Halep a găsit metoda ideală pentru psihicul ei? Dezvăluirea lui Florin Segărceanu în Telefonul de la ora 9:00

Simona Halep (7 WTA) şi Mihaela Buzărnescu (53 WTA) se vor duela astăzi, în premieră, în circuitul WTA. Cele două românce vor fi față-n față în turul 2 de la Wimbledon, de la ora 15:00. Florin Segărceanu a vorbit despre această confruntare, în cadrul unui interviu acordat „Evenimentului zilei”.





- EVZ: Domnule Segărceanu, cum vedeți dvs. confruntarea dintre Simona Halep și „Miki” Buzărnescu, două dintre componentele naționalei de Fed Cup?

- Florin Segărceanu: Va fi un meci normal de turneu major. Păcat că au căzut amândouă. Ambele jucătoare sunt într-o formă bună, dar Simona are mai multă experiență, are un bagaj tehnic mult mai bogat. „Miki” trebuie să facă un efort în plus pe iarbă. Jocul ei este mult mai bun pe suprafața roșie, dar, repet, îmi pare rău că își vor disputa între ele calificarea în turul al doilea la Wimbledon.

- Simona a avut, ieri, o declarație suprinzătoare, cum că își dorește ca acest sezon să fie mai „chill” (n. trad. - liniștit) pentru ea, să nu simtă presiunea trofeelor.

- Ea a avut un hop emoțional din cauza faptului că trebuia să își apere titlul la Roland Garros. Toată lumea credea că va triumfa din nou la Paris, mai ales că avea și un traseu ușor. În continuare, Simona nu are multe puncte de apărat. Dacă a zis că vrea să aibă parte de un sezon liniștit, eu cred că este, de fapt, o apărare bună pentru psihicul ei.

- Halep a amenințat că se retrage din naționala de Fed Cup, după ce Federația Internațională de Tenis (ITF) a modificat programul competiției. Așa va fi? (n.r - Din 2020, competiţia echipelor naţionale din tenisul feminin se va disputa după un nou format. Fed Cup Finals se va desfășura în capitala Ungariei, în „Laszlo Papp Arena”, pe zgură, iar prima ediţie va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020. Este vorba despre un sistem similar cu cel din Cupa Davis, doar că turneul final va avea 12 echipe, nu 18).

- Nu am discutat deocamdată cu ea despre acest aspect. Până la turneul final se joacă în același format. Dacă vom juca în țară, sunt sigur că va participa. Vom mai vedea, însă, la turneul final. Multe țări, printre care și noi, se simt nedreptățite cu această modificare. România era printre primele 8 echipe, dar acum va trebui să o luăm de la capăt, tot la baraj... Chiar intenționăm să trimitem o scrisoare către ITF, poate revin asupra deciziei. Mi se pare corect ca cele mai bune jucătoare din naționale să aibă un cuvânt de spus în fața Federației Internaționale.

LOVITURA pentru elevi! Ce s-a dat la matematica la BAC! Multi nu au stiut sa faca ASTA

Pagina 1 din 1