Ce zodii pot rezolva astăzi probleme de sănătate. Horoscopul cu o sută patruzeci și patru de zodii. (2) Horoscop

Horoscop ŞOBOLAN – TAUR Taurul are o influenţă calmantă asupra naturii nervoase a Şobolanului. Dacă e contrariat, Şobolanul poate deveni agresiv, în loc de a fi pur şi simplu doar iritat de incident. Senzual, iubitor de viaţă, hedonist, Şobolanul-Taur este o gazdă minunată şi o companie plăcută. Mai lent ca reacţii decît cei de felul său, persoanele născute sub aceste două semne vor reuşi mai tîrziu în viaţă. Dacă are o şansă de a-şi rezolva problemele la începutul vîrstei adulte, nativul va obţine rezultate meritorii. Şobolanul-Taur urăşte autoritatea; el este atras de arte. Obţine cele mai bune rezultate atunci cînd este înconjurat de dragoste şi de aprecieri. Sensibil şi bun la suflet, este o persoană de încredere şi un bun cap de familie.





Horoscop Pe 14 noiembrie s-au născut regele Hussein al Iordaniei, Charles, prinţ de Wales, Claude Monet, Jawaharlal Nehru, Gabi Szabo, Geo Saizescu, Sorin Lerescu.

Încă o zi de toamnă melancolică, cam udă, aici în Prahova submontană, pentru gustul meu. Unde este primăvara? Departe…

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox Sf. Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli. Și Grigorie Palama din Tesalonic.

Tradiţional, în ”Kalendar” sunt Martinii, intrarea în Filipii de Toamnă. Zilele Lupului. Mi-a plăcut întotdeauna că la noi Lupul are aka Filip, sau Martin!

Horoscop Sărbătoarea centrală a Praznicului Lupilor, rituri şi ceremonii care vin de zeci de mii de ani, din neolitic, probabil.

În înţelepciunea şi în cunoaşterea profundă a lumii, episcopii, preoţii şi diaconii creştini, în dorința de a controla spiritual, au suprapus încă din secolele lII-IV peste vechile sărbători europene, noile, pe atunci, sărbători creştine.

Aşa s-a creat Tradiţia, Legea strămoşească.

Vechile ritualuri şi ceremonii nu au fost uitate sau părăsite ci au luat nume şi atitudine creştină.

În această perioadă puterea lupilor creşte, iar cea a vampirilor scade. Licantropii, vârcolacii noştri autohtoni, lupii, tarabostes, dacii și urmașii lor, apărau satele şi orăşelele de pofta scârboasă a nobililor venetici ce se hrăneau cu sânge, la propriu şi figurat.

Bănuiesc că licantropi, vârcolaci, lupi erau consideraţi dacii și urmaşii dacilor, lupii care luau capul hoardelor străine ce voiau să fie şefi şi căpetenii pe aceste pământuri. De unde şi o mulţime de filme mai mult sau mai puțin cretine cu vampiri şi vârcolaci.

Sărbătorile de toamnă ale lupilor aveau drept scop reamintirea anuală a legământului dintre oamenii pământului şi lupi. “Luparul” sau “Starostele lupilor” îmbrăcat ca un "tarabostes" se apropia cu “ofrande” pentru lupi şi “vorbea” cu şeful haitei să nu smintească ocolul vitelor sau să atace drumeţii rătăciţi. Gromovnicele vechi spun că atâta timp cât s-a ţinut Tradiţia, lupii nu au stricat. Apoi lumea a uitat obiceiul, lupii au flămânzit pentru că nimeni nu mai venea cu ”daruri” şi nimeni nu le mai ştia limba…

Dragi lupi, padawani și hobbiți, sincer, sunt impresionat. Mulți, foarte mulți dintre domniile voastre mi-ați scris. De la vechi prieteni de corespondență, la noii veniți, cei care își cer scuze că îmi scriu pentru prima dată, dar nu au vrut să mă deranjeze până acum. Două-trei sute. Toți, dar toți doresc să public cartea care am ținut-o treizeci de ani într-un sertar.

Nu este așa de simplu! În treizeci de ani am evoluat mult, mi-am schimbat unele idei, concepții, am învățat mult. Perioada petrecută cu Jonatahn Cainer a fost deosebit de fertilă. El a făcut 17 milioane de lire sterline, eu am rezolvat astrologia! Stagiul de la Nur-e-Dasht, Lumina Deșertului, poate ultimul Observator Astrologic de pe Pământ, a fost esențial pentru formarea mea în greaua disciplină a astrologiei creștine. Legătura cu Specola Vaticana mi-a fost ghid și m-a luminat. ”Dimineața Astrologilor” a fost, timp de mulți ani, piatra pe care mi-am ascuțit uneltele astrologice și raportarea la ceea ce este mai elită și top în lume, în ceea ce privește astrologia.

