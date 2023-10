Gigi Becali, furios pe proprii jucători. FCSB, egal cu cu Petrolul, 2-2

Gigi Becali nu a reușit să se controleze la finalul meciului încheiat la egalitate de echipa sa, FCSB și Petrolul Ploiești. Patronul din Pipera a avut o ieșire furioasă la adresa propriilor jucători de fotbal. El a enumerat nouă jucători de fotbal pe care îi consideră vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren.

FCSB a jucat în deplasare cu Petrolul Ploiești, într-un meci din SuperLiga și a încheiat la egalitate, 2-2. Aceasta după ce bucureștenii au avut un avantaj de două goluri. O veche vorbă, cunoscută de toți oamenii de fotbal, spune că 2-0 este un scor foarte greu de menținut.

„Pe Miculescu l-am băgat, a dat bara și nu a mai atins-o după. El nu are bărbăție, e greu să faci fotbal așa. (…) Am crezut mult în Ganea, nu prea o să-l mai vedeți. Nici măcar faza defensivă nu o faci, nici ofensivă nu o faci, nimic nu faci. El e pe acolo. Mie mi-a plăcut când era la Hagi. A uitat fotbalul? (…) Compagno are doi metri, nu obține nimic, un corner, un fault. El se duce spre tușă. Te duci, dar măcar scoți ceva”, a comentat Gigi Becali.