Horoscop 2019, de Lesley Francis, de la Editura Meteor. Horoscopul cu o sută patruzeci și patru de zodii. Horoscop

26 noiembrie

Horoscop Pe 26 noiembrie s-au născut Norbert Wiener, regina Maud, Tina Turner, Eugen Ionesco, Stelian Olaru, Mihail Drumeş, Ivan Patzaichin, Francisc Vaştag, Ella Constantinescu, Ioana Bentoiu, Dana Ciocârlie.

Pe 26 noiembrie sunt, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Cuvioşi Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul şi Nicon. Nimic în ”Kalendar”

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, repet, repet mereu, pentru că nu este nimeni obligat să-mi citească articolele în fiecare zi, fiecare ”horoscop” trebuie să se țină bine pe picioarele lui, să fie de înțeles ca o unitate de sine stătătoare. Astfel, o americancă, Suzanne White, acum vreo cincizeci de ani, a combinat zodiacul chinezesc cu cel european. Așa a apărut școala astrologică sino-caldeeană. Zodiile chinezești țin un an de zile, încep prin ianuarie-februarie, și sunt: Șobolanul, Taur (Bou, Bivol), Tigru, Pisica (Iepure), Dragon, Șarpe, Cal, Capră (Oaie), Maimuță, Cocoș, Câine, Porc (Mistreț). Denumirile duble, sau chiar triple, ale unor zodii provin de la interpretarea diferită a numelor lor scrise cu ideograme. Presupunând că fiecare știe în ce zodie europeană, caldeeană, este născut, zodia chinezească se poate afla foarte simplu. Intrați pe http://www.zodiacul-chinezesc.ro/. În dreapta sus a paginii găsiți un calculator. Introduceți anul, luna și ziua nașterii și obțineți zodia chinezească, elementul și polaritatea. Cu zodia europeană și cu nou aflata zodie chinezească, căutați în Zodiacul cu 144 de zodii. Dacă mai aveți nelămuriri sunt gata să le risipesc, întrebați la dom.profesor@gmail.com. Deci, Peștii, a douăsprezecea și ultima zodie, cum este ea, nuanțele, în anii zodiacului chinezesc:

XII. PEŞTII

133. ŞOBOLAN-PEŞTE

Fără o spinare fermă şi un cap limpede, această combinaţie de variabile reuşeşte greu să nu varieze tot timpul.

În primul rînd, Şobolanul-Peşte doreşte să depindă de cineva. Încearcă întotdeauna să-şi asigure un trai cît mai confortabil cu cît mai puţin efort. Are un farmec de neegalat. Spiritul lui ascuţit şi dragostea de natură îi atrag pe cei mai puternici decît el. Din nefericire, dragostea pe care pare s-o risipească asupra persoanei iubite este de cele mai multe ori calculată. Şobolanul-Peşte doreşte să aibă o parte din averea iubitului/iubitei sau a asociaţilor săi. Tăria sa constă în forţa de a rezista unor perioade lungi de sărăcie în aşteptarea unei noi lovituri.

Este un subiect care excelează în arte sau litere. Se descurcă deplorabil în afaceri.

134. TAUR-PEŞTE

Un Taur (Bivol) născut sub semnul Peştelui este o persoană norocoasă. Taurul, cu forţa lui de caracter, dă Peştelui plusul de tărie necesară pentru a ieşi cu bine din orice situaţie. Combinaţia de imaginaţie a Peştelui şi forţa-bombă a Bivolului pot duce departe.

Este bine să aleagă o carieră care cere răbdare şi fler artistic. Este dintre norocoşii care le posedă pe amîndouă.

Din cînd în cînd poate fi tentat să tragă de timp.

Nu se lasă amăgit de ideea că lumea îşi va aşterne comorile la picioarele lui în mod automat. Fiţi activi cu el!

135. TIGRU-PEŞTE

De data aceasta, lemnul e undeva, sub suprafaţa apei.

Tigrii sînt sensibili şi puţin mai ciudați, excentrici. Peştii sînt artistici şi sensibili. Tigrii-Peşti ar face bine să-şi asigure o carieră înainte de vîrsta de 30 de ani.

Din această combinaţie se nasc mulţi copii-minune.

Trebuie evitat de a se ajunge într-o situaţie limită, primejdioasă, întrucît Tigrul este mereu expus pericolului, iar Peştele e un semn slab în faţa acestuia.

Ancorat într-o poziţie sigură în prima tinereţe, Tigrul-Peşte va suferi mai puţin, dar nu va scăpa total de riscul acesteia.

136. PISICA-PEŞTE

Agreabilă, dar nu din cale-afară de sociabilă, această Pisică poate adesea să te exaspereze pînă să reuşească să-ţi cîştige afecţiunea.

Nehotărît, adaptabil, sincer şi neprefăcut, nativul din Pisica-Peşte e un visător, un explorator şi un artist.

