Gigi Becali nu se lasă: „Dacă mi-l dă pe Ianis...”

Gigi Becali îi dorește la FCSB pe Ianis Hagi și pe Vînă, dar pentru acest lucru va trebui să-l convingă pe Gheorghe Hagi.





Latifundiarul din Pipera nu a încetat să spere la un eventual transfer al lui Ianis la FCSB, și e de părere că afacerea ar fi profitabilă pentru ambele tabere.

„Pe Ianis nu pot să-l iau, dar îmi mai place și Vînă. Am vorbit cu Hagi și a zis că mi-l dă dacă am nevoie. Dacă vrea să ia bani mulți pe Ianis, eu pot să fac asta. Mi-l dă până în vară și pe urmă pleacă pe 20 de milioane de euro. Dacă joacă un an la Steaua, pac - 20 de milioane. De la Viitorul nu poate să plece pe sume mari.

Pe sume mari pleci de la echipele mari. Acum, să nu se supere Gică Hagi pe mine. Asta e părerea mea", a declarat Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri.

