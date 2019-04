De ce este bine să dai de lucru la oameni. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





22 aprilie

Horoscop Pe 22 aprilie s-au născut Michael Wittmann, Immanuel Kant, Vladimir Ilici Lenin, Aleksandr Kerensky, Robert Oppenheimer, Jack Nicholson, Yehudi Menuhin, Pascal Bentoiu, Ion Lucian, Eugen Taru.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Teodor Sicheotul şi Natanail. În cel mobil începe Săptămâna Patimilor.

Astăzi începe o mare sărbătoare în calendarul vânătorilor, cel agricol şi pastoral, cel de la daci, în ”Kalendar” cum se spunea pe vremuri. Ca mai toate sărbătorile populare, dura trei zile.

Se pare că se numea "Mănicătoarea". Mănicătoarea este o plantă magică care, consumată, dă energie inepuizabilă, iar dacă omul se spală cu ea devine harnic toată viaţa. Se pare că este doar o plantă iluzorie din atlasul botanic al lui Voynich... dar nu aş fi aşa de sigur! C.S. Nicolaescu-Plopşor şi nu era singurul, credea că este vorba despre mac, care intră în ciclul de vegetaţie în această perioadă. Cunoşteau oare geto-dacii virtuţile plantei iubirii la persani, macul cel celebru prin opiul care îl secretă? Cu siguranţă, da! Seminţele de mac sunt binecunoscute în farmacopeea populară, iar macul este considerată o plantă de leac, de puternică magie!

Peste vechea sărbătoare dacică s-a calchiat sărbătoarea creşină, ca, de altfel, la aproape toate sărbătorile vechi europene. Aşa avem Ajunul Sf. Gheorghe, Sf. Gheorghe şi Calul lui Sf. Gheorghe, trei zile. Bun, acum BOR l-a amanat pe Sf. Gheorghe, dar eu țin cum am apucat, doar sunt după fusul orar, nu am trecut la nenorocita de oră de vară!

Este un moment de mare importanţă magică, a ritualurilor de vrăjitorie domestică, mica magie ţărănească cum o denumea Rene Guenon, sau Shaykh `Abd al-Wahid Yahya, după iniţierea sufi. Începe jumătatea caldă a anului şi acest lucru trebuie marcat printr-un reper.

Sunt multe practici magice, de la daci şi de la cei dinaintea lor, agatârşi, cabiri, pelsagi. Dar, pentru că doi ani am căutat comori în deşert, v-am spus acea poveste, să vedem ce face noaptea aceasta săpătorul de comori!

Săpătorul de comori se culcă pe malul unui iaz, lac sau apă curgătoare şi se uită neclintit în apă, până ce vede un şarpe alb, căruia trebuie să-i taie capul cu un ban de argint. Îl îngroapă apoi în pământ şi pe el sădeşte usturoi. Dacă va mânca din acel usturoi, copt înainte de Sf. Gheorghe, înţelege graiul păsărilor, al animalelor şi poate auzi chiar cum creşte iarbă. Dar mai mult decât orice ştie unde s-au ascuns comorile. Iar banul de argint se va întoarce mereu la el, oricât l-ar cheltui. (Marian, Gorovei, Olteanu).

Cam dificilă procedura, aproape imposibilă, dar credeţi că este uşor să găseşti comori îngropate cu mii de ani în urmă? Surse aproape sigure spun că, de exemplu, mare parte din aurul şi argintul dacilor este în continuare undeva, tezaurul sacerdotal, bine ascuns şi că profeţia se va îndeplini şi comoara se va dezvălui numai omului potrivit, urmaşul regilor daci. Se spune că ar fi peste zece tone de aur sub formă de sfere şi “sloiuri” (pepite uriaşe) şi încă de două ori pe atât argint în bare. Alţii spun de cincizeci de tone.

În noaptea asta “se deschid cerurile”. Şi flăcările albastre arată locul comorilor.

Tot în noaptea asta vrăjitoarele rele fură somnul copiilor, visul fetelor şi norocul băieţilor. După cum ursitoarea, “naşa” face farmece bune spre norocul copiilor şi ca fetele să fie frumoase şi băieţii harnici.

Dacă nu ştiaţi, aţi fost minţiţi! Nu există magie albă şi magie neagră! Clasificarea asta este pentru proşti. Există oameni răi şi oameni buni care folosesc magia şi stăpânirea efemeră asupra puterilor ascunse, ca să facă bine, sau rău! Aşa cum un brici poate fi folosit ca să-ţi razi barbă şi să arăţi bine, sau să tai cu el gâturi, ceea ce, în nicio cultură, nu este bine...

Dcă va tuna înainte de Sf. Gheorghe, ceea ce s-a petrecut sâmbătă, 20 aprilie, am auzit personal, vor umbla vremi tari peste ţară, se vesteşte căldură mare, când foarte cald, când mai rece decât obişnuit, un haos climatic, dar şi dezastre şi nenorociri!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi nu o să vorbim astăzi despre Lenin sau Kant, ci despre un militar, căpitanul Waffen SS Michael Wittmann, unul dintre eroii mai puțin cunoscuți din al Doilea război mondial. Născut acum o sută cinci ani, Wittmann a căzut la datorie, pe frontul de Vest, la vârsta de 30 de ani.

“Ein Soldat wie die Anderen auch” – un militar la fel ca alţii, cum i-a răspuns lui Adolf Hitler care dorea să facă din el un simbol al eroismului teutonic, să-l retragă de pe front, ca să-l folosească la propagandă. L-am studiat pe Michael Wittmann în armată, la UM 1060, unitate de elită din Pantelimon, astăzi ruine abandonate, dotată prin 1975 cu tancuri grele. Adică am studiat “manevra Wittmann” cunoscută, probabil, multor ofiţeri din arma blindatelor grele.

