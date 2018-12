GATA, s-au înțeles! GREVA nu va mai avea loc. Cu cât vor crește salariile

Sindicaliștii de la metrou s-au înțeles cu reprezentanții Metrorex, astfel că greva a fost anulată. Salariile angajaților vor fi majorate cu 20%.





Liderul sindical Ion Radoi a declarat la Digi 24 că, pe lângă majorarea salarială, angajații Metrorex vor primi și prime, una de metrou și alta de Crăciun.

„Majorare va fi începând de maine. Din fericire, zic eu, pentru bucuresteni, am putut sa evitam acest conflict, am ajuns la o majorare de 20 la suta, plus primele de metrou si prima de Craciun. Prima de metrou este una singura pe an si va fi undeva la o mie de lei, prima de Craciun tot acolo", a declarat liderul de sindicat.

