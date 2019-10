Astfel, fostul lider WTA își dorește cu orice preț o medalie olimpică. La dublu va concura alături de Irina Begu, în timp ce la dublu-mixt partner îi va fi Horia Tecău. Va fi pentru prima dată când Halep va participa la JO, după ce la ediția precedentă, din Brazilia, s-a răzgândit în ultima clipă de teama virusului Zika.

„Dacă aș putea să aleg dintre un Slam și o medalie olimpică pentru anul viitor, aș alege medalia.

Din trei probe, eu sper să iau una, nu contează în ce fel, sper să iau una. Cu Horia, la mixt, am vorbit deja. În momentul acesta am discutat cu Irina Begu. Am vorbit de un an de zile că, dacă ne calificăm amândouă, să jucăm împreună. Dar până atunci se pot schimba multe”, a spus „Simo”, la Cluj-Napoca.

Te-ar putea interesa și: