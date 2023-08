Gigi Becali impune reguli de fier la FCSB. Amenzi după eșecul din Conference League

Gigi Becali planifică implementarea unor decizii severe în urma eșecului. Elementul central al acestei situații este eliminarea lui Chiricheș, care a generat o dezorganizare în cadrul echipei și a lăsat FCSB în inferioritate numerică.

Căpitanul defensivei conduse de Charalambous a primit un cartonaș galben în ultimele momente ale reprizei, ca urmare a protestelor sale, și un altul în partea a doua a meciului, în urma unui fault în propria jumătate de teren.

Gigi Becali a avertizat că de acum încolo, cine va lua cartonaș galben pentru comentarii și proteste, va lua și o amendă de 25.000 de euro. Patronul FCSB a întrebat ironic dacă Messi sau orice alt mare jucător comentează la arbitru.

Nordsjaelland a obținut calificarea în play-off-ul Conference League în urma unei duble confruntări în care nu a primit gol de la FCSB. În ciuda prezenței unui atac talentat, în frunte cu jucători precum Florinel Coman sau Octavian Popescu, echipa roș-albastră nu a reușit să găsească soluții eficiente și a fost eliminată prematur din competiția europeană.

Principala cauză a lipsei de rezultate este indisciplina, crede Becali.

Campionatul devine acum principalul obiectiv pentru FCSB. Cu un plin de 12 puncte dintr-un total de 12 posibile, echipa condusă de Becali se situează pe primul loc în ciuda faptului că mai are de disputat un meci.

Performanțele sale includ opt goluri marcate și doar două primite. Următoarea partidă va fi împotriva echipei Poli Iași. În schimb, Poli Iași se află pe poziția a 15-a cu trei puncte acumulate, având în activ cinci goluri marcate și 11 primite.

„Hai și puține pastile de nicotină, nu mai fumează, dar bagă pastile de nicotină care tot aia e. Tot drog e. Păi de ce? Creierul tău trebuie să se gândească la fotbal, nu să se gândească la nicotină. Dacă se gândește la minge, e mingea în cap. Zice că vrea minge, vrea minge. Și nu mai zice creierul că vrea nicotină sau alcool.

Asta este îți spun eu. Pentru că altfel nu se explică. Hai să zicem că nu am avut în ultimul timp talente. Dar am avut un Coman, am avut un Tavi Popescu. Alții nu au avut așa talent dar au muncit și au reușit să se transfere”, a declarat Gigi Becali într-o conferință de presă susținută în fața Palatului din Piața Victoriei, potrivit Fanatik.