EVZ Special Gramador rimează cu dor. Dar face și profit de milioane de euro







Să ții trei băcănii nu e ușor nici pentru un afacerist versat, daramite pentru doi frați care nici n-au ajuns la 30 de ani. Dar, iată că se paote face un profit serios, daca muncești cu mare atenție și drag de a aface o treabă bună. Esențial: ține minte că clienții tăi sunt partenerii tăi de afaceri, scrie infofinanciar.

Pentru orice șofer, Calea Griviței e ”strada aia lungă cu multe gropi și capace de canal ridicate peste nivelul asfaltului”. Altădată, de-a lungul ei, pe partea cu calea ferată, erau sute de case cu prăvălii la parter.

Găseai ateliere foto, magazine de optică, ceasornicării, geamgerii, vreo două mici măcelării, cel puțin un ceaprăzar, dar și vinăria lui Gheorghe Ștefănescu, celebrul falsificator de vinuri executat în perioada când ”avuția” era a întregului popor. Acum, partea comercială mai mișcă ceva numai pe partea stângă, dacă stai cu fața spre Gara de Nord.

Cam la jumătatea drumului dintre Podul Grand și Podul Basarab se află un magazinaș mai aparte. Se numește băcănia Gramador și o știu din 2020, pentru că, refuzând medieval să port masca din cârpă ce te scapă de viruși, era musai să intru din magazin în magazin, pentru că ajunsesem să fiu cunoscut de milițienii zonei puși de stăpânire să împartă amenzi antipandemie. Cea mai grotescă perioadă postcomunistă… Omul sănătos devenise infractor.

Revenind, mare curaj îți trebuie ca să deschizi o băcănie în plină pandemie când planeta întreagă trăgea să se închidă.

Frații Grama

Patroni sunt doi frați, Ștefania și Ionuț Grama. Eu prefer să îi numesc proprietari. Când au deschis, Ștefania avea 23 de ani și Ionuț 28.

”După ce s-au mai calmat lucrurile şi am putut să revenim în Bucureşti, la doar câteva zile de la venire, Ionuţ venise acasă cu o idee. Văzuse un spaţiu liber pe Calea Grivitei şi s-a gândit imediat că acolo ar fi minunat să deschidem o băcănie”, spune Ștefania pentru Capital.

”Deoarece nu aveam prea mulţi bani, am adus 2 muncitori pe care i-am cazat la noi acasă şi cu care am început amenajările. Cu ei am lucrat cam 2 luni, iar după plecarea lor, am rămas noi şi cu încă doi prieteni pentru a finaliza lucrarea. Muncitorii s-au ocupat de ce era mai greu, dar restul au fost făcute de noi”, subliniază tânăra patroană. Și a ieși bine, chiar foarte bine.

După aproape 4 luni de pregătire, au reuși să deschidă frații Grama băcănia, în august 2020. În mijlocul pandemiei, cu măşti pe faţă, distanţare socială…

”După ce am deschis, am tot încercat să aducem produse noi, să mai schimbăm ceva, să mai decorăm cumva şi am stat mereu activi, abia după 9 luni am angajat prima persoană fiindcă voiam să fim stăpâni pe situație şi să ştim foarte bine să ne facem treaba Primul angajat a venit cu noroc fiindcă găsisem al 2 lea spaţiu pentru următoarea băcănie, aşa că, la mai puţin de 10 luni de la prima deschidere, a venit cea de-a 2 a locaţie, aceea din Câmpia Libertăţii. Aici a urmat o perioadă grea eram zi de zi acolo, 12h pe zi, fără pauză, lucrurile erau mai serioase, aveam dublu numărului de clienţi de pe Griviţa, mult mai multă marfa şi nu eram pregătite pentru acest volum de muncă”, povestește Ștefania.

În prima locație s-au investit 10.000 de eruo, un credit de nevoi personale facut de fratele Ionuț.

Azi frații Grama au trei băcănii. Ce mai nouă este pe Constatin Rădulescu Motru, în zona Tineretului.

Ucenicia, pe drumul dintre Gologanu și Capitală

Foarte interesant este și locul de unde vin frații Grama. Ei sunt din comuna Gologanu, Vrancea.

Autorul acestor rânduri, mare admirator al curentului literar numit realism magic își pune deja prima întrebare retorică: cum să n-ai succes în afaceri când te-ai născut în Gologanu?

Lucrurile, însă, nu sunt așa de simple.

Totul a început în 1997 când părinţii celor doi eroi ai poveștii noastre au deschis o fabrică de ulei de floarea soarelui presat la rece în comună Gologanu, jud Vrancea. Tot în curtea natală, tatăl avea și vreo 250 de stupi cu albinele aferente. Deja erau două produse numai bune de vâdut: ulei și miere. Și asta au făcut frații Grama mai tot timpul liber pe care îl puteau avea cât au fost studenți în Capitală.

”Am fost implicaţi de mici în activităţile părinţilor, acest lucru făcându-ne să ne îndrăgostim de industria alimentară. Prin urmare, fratele meu a urmat Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Agronomie şi Medicină Veterinară Bucureşti, iar eu, împreună cu cumnata mea, Crina, am urmat Facultatea de Medicină Veterinară cu specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare tot în cadrul aceleaşi universităţi, USAMVB”, spune Stefania.

”Trebuie să menţionez că uleiul făcut acasă se vindea doar vrac, de la fabrică, aşa că ne trebuia o etichetă frumoasă, un brand care să ne reprezinte. Aşa că, pe lângă încercarea de a ne vinde uleiul, am început să punem bazele brand-ului GRAMADOR”, subliniază antreprenoarea.

În 4 ani de facultate, ei au alergat ba la facultate, ba la livrări, sau în căutarea de noi colaboratori. Se pare că lucrurile se învață mult mai bine pe teren…

Astăzi, cele trei băcănii au cel puțin 650 clienți pe zi, și valoarea medie pe bon este de 40 lei. Frații Grama lucrează cu peste 100 producători din toate colțurile țării, au 11 angajați și oferă mai mult de 1000 de produse. Cifra de afaceri pe anul 2023 - 6.800.000lei

”În viitor vrem să ne axăm pe magazinul online, dar nu excudem o nouă locaţie fizică. Pe lângă acestea avem planuri de a intra lansa un produs nou şi de a ne moderniza fabrica de ulei pe care o avem în Vrancea”, încheie Stefania povestea băcăniei care se bazează numai pe o calitate:gustul autenticității.