Michael Wittmann a fost un as al blindatelor din WW2, supranumit “Schwartz Baron”, creditat cu 138 de tancuri inamice distruse, confirmate, 132 de tunuri anti-tanc, confirmate şi circa trei sute de diferite alte vehicule, blindate sau nu. Nu a fost primul, cu cele mai multe trofee, el a fost ucis pe câmpul de bătălie, în Franța, cu circa un an înainte de sfârşitul războiului.

Dar, Michael Wittmann a devenit un simbol, “unul împotriva tuturor” pe data de 13 iunie 1944, pe frontul de Vest. La trei zile după ce aviatorul român Dan Vizanty, căpitanul din aviația regală, făcuse acelaşi lucru pe cerul Bucureştilor.

La ora 9:07 în dimineaţa zilei de 13 iunie 1944, Michael Wittmann, căpitan, decorat cu Crucea de Fier cu Diamante şi Frunze de Stejar, intră, de unul singur, cu tancul lui “Tiger” cu numărul 007, în Villers-Bocage ocupat de o divizie întreagă de blindate britanice, 7th Armoured Division.

Surpriza este totală, Michael Wittmann distruge în 15 minute, 14 tancuri britanice, două tunuri anti-tanc şi 15 vehicule blindate. Un singur tanc “Tiger”!

Wittmann se retrage, “Tiger”-ul 007 este puternic lovit, cu muniţia epuizată, dar în funcţiune şi cu echipajul nevătămat.

Moralul aliaţilor este la pământ, al germanilor a urcat în ceruri. De fapt acest lucru a vrut să demonstreze căpitanul german, cu atacul lui solitar, făcut împotriva tuturor regulilor sigure de angajare, fără cercetare, fără susţinere şi cu flancurile descoperite. Soldaţii germani erau temători de cantitatea uriaşă de tehnică militară americană debarcată în Franţa, de superioritatea uriaşă a aliaţilor, în aer, pe apă şi terestră.

Reîntors din aventura de la Villers-Bocage, Michael Wittmann le-a spus celorlaţi militari germani: “Vedeţi că nu sunt mai mulţi ca noi?”

Ceea ce vreau să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi este că avem nevoie de exemple. Altfel vă sălbăticiţi, uitându-vă ca proștii la televizoare şi apoi comentând ce aţi văzut. Istoria poate să ne da exemplele necesare, prezentul este compromis... oare? Nu cumva presa ascunde exemplele bune şi propagă ticăloşiile? Răul se vinde bine!

Dar nu despre asta doream să vă povestesc. Ci, despre un exemplu bun. Mi-am amintit de el când am primit in email un articol din ”Paleontologia Americana”. Acum mai mulți ani, pe la începutul anilor 90, cred că era în anul 1993, am insotit un prieten intr-o calatorie prin toată America, dorea să intre în politică. V-am mai povestit. In Texas s-a intâlnit cu șeful republican de acolo, fost guvernator. Care, ca exemplu de ceea ce pot face agențiile federale, ne-a povestit un fapt petrecut în Texas, după marea criză. A dat ca exemplu Works Progress Administration, (WPA), o agenție federală, care, după 1933 a început să inventeze joburi ca să dea de lucru americanilor.

În Texas, despre WPA, circula un banc. Se spune că WPA a angajat 20 de muncitori la un atelier auto, într-un bloc. Ii plătea bine, nimic de obiectat, totuși muncitorii se simțeau stânjeniți, nu aveau deloc de lucru. Astăzi așa, mâine așa, până când un muncitor mai îndrăzneț s-a prezentat în audiență la WPA: ”Nu vă supărați, suntem mulțumiți, primim salariul săptămânal, este bine, vă mulțumim mult, dar nu se poate să mutăm atelierul auto mai jos, că la etajul 23 nu vine nicio mașină!!!”

Cam asta era situația și faptul că WPA a angajat vreo trei mii de muncitori să sape după fosile nu a fost considerat foarte excentric. Majoritatea negri, așa se numeau afro-americanii pe atunci. Negrii munceau mult și bine. Câțiva dintre ei au făcut și studii de paleontologie, ca să știe ce să caute, nimeni nu i-a întrebat vreodată ce au descoperit, nimeni nu s-a interesat de ce făceau. Era un ”job inventat” ca să țină niște oameni ocupați. Dar… nu a fost așa! La sfârșitul anului 1941 izbucnește războiul. Negrii, pardon, afro-americanii, ca niște cetățeni patrioți, lasă fosilele și fac coadă la încorporare, plecă voluntari pe front și foarte puțini s-au întors din mașina de tocat a WW2. Așa că nimeni nu a mai știut ce, cum și unde au pus descoperirile lor. Ceea ce au găsit în anii de căutări și săpături, a fost conservat în ghips și depozitat în subsolul imens al ”Jackson School Museum of Earth History”. Ca să fie siguri că nimeni nu o să le deranjeze descoperirile, au mascat intrarea în a doua sală a depozitului cu un dulap imens. Erau descoperirile lor, începeau să gândească ca niște savanti, nu doreau sa împarta gloria cu nimeni, nu doreau ca cineva să le deranjeze descoperirile.

Pâna in toamna trecuta, cand s-a facut curațenie și s-a zugrăvit, după decenii, și în depozitul subteran. Normal, au mutat dulapul în mijlocul sălii, ca sa aiba acces la pereți. Când, s-au vazut în fața unei uși. După ușă, minune! Au chemat poliția, pompierii, salvarea, ziaristii, tv, conservatorul muzeului, guvernatorul și un popă baptist. Tot tacâmul.

Simona Halep a plans la final! Galerie foto

Pagina 1 din 2 12