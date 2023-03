Sursa: Arhiva EVZ

Heritage Foundation avertizează că Rusia ar vrea să folosească arme nucleare

„Complexul martirului” al lui Putin este atât de scăpat de sub control încât există un risc real ca să ia „cea mai fatidică decizie a secolului” și să dezlănțuie arme nucleare, avertizează think-tank-ul american Heritage Foundation Noul raport a evidențiat riscul tot mai mare ca Putin să se îndrepte către arme nucleare. De asemenea, Heritage Foundation prezintă modul în care Kremlinul a ajuns „într-o stare aproape de isterie”. „Complexul martirului” al lui Vladimir Putin este atât de scăpat de sub control, încât există riscul să încurajeze Rusia să folosească arme nucleare și chimice, a avertizat un think tank Heritage Foundation, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la „retorica isterică” a Kremlinului.