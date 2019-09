Unicul gol al „tricolorilor” a fost marcat de Florin Andone, în vreme ce pentru naționala „La Roja” au punctat Sergio Ramos și Paco Alcacer. La finalul meciului, Gheorghe Hagi a fost impresionat de evoluția lui Ciprian Tătărușanu, din poarta naționalei noastre.

„Am avut şansă, puteam să egalăm, puteam să marcăm. Am întâlnit o echipă bună, care ştie să joace fotbal. Spaniolii ştiu să paseze, au controlul jocului, ei dau ritmul jocului. Trebuia probabil să fim încă puţin mai agresivi în mijloc, ca să luăm mai multe mingi, când s-a făcut lucrul acesta am ajuns la poartă şi am avut ocazii.

Stând puţin mai sus, câţiva metri, punându-i puţin în presiune, probabil că aveam mai multe ocazii. Păcat, că putea să fie egal, fără probleme, dar ăsta este fotbalul. Tătăruşanu a fost fenomenal. (n.r. despre Ianis Hagi) Ca orice tânăr, toţi din generaţia asta tânără, trebuie să avem răbdare cu ei, pentru că ştim, ne-au demonstrat că sunt valoroşi, cu ei trebuie să avem răbdare şi, uşor, uşor, în fiecare zi, vor deveni mai buni” , a spus Gheorghe Hagi.

