetorie religioasă, rituală.





19 decembrie

Horoscop Pe 19 decembrie s-au născut Edith Piaf, Leonid Brejnev, Bronislav Huberman, George Snell, Steven Isserilis, Ion Sima, George Enache.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Bonifatie, Aglaia și Grighentie.

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 19 decembrie este Ajunul Ignatului. În această noapte creaturile nopţii conduse de vrăjitoare malefice umblă să ia belşugul casei. De aceea se presară mei şi/sau sare împrejurul casei, a hambarelor şi a curţii. (Speranţia).

După cum am afirmat foarte clar, de nenumărate ori, nu fac horoscoape personale pentru public, indiferent de caz, sau suma oferită. Înțeleg insistențele domniilor voastre se apropie un nou an, incert și cu multe probleme, greu și nu prea plăcut – părerea domniilor voastre din corespondență. Vă rog să înțelegeți, îmi face plăcere că mai multe duzini îmi cereți, zilnic, să vă fac horscopul - înseamnă că aveți încredere în mine. Dar, nu pot, nu mai am timp, am trecut pe alt nivel, și nici astrologia creștină a cardinalului Pierre d’Ailly nu mă lasă...

În rest, să auzim de bine și să fie mai cald, că m-am săturat de frig și zăpadă, aici în Prahova submontană și iarnă nici nu a început, încă! De aceea, când eram tânăr, am plecat, ca rândunelele, în țările calde!

Pe la sfârşitul neoliticului au apărut în Europa, deci și în ţinuturile noastre, primele acumulări de produse, în special alimente pentru iarnă. Cei mai harnici, mai puternici şi mai abili reuşeau să facă rezerve pentru iarnă. Alţii, din diverse motive, între care se găsea şi lenea, nu puteau să pună nimic deoparte. Istoria cu greierele și furnica. Cam pe la timpul solstiţiului de iarnă, cei urgisiţi de soartă nu mai aveau cum să-şi procure de ale gurii şi urlau, în sensul propriu al cuvântului, de foame. Cete de „urlători” înconjurau sălaşurile celor mai norocoşi, care aveau rezerve de hrană.

Cei "bogaţi" împărţeau puţinul lor cu ceilalţi, unii răniţi de animale sălbatice, sau triburi duşmane, alţii cu prea mulţi copii. Dar, uneori, se lăsa cu bătaie, jaf şi omor.

Trecând vremea, „urlătorii” s-au transformat în „colindători”. Sărăcimea şi puturoşii satului „colindau” pe cei harnici şi avuţi ca să primească şi ei ceva de hrană. Dacă nu primeau, „urlau”, fluierau, înjurau şi scuipau – blesteme ţărăneşti de pasaj!

Dâra de mei şi de sare are rolul unei bariere magice. Sarea şi meiul sunt produse, reprezintă rodul unei munci! Hărnicia împotriva lenei. Rodul muncii grele împotriva obrăzniciei puturoşilor.

Cerşetoria rituală, în mii de ani, a luat forme din ce în ce mai sofisticate, preluând motive creştine şi devenind, prin lungimea în timp a practicării ei, un obicei folcloric. Practicat, urban, de cete dubioase de țigani. Aici, în Prahova submontană, nu sunt nici creștini, nici români. Au uitat obiceiurile. De prea mult alcool și de prea mult televizor!

Dar alții nu au uitat! Iată ce am primit de la un prieten din Israel: https://israelunwired.com/islamic-santa-claus-parody/. După cum spune jurnalista, Leah Rosenberg: ”What is the Islamic perspective on Christmas and Santa Claus.? This parody will have you on the floor. Or perhaps it will insult you. I personally found it to be hilarious, but also a bit sad. Sad – but true.”

Leah s-ar putea să fie fata unui alt prieten, a regretatului meu prieten cu care am bătut o parte a Orientului, avea o fetiță pe care o chema Leah, acum mulți ani. Sau, doar o coincidență. Amintirile...

