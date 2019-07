Garanții financiare pentru programul Start-up Nation

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) a anunțat că, va garanta cererile antreprenorilor care accesează Programul Guvernamental Start Up Nation





Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) a anunțat că, va garanta cererile antreprenorilor care accesează Programul Guvernamental Start Up Nation şi solicită o finanţare prin CEC Bank sau Banca Transilvania. Valoarea unei garanţii individuale este de maximum 160.000 lei, aferentă unei finanţări de 200.000 lei, procentul de garantare fiind de maximum 80% din valoarea creditului aprobat de bancă. Prin semnarea convenţiilor de lucru cu cele două bănci - Banca Transilvania şi CEC Bank - FNGCIMM susţine beneficiarii Programului, start-up-urile declarate eligibile putând accesa finanţarea necesară de la bănci printr-o procedura simplificata şi optimizată. Garanţiile acordate beneficiarilor Programului Start-up Nation pot fi acordate în două zile lucrătoare de la data transmiterii solicitărilor de garantare, care trebuie însoţite de documentaţia corectă şi completă. În acest sens, Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM a promis: ,,Continuăm derularea Programului Start-Up Nation cu ediţia din acest an cu procese interne optimizate pe baza experienţei de anul trecut. Garanţiile pentru creditele de prefinanţare acordate de băncile partenere completează portofoliul destinat dezvoltării pe criterii sustenabile: îi sprijinim pe tinerii români aflaţi în procesul de educare, le oferim ocazia de a-şi achiziţiona o maşină sau o locuinţă în condiţii avantajoase, şi îi susţinem în demersul de a deveni antreprenori. La nivelul FNGCIMM am creat echipe operationale dedicate, specializate, care vor gestiona cu profesionalism solicitările de garantare. Suntem pregătiţi să cooperăm cu partenerii noştri bancari în beneficiul tuturor antreprenorilor romani care doresc să demareze o afacere.” Prin intermediul Programul Start Up Nation 2017, au fost ajutați 5.100 de antreprenori din întreaga ţară, volumul garanţiilor acordate depăşind 780 de milioane de lei. Iar rezultatele au fost remarcabile: s-au creat 12.500 noi locuri de muncă, dintre care circa zece mii au fost ocupate de persoane din rândul şomerilor, absolvenţilor sau persoanelor defavorizate.