Nu aș putea să public ceea ce am scris acum treizeci de ani. Citesc ceea ce am scris acum treizeci de ani și mă amuză unele naivități și atitudini tinerești Sigur, sunt capitole întregi care nu necesită rescrierea. Unul dintre ele este și Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii. O să dau curs rugăminților domniilor voastre și o să public, aici, în EVZ, în fiecare zi, de acum în 11 zile, Berbecul l-am publicat ieri, ca exemplu. A trezit multe întrebări, dar interesul general a fost enorm. Așa că, iată, astăzi, Taurul:

II. TAURUL

13. ŞOBOLAN - TAUR

Taurul are o influenţă calmantă asupra naturii nervoase a Şobolanului. Dacă e contrariat, Şobolanul poate deveni agresiv, în loc de a fi pur şi simplu doar iritat de incident. Senzual, iubitor de viaţă, hedonist, Şobolanul-Taur este o gazdă minunată şi o companie plăcută. Mai lent ca reacţii decît cei de felul său, persoanele născute sub aceste două semne vor reuşi mai tîrziu în viaţă. Dacă are o şansă de a-şi rezolva problemele la începutul vîrstei adulte, nativul va obţine rezultate meritorii. Şobolanul-Taur urăşte autoritatea; el este atras de arte. Obţine cele mai bune rezultate atunci cînd este înconjurat de dragoste şi de aprecieri. Sensibil şi bun la suflet, este o persoană de încredere şi un bun cap de familie.

14. BIVOL - TAUR

Combinaţia comportă o dublă ipostază. Ea include întîi eroul vestului, “El Torro” şi omologul său estic “Impenetrabilul”. Duo-ul este pură dinamită. O dată ce-i intră o idee în cap, Bivolul-Taur se va lua singur de coarne şi va trece prin orice obstacole pînă va atinge obiectul urmărit. Este un prieten de nădejde. Nu ezitaţi să plîngeţi pe umărul lui tare. Nu e genul care să verse o lacrimă pentru şi alături de tine: mai probabil vă va da un pahar cu ceva tare şi vă va aduce un schimb de haine uscate. Îi place viaţa sub toate aspectele ei, inclusiv, şi nu în ultimul rînd sexul. Nu excelează prin tehnică, dar recompensează cu dăruirea cu care intră în joc. Aveţi grijă să nu-l contrariaţi. Are un temperament vulcanic. Un baraj nu cedează uşor, dar gîndiţi-vă la volumul lacului din spatele lui!

15. TIGRU - TAUR

Lemn şi pămînt împreunate.Taurii născuţi sub semnul Tigrului au un cîştig însemnat. Puterea şi banii le vin uşor Tigrilor. Taurii nu sînt fericiţi dacă nu le au pe amîndouă. Trebuie doar ca Taurul să-şi domine tendinţa de a fi încăpăţînat, pentru a se bucura de binefacerile zodiei sale.

16. PISICA - TAUR

Pisica, animal iubitor de natură, este temperată de elementul de pămînt al Taurului, care e “casnic” prin excelenţă. Aproape nimic nu o poate convinge pe Pisica-Taur să iasă din casă seara. Ea preferă să-şi petreacă serile torcînd de plăcere lîngă o sursăĘde căldură, fie ea umană sau o simplă sticlă cu apă fierbinte.

Senzuală şi epicuriană, ea este, pe de altă parte, un bun cap de familie. Nu se fereşte de muncă. Este, de asemenea, un părinte blînd, o gazdă excelentă şi are o fire veselă şi exuberantă. Rezistă adversităţilor vieţii ignorîndu-le pur şi simplu şi consideră că ceea ce nu ştie, nu-i poate face vreun rău. Fire artistică şi strîngătoare, are o inimă de aur şi o minte ca o cursă din oţel. Puneţi-i la dispoziţie o bibliotecă cu multe cărţi groase, instrumente muzicale, un interior confortabil şi n-o s-o mai vedeţi jucîndu-se pe afară.

17. DRAGON - TAUR

Încăpăţînat? Căpos? Asta nu-i nimic. Această persoană e un adevărat buldozer. Pentru acest Dragon, pentru stabilitatea lui mintală, acţiunea calmantă a pădurii, a naturii, ritmul sezoanelor sunt foarte importante. Nu-i place să trăiască într-un climat static, prea “fierbinte” sau de natură să-l enerveze, căci prin firea sa, acest Dragon e o persoană uşor irascibilă. Dragonului-Taur îi plac artele. Dar, și științele! Are nevoie de a fi stimulat pentru a se apuca de treabă. Daţi-i doar şansa de a acţiona într-un domeniu care-i place şi va cîştiga orice bătălie. Forţa sa e teribilă.