Să fii jurnalist nu este o fericire în ziua de astăzi. Am primit și eu, ca toată lumea din media, raportul semnat de d-na Virginie Dangles, editoarea șefă de la Reporters Sans Frontiéres, (RSF). În anul 2018 au fost uciși, în timp ce-și exercitau profesia, 61 de jurnaliști și lucrători media. 348 de jurnaliști sunt în pușcărie, un număr foarte mare în Turcia, 62 sunt răpiți și deținuți ca prizonieri și 12 sunt dați dispăruți, fără vreo informație.

Se înregistrează o scădere îmbucurătoare a deceselor profesionale, față de un maxim, în anul 2006, de 157 de jurnaliști morți la datorie.

Acum, ca să păstrăm adevărul în limite acceptabile, nu jurnalistice, trebuie să citez pe OZY, unde mai scriu pensionarii de la Langley. Sub denumirea de ”jurnaliști” se ascund, în zonele sensibile, Afghanistan, Irak, Siria, Mexic etc diferiți spioni, sau lucrători cu misiune specială, vezi, de exemplu, Kidon, departamentul Caesarea.

Pe de altă parte, unii dintre ”jurnaliștii civili” se ocupă cu șantajul, extorcarea de fonduri, trafic de influență, defăimare, sau reclamă a unor oameni politici, sau de afaceri, spune Philip Agee, în carte sa de referință, ”Inside the Company. CIA Diary”. Cine se ocupă cu astfel de activități face parte dintr-un sector cu risc foarte ridicat, continuă fostul agent special. Tot el spune, cu probe și dovezi, că marele Watergate a fost doar un șantaj eșuat și atât. Unii dintre jurnaliști sunt foarte departe de a fi albi porumbei ai păcii!

Așa că ”pierderile” nu sunt mai mari ca în alte domenii ale muncii, având în vedere că pe tot globul sunt 1.642.785 jurnaliști declarați și lucrători media, contor la 18 decembrie 2018, pierderile profesionale, regretabile și dureroase, sunt mai mici, procentual și statistic vorbid, decât cele ale, de exemplu, sudorilor, curierilor, personalului auxiliar medical, marinarilor, șoferilor de taxi, zugravilor și animatoarelor de bar.

Acum repet un ritual care îmi face plăcere, mereu și mereu în perioada Crăciunului și a Revelionului. Revăd niște filme făcute pe vremea în care figuranții jucau mult mai bine ca actorii principali de astăzi. Pentru noaptea asta am ales ”How To Steal a Million” o comedie drăguță și fără probleme, foarte plăcută, din anul 1966, jucată magistral de Audrey Hepburn, Peter O’Toole, Hugh Griffith, Charles Boyer.

Poate mai am timp și de alt film, vă spun mâine, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Gânduri de vacanţă de Crăciun te bântuie astăzi. Doreşti multe de la viaţă. Ce să zic, astăzi nu sunt şanse, fii rezonabil şi mai aşteaptă. Într-o bună zi rezultatele vor fi peste aşteptări! Mare oboseală şi monotonie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat - sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, mai pe seară. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi, moderat şi în locuri cunoscute, verificate. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă.

TAUR De la o vreme te-ai lenevit şi nu eşti tu acela, ba nici energie se pare că nu prea mai ai. Ieşi puţin afară, dă zăpada de pe trotuar sau din faţa blocului! Sigur îţi pui sângele în mişcare! Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie sau poate nu îţi pui în valoare potenţialul. Analizează la rece şi ia masuri. Seară plăcută, culturală. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpăţânare taurină”. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

GEMENI Îţi spui ca nu mai poţi, că nu mai vrei, că ai nevoie de o schimbare, de aer tare şi distracţie. Bine, nu te pedepsi, poţi să iei o pauza şi să foloseşti timpul pentru repetiţia de Crăciun. Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