Vrea să afle totul despre orice, înainte de a se aventura într-o acţiune.

E o persoană foarte plăcută şi cu adevărat “pisicească”. Are nevoie de dragoste, afecţiune, tandreţe. Alintaţi-o!

Nu e periculoasă. Poate fi, sau părea, doar superficială, dar nu vă veţi plictisi în compania ei.

137. DRAGON-PEŞTE

Un Peşte care reuşeşte să se nască sub semnul Dragonului e un individ norocos. Spiritul artistic şi sensibilitatea Peştelui se combină în mod fericit cu abilitatea şi spiritul practic al Dragonului. Arta sub toate formele ei îl va pasiona; cu toate acestea Peştele sucombă adesea emoţional. La rîndul lor şi Dragonii pot uita de scopul practic propus, duşi de sentimentalism. Dragonul-Peşte trebuie să se înconjoare de prieteni mai înţelepţi decît el, care să-l îndrume pe calea succesului. Odată ajunşi acolo, vor fi de neînvins.

138. ŞARPE-PEŞTE

E într-adevăr un suflet sensibil. În combinaţia aceasta intră mai multă apă decît foc.

Are nevoie de un stimulent care să-l împingă înainte.

Peştii sînt ultrasensibili şi au dificultăţi în a se apăra de atacurile existenţei. Şerpii sînt mai tari, dar nu au încredere în ei înşişi. Ambele semne tind spre încetineală şi ezitări.

Cel mai bun lucru pentru Şarpele-Peşte e de a-şi alege cariera pînă la vîrsta de 25 ani. Are mereu nevoie de a fi împins de la spate şi e mai bine s-o faceţi pînă nu e prea tîrziu.

139. CAL-PEŞTE

Apa semnului Peşte reuşeşte să atingă aproape orice scînteie pe care Calul, vioi şi jucăuş, o aduce în această combinaţie.

Cailor le plac planurile. Ei îşi petrec o parte din viaţă inventînd proiecte şi strategii.

Peştii, pe de altă parte, sînt visătorii adaptabili ai acestei lumi. Împreună, Calul şi Peştele îşi pot petrece viaţa în mizerie, încercînd să inventeze elixiruri împotriva coșurilor adolescenților sau împotriva îmbătrînirii.

Uşor de influenţat de aproape orice forţă exterioară, Calul-Peşte este la fel de uşor de păcălit. Intră cu toată inocenţa şi încrederea în cursa întinsă şi chiar cînd reuşeşte să iasă din ea, plin de vînătăi şi zgîrieturi, preferă să ignore experienţa nefericită din care tocmai a ieşit. Poate i s-a părut!

140. CAPRA-PEŞTE

În timp ce alte semne contribuie cu fermitate şi stabilitate la combinaţia cu Capra, Peştele nu-i e de nici un folos din punctul acesta de vedere.

Capra este influenţabilă, artistică în spirit şi maleabilă. Aşa e şi Peştele. Pentru Capra-Peşte ar fi de preferat să se caute o persoană foarte fermă, care să-i îndrume paşii pe calea succesului, în domeniile în care e foarte dotat.

Arta prin excelenţă va fi cariera cea mai potrivită pentru el. Alegerea categoriei de artă cea mai nimerită, disciplina educaţională şi afirmarea finală îi vor da de furcă, dacă nu e sprijinit. Singur, se va lupta mereu şi va sucomba tentaţiei de a se risipi.

Înconjurat de dragoste şi cu puţin noroc, poate deveni un titan.

141. MAIMUŢA-PEŞTE

E o persoană agreabilă şi plină de vioiciune, ca un peşte, sclipitor, strecurîndu-se prin viaţă şi adaptîndu-se perfect la orice schimbare.

Semnul Maimuţei îi aduce Peştelui independenţă şi forţă. Echilibrul acestei combinaţii e dat de sensibilitate (Peşte) şi spirit şi abilitate (Maimuţa).

Tendinţa Peştelui de a se lamenta şi a ceda melancoliei este şi ea în mod fericit temperată de optimismul şi pofta de viaţă ale Maimuţei.

142. COCOŞ-PEŞTE

Ambele semne sînt foarte uşor adaptabile. În multe cazuri această adaptabilitate e pozitivă, dar în afaceri şi în administraţie nu va ieşi des victorios.

Trebuie încurajat să stea departe de afaceri care cer mai mult decît farmec şi drăgălăşenie; arta sau muzica sînt domeniile lui.

Se descurajează uşor şi tind să se autocompătimească. Au mari îndoieli asupra propriei valori. Paradoxal însă cele mai multe erori le pune pe seama altora. Uneori, chiar aşa e.

Dar să fiţi sigur că mila de sine şi lamentările Cocoşului-Peşte sînt parte dintr-un sistem confortabil care-i place şi la care n-ar vrea să renunţe.

