Scandal cu manele la premiile GOPO. Reacția care strivește reputația renumitei gale: „Dedic piesa de mai jos tuturor ipocritilor!”

Producătoarea Oana Giurgiu a declarat că o lasă rece scandalul de la Premiile Gopo, unde a cântat o trupă de manele condusă de Dan Bursuc.





„N-am nervi sa citesc toate fandoselile despre momentul „rusinos” cu manele de la Premiile GOPO, pe care mi-l asum „sustin si semnez”. M-as fi bucurat ca lumea sa fi inteles ce incursiune ne-a propus Ivana Mladenovic cu filmul Soldații. Poveste din Ferentari intr-o lume, pe care desi nu o cunoastem, o comentam. Apreciez curajul lui Digudai de a juca in film si curajul baietilor din Kana Jambe, care au cantat aseara in fata unui public, despre care stiau ca le e in mare parte ostil!

Dedic piesa de mai jos tuturor ipocritilor!

PS: eu una nu o sa incetez niciodata sa ma bucur de diversitate si sa fiu curioasa sa cunosc oameni si lumi diferite”, a declarat Oana Giurgiu pe Facebook.

