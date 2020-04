La fel ca la celelalte echipe din România și din fotbalul mondial, la Viitorul se simte criza economică. Gheorghe Hagi și-a recalculat bugetul și a diminuat salariile. Vestea proastă este că măsura nu va fi valabilă doar pentru o scurtă perioadă de timp, după cum anunță Gică Popescu, președintele echipei.

„Nu am redus salariile doar pe perioada stării de urgenţă. Am făcut această reducere salarială pe o perioadă de un an şi jumătate! Pentru că greul de-abia acum începe, când se va termina această stare de urgenţă.

Am avut probleme! Cum să n-avem probleme? Am avut de negociat 150 de contracte. La fel de importanţi sunt şi cei care tund iarba, cei care fac de mâncare şi cei care spală echipamentul. Până la urmă am ajuns la o înţelegere cu toţi angajaţii clubului. Am fost primul club care a făcut această chestiune”, a spus Gică Popescu la Antena Sport.