18. ŞARPE - TAUR

Ce? Arde ceva sub pămînt? Chemaţi pompierii! Dar nu vă grăbiţi, aveţi tot timpul. Şerpii-Taur trag de timp, ezită, se agită şi durează cu anii pînă să erupă. Cu toate acestea, un temperament vulcanic, oricît de controlat, rămîne un temperament vulcanic.

Purtaţi-vă cu grijă cu ei. Şerpii-Taur ezită o vreme pînă să atace, dar atacul este necruţător. Sunt persoane strîngătoare şi prudente, din genul celor ce strîng bani albi pentru zile negre.

19. CAL - TAUR

Acest Cal, deşi sub semnul focului, nu e atît de egoist ca alţi Cai, în schimb e un mare iubitor de natură. Taurul e condus de semnul pămînt, ceea ce în combinaţie cu Calul, e un factor providenţial. Calul-Taur îşi va purta povara cu mai multă graţie decît cozodiacalii săi. E mai mult materialist decît intelectual şi se descurcă mai bine în meseriile care implică mai multă muncă manuală, decît cea mintală. Nu e foarte sigur că are dreptate, ceea ce-l face să cedeze mai uşor decît alţi Cai. E unul din cîştigătorii în lupta vieţii, întrucît e tenace şi instant.

20. CAPRĂ - TAUR

Flacăra mică, măruntă, dar insistentă, a Caprei, arde curajoasă în spiritul “terestru” al acestui Taur. Cu toate acestea, Taurul face adesea gafe, datorită caracterului său de bază, lipsit de tact şi răbdare. Ambele semne, şi Capra, şi Taurul au nevoie de stimulenţi (aplauze, încurajări) pentru a reuşi. Această persoană poate fi un executiv foarte docil şi corect. Nu-i place munca în care trebuie să aştepte, pasiv, ca viaţa să-i pună în poală ce-i trebuie.

Tocmai cînd crezi că se apropie de ţintă, poate decide că nu pe acea cale trebuie să meargă şi începe altă acţiune, cu totul nouă, convins că acela e drumul pe care trebuie să-l parcurgă. Pentru Capra-Taur, viaţa e un deal nesfîrşit pe care trebuie să-l urce.

Împiedicat de propria-i inerţie, cînd e obligat să coboare cîţiva metri, va pretinde că nu-i pasă. Poate chiar să dea vina pe altul.

Are un excelent simţ al umorului, despre toţi şi toate, cu excepţia lui însuşi.

21. MAIMUŢĂ - TAUR

De data asta metalul Maimuţei se combină cu pămîntul Taurului. Ce va rezulta? O mină de aur? Foarte probabil! Taurii născuţi sub semnul Maimuţei sînt norocoşi, deoarece caracterul flegmatic şi langoarea lor sînt înviorate de spiritul viu şi simţul umorului caracteristice Maimuţei. Maimuţa e o persoană simpatică. Taurul are nevoie de această calitate, de a se face plăcut, care-i lipseşte.

Ambele semne sînt norocoase din punct de vedere financiar. Partea dominantă a Maimuţei tinde totuşi să cheltuiască mai nepăsătoare decît Taurul.

22. COCOŞ - TAUR

În ciuda aparenţelor, această combinaţie de “cocoş” şi “taur” este foate reuşită. Pămîntul şi metalul se unesc pentru a da un model de înţelepciune, caracter onest şi studios. Aceste persoane prudente şi liniştite se însărcinează să-i organizeze pe cei mai puţin fermi în caracter, şi o fac cu mult zel. Cînd e vorba de sarcini ingrate, nimeni nu munceşte mai mult decît ei. Pentru că ei sunt atît de conştiincioşi, nu suportă lipsa ei nici la alţii. Foarte prudent în alegerea prietenilor şi a cunoştinţelor, de multe ori rămîne singur, din prea multă exigenţă. Este generos şi-i place să-i ajute pe cei în nevoie, dar îl agasează iute ideea în sine de milostivenie. Trebuie să se ferească de cei care, mai puţin dotaţi decît el, se vor îngrămădi în jurul său, încercînd să trăiască pe seama calităţilor sale.

BREAKING NEWS! Decizie in cazul lui Dumitru Dragomir!

Pagina 1 din 2 12