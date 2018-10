Cutremurul, o altă amenințare a lui Vladimir Vladimirovici Putin? Horoscop

Horoscop Mașina de produs cutremure a lui Vladimir Vladimirovici nu are nimic în comun cu HAARP. Teoria conspirației spune că mașina în cauză este formată dintr-un număr de motoare rachetă, se pare că șapte, nu trebuie să fie număr par, de putere foarte mare, se pare ca RD 180, probabil pentru produs vibrații și o misterioasă lentilă de cuarț, care nu se precizeaza daca este artificială, sau o formație minerală, în interiorul scoarței Pământului.





Horoscop Pe 29 octombrie s-au născut Edmund Halley, ducele de Alba, Richard Dreyfuss, Paul Joseph Gobbels, Jean Giraudoux, Franz von Papen, Silvia Dumitrescu-Timică, Radu Cosaşu, Alexandru Bena, Jean Alexandru Steriade, Doru Covrig, Alexandru Chira.

Horoscop Pe 29 octobrie sunt Sfinții: Anastasia Romana, Avramie și Maria, nepoata sa. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți vă mulțumesc mult, domniilor voastre, adică celor mulți la număr, care m-au felicitat pentru că am ”ghicit” foarte precis cutremurul de sâmbătă noapte. Vă mulțumesc, dar nu am ghicit. Ghicesc astroloagele, cele cu ascendentul și cei care fac horoscoape după rune. Eu calculez, studiez, observ și adun date și informații. Vă informez numai când sunt cutremure, nu vă sperii aiurea.

Am o metodă, vă dați seama că nu o s-o fac publică și așa mai mulți dintre domniile voastre mi-au semnalat că sunt copiat la greu pe mai multe situri, dar nu am ce să fac, nu am nici timp și nici oameni ca să fac muncă de polițist informatic. Nu mă supăr, dar o mențiune pe siturile respective, gen: ”după o idee de Radu Ștefănescu, publicată în EVZ” ar fi o dovadă de civilizație și cinste. Mă tem că mai toți în România s-au învățat să fure, doar au modele ilustre.

Pe de altă parte am mai mulți prieteni de corespondență, oameni de știință, savanți în seismică. Câțiva lucrează la USGS, alții la EMSC, alții sunt particulari. Care îmi trimit date și avertizări, pentru că nu le comercializez, cum fac institutele care vând avertizoare de cutremure. Lor nu le trimit, îi consideră concurenți pe piață. Este vorba de știință, nu de ”ghicit”! De ghicit știu 112 metode, le-am învățat la Madrasse Omar Khayyam așa că îmi dau seama când cineva ghicește, sau aplică o metodă științifică. Domniile vostre nu au învățat patru ani la școala din Teheran, așa că nu mă supăr, în definitiv asta v-a învățat televizorul, ghicitul.

Prin corespondența domniilor voastre am întâlnit, destul de des, teoria conspirației, cea cu cutremurele provocate de ruși. Și eu am păcătuit, recunosc, altă dată, dar era suspect faptul că majoritatea cutremurelor care contează, adică peste 2,8 pe Richter, a avut loc în weekend, când se presupune că Vladimir Vladimirovici Putin se joacă cu mașina de produs cutremurele. Unii au adus vorba de HAARP. Bun, aia o au americanii în Alaska și nu prea au mai făcut tiruri cu ea, pentru că s-au speriat, cum s–a speriat tot proiectul ”Manhattan” după un număr de experiențe atomice.

Mașina de produs cutremure a lui Vladimir Vladimirovici nu are nimic în comun cu HAARP. Teoria conspirației spune că mașina în cauză este formată dintr-un număr de motoare rachetă, se pare că șapte, nu trebuie să fie număr par, de putere foarte mare, se pare ca RD 180, probabil pentru produs vibrații și o misterioasă lentilă de cuarț, care nu se precizeaza daca este artificială, sau o formație minerală, în interiorul scoarței Pământului. Ca argument la existența mașinii de produs cutremure, conspiratorii afirmă cu acte în regulă că de la formarea sa, din anul 2016, Garda Națională, armata personală a lui Vladimir Vladimirovici, a comandat și a consumat cantități foarte mari de kerosen. În anul 2016 a consumat 146 tone de kerosen, în 2017, 354,5 tone iar, în lunile care au trecut din 2018, 412 tone de kerosen. Garda Națională nu are supersonice în dotare, care să consume kerosen. Concluzia a fost că kerosenul a fost consumat de motoarele rachetă RD 180 din arma de produs cutremure. Tot teoria conspirației spune că arma seismică a lui Putin este foarte departe de a fi precisă și eficace. Uneori funcționează ore în șir și nu produce nicio vibrație a solului, alteori produce cutremure unde nici nu se așteptau operatorii.

Nici nu știți ce scandalos de senzaționale sunt unele situri rusești, sau din republicile foste sovietice! Câtă imaginație! Toată taină este că trebuie să știi rusește, găsești acolo teorii ale conspirației și știri senzaționale, la greu. Eu de acolo am luat mașina de produs cutremure.

Dar, dacă nu știați, activitatea umană produce cutremure, unele devastatoare. Mineritul, extragerea apei din subteran pentru diferite folosințe, construirea unor orașe, clădiri foarte grele, dar și pomparea în subteran de lichide, gen șisturi bituminoase sunt tot atâtea cauze pentru producerea unor cutremure, unele de grad 6-7 Richter. Ele sunt de suprafață, la o adîncime de 2-10 km, dar sunt distrugătoare, sunt, adesea, verticale.

Mașina de produs cutremure a lui Vladimir Vladimirovici Putin cred că este doar propagandă. Ca Adolf Hitler care amenința ca are trei bombe ale Apocalipsei, armele lui secrete, cu care va schimba soarta războiului. Adevărul a fost că Hitler avea cele trei bombe atomice, le-a văzut și Mussolini și a spus și el, dar nu mai avea unde și cu ce să le transporte, războiul se ducea în Europa, în Germania, chiar. Lasă că le-au folosit americanii, după ce le-au luat din Germania, în mai 1944. Una au demontat-o, ca să știe cum se face și apoi au făcut o experiență în Nevada, pe celelalte două le-au aruncat în capul japonezilor. Tot teoria conspirației, dar prea se potrivește…

După cum, fără niciun secret, fără teorii ale conspiraței, vă spun științific și sunt sigur de asta, nu ghicesc, că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ești oarecum neatent, probabil din cauza oboselii cronice. Deşi toate problemele din ultimul timp te-au făcut să-i cam neglijezi pe cei pe care îi iubeşti, astăzi vei putea recupera. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu - este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar, iată, ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap. La propriu şi la figurat. Despre durerile la propriu - atenţie la vremea capricioasă, îmbracă-te corespunzător şi mai ales protejează-ţi capul şi fruntea şi totul o să fie bine!

TAUR Conjunctura astrologica iţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poți să le afli. Seară plăcută, poate la un film nou, la modă. Astăzi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Nu trebuie să ai vreun bolid de sute de cai putere ca să faci un accident. Nouă din zece răniri uşoare se întâmplă în propriul cămin. Locurile „preferate”: bucătăria şi baia. Atenţie! Nu este obligatoriu să ţi se întâmple ceva, pentru că prevenit înseamnă pregătit şi stelele arată, nu obligă! Totuşi, te rog frumos, fii atent la cuţite şi la tigăi puse pe foc... Proiectele începute în această perioadă par că vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere, sau casa, cu tehnologie.

GEMENI Fii sincer, mai ales cu tine şi recunoaşte, măcar astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute! Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut.

Pagina 1 din 2 12