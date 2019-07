Data de 13 iulie 2019 este bătută în cuie pentru sportul românesc și nu numai. Este ziua în care Simona Halep, la vârsta de 27 de ani, a cucerit – poate – cel mai select titlu de Mare Șlem din „Sportul Alb” – Wimbledon. După mai bine de jumătate de secol, tenisul românesc a triumfat din nou în cadrul celebrului turneu de la Londra, dar de această dată în proba feminină. În plină eră Borg, Ilie Năstase a reușit performanța de excela în două rânduri la Wimbledon, în 1972 și 1976. A venit rândul Simonei să fie în lumina reflectoarelor la All England Club, deși tenismena vine dintr-o țară care nu are niciun teren de tenis pe iarbă, lucru care i-a mirat până și pe englezi. Întrebată de terenurile de tenis cu iarbă din România, câştigătoarea de la Londra a răspuns: „Nu, nu am avut niciodată terenuri de iarbă în România. La Wimbledon am învăţat să joc pe această suprafaţă. Prima dată în 2007, când am jucat la junioare aici”.

I-a îndeplinit visul mamei sale

Sâmbătă, Halep, numărul 7 mondial, a arătat un tenis spațial, unul care a pus-o la respect pe americanca Serena Williams (10 WTA/septuplă campioană la Wimbledon). În mai puțin de o oră, tenismena noastră a dispus de Serena în minimum de seturi, scor 6-2, 6-2. „Este ceva incredibil. Este visul mamei mele. Mi-a zis că dacă vreau să fac ceva în tenis trebuie să joc o finală la Wimbledon. Mulțumesc mult, mamă! Abia aștept să mă întorc la Wimbledon anul viitor. Mulțumesc părinților, familiei, nu aș fi fost aici fără voi”, a declarat „Simo” după meci. Ce înseamnă acum Wimbledonul pentru Halep?

Una dintre motivațiile sale înainte de startul acestui turneu a fost aceea de a deveni membru al All England Club, unul dintre cele mai selecte cluburi din lume. Și a reușit! Odată ce un jucător sau jucătoare triumfă la Wimbledon devine automat membru al All England Club. Nobila asociație a fost înființată în urmă cu 151 de ani, pe 23 iulie 1868, și numără doar 566 de membri. „Mi-am dorit foarte tare asta. La începutul turneului, le-am transmis şi celor din vestiar că visul meu e să devin membru aici. Acest vis a devenit realitate şi sunt foarte bucuroasă”, a mărturisit constănțeanca după ce a primit o insignă care atestă faptul că este membru la All England Club.

Restricția din complex

Membrii din club se împart în cinci categorii: cu drepturi depline, pe viaţă, onorifici, temporari, şi „temporary juniors”. Preşedintele clubului este Kate Middleton, ducesa de Cambridge, succesoarea Reginei Elizabeta a II-a. Reprezentanții clubului se pot bucura de locuri speciale la meciurie de pe Arena Centrală, prioritatea la achiziţionarea biletelor la Wimbledon şi acces la sala de forţă şi la terenurile de iarbă din complexul londonez. Ceea ce este strict interzis în complexul All England Club este afișarea în blugi. Vestimentația membrilor trebuie să fie obligatoriu de culoare albă. Odată acceptat un nou membru este practic imposibil ca acesta să renunţe la acest statut, locurile devenind disponibile doar în cazul unui deces. După succesul de la Wimbledon, Simona a câștigat și cel mai mare premiu din carieră. A fost recompensată cu un cec în valoare de 2.983.748 de dolari. Halep are în conturi un total de 33.171.091 de dolari și se află pe locul al 4-lea în clasamentul general.

„Vacanța e primul pas. Am nevoie. Îmi doresc să fac o treabă bună la US Open”

Așadar, Simona Halep și-a trecut în palmares cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după cel adjudecat anul trecut la Roland Garros. Totodată, a jucat a cincea sa finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros (2014, 2017 și 2018) şi una la Australian Open (2018). Ce urmează mai departe pentru tenismena noastră? „Grea întrebarea asta, pentru că abia am terminat meciul și turneul și meciul ăsta sunt ceva wow pentru mine. Vacanța e primul pas, pentru că îmi doresc și am nevoie, iar după aceea o să încerc să rămân cât mai motivată și să muncesc pentru sezonul din America. Îmi doresc să fac o treabă bună la US Open pentru că anul trecut am plecat foarte devreme și nu m-am bucurat deloc de ce e acolo. Sper anul ăsta să fie mai bine”, a spus noua „Regină” de la Wimbledon. Până la turneul major de la Flushing Meadows, Simona va participa la Cincinnati, în SUA, între 12 și 18 august, unde este obligată să apere nu mai puțin de 585 de puncte, deoarece a fost finalistă sezonul trecut. În ediția precedentă la US Open, românca a fost eliminată încă din primul tur.

Ovaționată din Loja Regală

La finala de sâmbătă, în Loja Regală a arenei centrale s-au aflat și Kate Middleton – Ducesa de Cambridge – și Meghan Markle – Ducesa de Sussex. Reprezentantele Casei Regale a Marii Britanii au gustat din plin victoria româncei, iar după meci, Simona a fost felicitată personal de către ducesa Kate Middleton. „Ai jucat foarte bine! Ți-ai depășit temerile. Ai făcut un joc incredibil. A fost cu adevărat extraordinar! Savurează acest moment, bucură-te de sărbătoare!”, i-a transmis Ducesa de Cambridge. Înaintea finalei, Halep a dezvăluit că și-ar dori ca Ducesa de Cambridge să fie prezentă la meci. „Îmi place foarte mult de Kate Middleton. Sper să vină la meci, pentru mine este oricum incredibil să joc finala la Wimbledon”, mărturisea jucătoarea noastră.

