Congresul SUA a recunoscut că nu există extratereștrii! Horoscop

25 octombrie

Horoscop Pe 25 octombrie s-au născut Pablo Picasso, Annie Giradot, Galina Vişnevskaia, Jon Anderson, Vasile Parizescu, Ioan Chirilă, Sabina Ivaşcu şi Regele Mihai al României.

Horoscop În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Marcian, Martirie și Tavita.

Horoscop Tradiţional, în ”Kalendar” pe 25 octombrie, este Ajunul Sf. Dumitru (Sumedru).

În ajunul Sf. Dumitru se împarte de sufletul morţilor, căzând anul acesta în zi de joi, ziua lui Jupiter-Zeus, stăpânul zeilor și al oamenilor, să ne gândim și la cei care au luptat în războaie, la cei căzuți pentru patrie. Este un ritual cu un pronunţat caracter funerar. Se face Focul lui Sumedru, peste care sar copiii, ca să fie sănătoşi tot anul şi tinerii ca să se căsătorească în anul ce va să vie. Era de pe vremea când tinerii doreau să se căsătorească, să aiba casa lor. Femeile şi fetele împart seara, la lumina focului, nuci, mere, struguri, prune uscate, vin vechi şi ţuică nouă.

Cănd focul este să se stingă, se coc cartofi în jar şi se spun poveşti, pilde şi ghicitori. Apoi ia fiecare gospodar câte un tăciune şi-l aruncă în livadă pentru ca pomii să se călescă şi să rodească şi la anul.

Tradiţia cere ca să se stea până când focul de Sumedru se stinge de tot.

De ce? Pentru că nu departe, în întunericul protector, pe timpuri, pândeau lupoicele cele înţelepte. Dacă puteau să fure un tăciune aprins din Focul lui Sumedru atunci puteau să zămislească Lupii de Foc, Magistraţii şi Executorii Legii vechi.

Or, se ştie, că în ultima mie de ani au mai apărut trei Lupi de Foc, aşa că numărul lor total este de nouă. Când numărul lor va fi de doisprezece şi cu Lupul Şchiop, treisprezece, atunci apele vor îngheţa, pământul se va cutremura şi va înghiţi omenirea, va fi ploaie de foc şi Sfârşitul Lumii...

Evident, un mit vechi de când lumea, când focul trebuia păzit, pentru că oamenii nu ştiau încă să-l reaprindă! O legendă europeană, cum sunt multe și pe alte meleguri, scandinave, nordice, cu foc și îngheț veșnic, lupi şi amurgul zeilor!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, Congresul Statelor Unite a emis acum două săptămâni un act de o importanță deosebită pentru cei cu teoria conspirației a extratereștrilor și nu numai…

Pe 10 octombrie 2018 Congresul SUA și-a însușit un raport al National Academies of Sciences, Engineering and Medicine din Washington, DC, care se referea la viața extraterestreă. Prin acest act respectivul raport a adevenit politică de stat în domeniul respectiv. Raportul se numește ”An Astrobiology Strategy for the Search for Life in the Universe”. În expunerea de motive se arată: ”…deoarece, până în prezent, nu a fost evidențiată niciun semn sau dovadă de viață în afara Pământului, adică extraterestră, considerăm că este necesar să se diversifice căile de cercetare”.

Congresul SUA, prin raport, dă instrucțiuni către NASA și ceilalți actori particulari implicați în explorarea spațială să caute viață extraterestră renunțând la clișeele prezente, prin care viața era neapărat condiționată de o planetă asemănătoare cu Pământul și de existența apei. Raportul, de o importanță imensă pentru modul de cercetare al spațiului afirmă că viața poate exista și pe bază de siliciu, sulf sau clor, nu numai carbon, oxigen, azot. Astfel sunt promițătore, pentru găsirea vieții, în sistemul nostru solar, lunile lui Jupiter și poate și cele ale lui Saturn. Titan, satelit al lui Saturn are mări și lacuri de metan, care pot adăposti forme de viață, spun savanții care au semnat raportul. Satelitul lui Jupiter, Europa, este cel mai promițător. Să ne amintim de finalul capodoperei ”Odiseea spațială 2001”în care se primește un ultim mesaj, probabil din partea lui Dumnezeu: ”Toate lumile vă sunt la dispoziție, mai puțin Europa!”. Bun, la Quantico se râdea, se spunea că a fost un mesaj politic!

Raportul NASEM a apărut după un alt episod, petrecut în vară, în luna iunie. Neluat în seamă de presă, erau concedii, sau nu s-a înțeles despre ce era vorba.

Să ne întorcem puțin în istorie. În anul 2015, NASA cumpără, cu banii cu care s-ar fi putut cumpăra trei supersonice, un computer quantic. Construit de cei de la D-Wave Systems, din Canada. Un 2X de 1000 de qubiți. Reclama spune că face mai multe operații pe secundă decât sunt atomi în univers. În câteva săptămâni 2X a calculat tot ce se putea calcula la NASA: traiectorii optime pentru ajungerea pe toate planetele, satelitii acestora, asteroizi și vreo câteva comete. Proiecte de nave spațiale, ba și prezența și salariile cercetătorilor. Ca să-i dea de lucru, cei de la Ames Research Center unde este instalat 2X l-a alimentat cu toate semnalele primite din spațiu și cu toate imaginile tuturor sondelor spațiale și a tuturor telescoapelor. Intrebarea era daca se poate evidentia viata ratională, biologică, sau automată, în semnale sau imagini. Introducerea datelor a durat trei ani de zile. Cu sufletul la gură, după ce cercetătorii au terminat introducerea datelor, șeful de proiect a apăsat Enter. Raspunsul a venit imediat, negativ. Nu ca acel computer din ”Ghidul autostopistului galactic” care a avut nevoie de milioane de ani că să răspundă la întrebarea ce este cel mai important în lume, sau cam așa ceva. Răspunsul, în film, a fost: ”42”!

Bun, dacă cel mai deștept computer din lume a spus că nu există viață rațională în jurul nostru, concluzia a fost că nu căutăm bine. Nu am spus viață inteligentă deoarece această specie se găsește din ce în ce mai rar și pe Pământ. Așa a apărut raportul însușit de Congresul SUA care are două valențe importante. Primo, că afirmă că până în prezent nu s-a evidențiat nicio formă de viață extraterestră și secundo că schimbă dramatic plaja de căutare a vieții în afara Pământului.

Un aspect important al actelor Congresului SUA m-a făcut să râd, știți că sunt vesel, doar astrologia este o o metafizică veselă. Nota generală era, bine, bine, căutați extratereștrii, vă dăm bani pentru asta, dar încet, cu prudență, poate descoperiți ceva molecule, nu prădători, nu mai strigați la ei, nu le mai dați semnale, ascultați voi, cu discreție, poate nu se prind că suntem și noi pe aici! Eu consider asta că este o politică înțeleaptă! Acum mă duc să văd ”Predator 2018” probabil că după ce o să mă distrez cu filmul, o să dau încă o dată dreptate Congresului SUA!

Înainte de a termină vă rog să vă uitați la fotografia pe care am pus-o în locul chipului bărbatului acela chipeș, inteligent și zâmbitor. Nu m-a învățat nimeni cum să pun o poză în text. Și nu m-a dus capul, poate le stric jucăria cu programul de editare. Așa că… Vedeți ce vreau să zic? Fotografia a făcut-o o sondă Viking pe suprafața lui Marte. Ce ziceți? Urmele unei lovituri produse de o furtună marțiană, activitate biologică, reacție chimică, sau acolo s-a împotmolit un vehicul extraterestru? Ce ziceți, repet?

Puteți răspunde numai la dom.profesor@gmail.com, asta dacă aveți o opinie, nu fac conversație.

Și asta doar până mâine, atunci va fi alt subiect, să vedem ce mai aduce pisica, doar este o altă zi!

BERBEC Astăzi nu este bine să faci declaraţii complicate, dar nici să devii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante profesionale. Iti pot veni unele idei interesante. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Orele dimineţii sunt mai putin favorabile. Pentru un procent din zodie: succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Dupa această perioada, în orice caz nu astăzi, poți obţine recunoaşterea unor eforturi trecute.

TAUR Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei! Sigur, dacă vrei să iei măsuri pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te poți simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, pe seară, poate. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distracţiei şi relaxarii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Apoi ţi se pare că ai uitat ceva. Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni sa-ţi amintească de ele... Déjà vu!

