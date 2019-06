Grasu: ”În România se distrug, anual, între 72.000 şi 100.000 de litri de plasmă”

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Grasu, trage un semnal de alarmă: în România se distrug, anual, între 72.000 şi 100.000 de litri de plasmă.





Afirmația reprezentantului Ministerului Sănătății a fost făcută în contextul unei dezbateri, unde a citat informații primite instituțional. ”Ce ne interesează în mod special este faptul că noi distrugem plasmă în fiecare an, multă. Că o distrugem este păcat, că mai şi plătim zece euro pe fiecare litru plasmă distrus este deja o problemă care ne pune în situaţia de gândi o metodă eficientă de a câştiga ceva din treaba aceasta. Adică, dacă am folosi această plasmă, în loc să o distrugem dintr-o dată, am economisi zece euro la fiecare litru de plasmă distrus şi înţeleg că sunt aproape 100.000 de litri care se aruncă şi se distrug. La nivel naţional, rapoartele noastre arată între 72.000 şi 100.000 de litri pe an. Facturi de distrugere de plasmă”, a explicat secretarul de stat, conform Agerpres.

(Sursa: Agerpres)