În loc de a se plînge de ghinionul său incorigibil, ar face mai bine să fie mai atent unde păşeşte şi la cine-şi plasează încrederea.

143. CÎINE-PEŞTE

Cîinele-Peşte este foarte dotat cu imaginaţie. Poate lua un simplu gînd şi să-l transforme într-o poezie sau într-un tablou.

Cîinele, deşi neliniştit şi nesigur pe el, e puternic cînd întîlneşte un suflet mai slab. Este caritabil şi generos.

În loc să-şi refuleze energiile şi să refuze să ajute “latura Peşte” a caracterului lor, Cîinii se vor strădui să transforme vaga creativitate de care dispune într-o carieră solidă.

Cîinele trebuie să înveţe din copilărie să se manifeste în faţa altora, altfel va avea probleme în a se exprima. Are nevoie de toată încurajarea de care sînt în stare cei din jur care-l iubesc.

Dacă se lansează prea tîrziu, în orice carieră ar încerca, are toate şansele de a nu întîlni succesul!

144. PORC-PEŞTE

Un duo cam lăcrimos, cel puţin. Peştele cel maleabil şi Porcul cel pacifist, de-a pururi plîngînd unul pe umărul celuilalt.

Singura armă a acestui Porc împotriva decepţiilor şi a dezamăgirilor este de a ridica din umeri şi de a se preface că nu-i pasă şi nu-l doare. Din această cauză Porcul-Peşte poate părea multora vanitos şi lăudăros. În realitate, deşi n-o recunoaşte niciodată, Porcul-Peşte este persoana cu inima cea mai slabă. Speriaţi de umbra lor, se agaţă de tot ceea ce le sugerează siguranţă în viaţă.

Printre lucrurile cu care preferă să se înconjoare se află cîntecele vechi, literatura clasică, tablourile celebre (reproduceri bune).

Această combinaţie de semne reprezintă influenţa finală în ciclul chinezesc de la Şobolan la Porc. În momentul în care apa ajunge la Peşte şi-i permite să înoate în ea, adîncimile ei sînt deja foarte mîloase. Porcul-Peşte este persoana care trebuie să facă cele mai mari eforturi, pentru a realiza ceva în viaţă şi a lăsa un semn al trecerii sale pe pămînt.

Toată încărcătura de tristețe, nelinişte, nesiguranţă a celor 143 de semne dinaintea lor atîrnă greu asupra Porcului-Peşte.

Nu le este dată o soartă prea uşoară.

Acesta este Zodiacul cu 144 de zodii. Nu este nimic special, doar o nuanțare a zodiilor clasice europene în funcțe de anul nașterii, adică de zodia-an chinezească. Am dat acest exemplu al zodiacului Suzannei White ca să fie un exemplu de ceea ce se poate face în astrologie. Erezia cu schimbarea zodiei în timpul vieții la o anumită vârstă în funcție de ascendent este un exemplu negativ de cum NU trebuie interpretată astrologia. Contrazice principiul de baza al astrologiei. Astrologia se bazează pe horoscopul de naștere, care are un an, o lună, o zi și o oră. Poziția Soarelui în zodiac și a celorlate planete în momentul nașterii. Horoscopul pe zodii ia în considerație numai poziția Soarelui. Ar însemna că nativul s-a născut de două ori, dacă se schimbă zodia în timpul vieții. Știu că este interesant, oamenii, mai ales femeile sunt dornice de schimbare, este cool să îți schimbi zodia ca o pereche de ciorapi, nu? Poate este mai bună! Dar este o minciună!

Vorbind despre horoscoape pentru anul 2019, am primit de la domniile voastre câteva solicitări. Ba cineva, chiar doi cineva, mi-au trimis și un horoscop 2019, un volum care a apărut pe piață. Eu am comandat horoscopul la editura Meteor impreună cu noua carte a prietenului meu Sorin Paliga și coautorii, pe care nu-i cunosc, dar par a fi savanți în domeniu, ”Tracii” și Sfântul Nectarie din Egina. Am două, ba chiar trei horoscoape ale lui Lesley.

Bun, cititorii mă întreabă ce părere am! Ce părere am, ce părere! Este o carte solidă, scrisă de canadianca Lesley Francis, care folosește un brand celebru, Llewellyn. În original, cartea tradusă bine, decent, de Eugen Damian, se numește Llewellyn’s 2019 Sun Sign Book. Repet, este un volum solid, mediu, are 288 de pagini și o mulțime de tabele.

Lesley Francis este un nume cunoscut pe piața astrologică. Era jurnalistă în Canada și murea de foame. Așa că, în anul 1974 s-a apucat de astrologie. A scris mai multe cărți, ține conferințe. Și-a achitat mortgage-ul, și-a crescut copiii, are o viață liniștită și fără lipsuri în Edmonton. Din astrologie, la jurnalism a renunțat definitiv în anul 1990. Are o figură de femeie blândă și gata să-ți sară în ajutor.

