Simona Halep a povestit pentru Eurosport că a așteptat-o pe Serena Williams opt minute înaintea finalei de la Wimbledon, câștigată în 2019 de sportiva din Constanța. Românca a explicat că nu a simțit presiune înaintea acelei partide, dar era nerăbdătoare ca Serena să-și facă apariția, pentru ca meciul să înceapă mai repede. Halep s-a impus în două seturi câștigate cu scorul de 6-2, 6-2.

„Nu am văzut-o înainte de meci, în acea zi. Serios! Eu eram undeva într-un colț al vestiarului, m-am echipat pentru finală și am ieșit afară. Nu am așteptat nimic. Afară am așteptat-o (n.r. pe Serena Williams) în jur de opt minute înainte să intrăm pe teren și eram nerbăbdătoare, îmi spuneam „haide! Hai să intrăm odată!” Am fost foarte, foarte motivată pentru acel meci. Nu am simțit presiune, nu m-am simțit intimidată de ea”, a declarat Simona Halep.