Game of Thrones s-a încheiat. Comentariile continuă! Contribuția lui Dorel la desăvîrșirea Sezonului 8 (și ultimul) din Game of Thrones

Cu Sandra Stoicescu discut înainte de a intra în emisiune despre ultimul sezon din Game of Thrones. Nu știam dacă măcar urmărește fie și într-o doară deja legendarul serial. Astfel că am luat cu mine numărul special din Historia francezilor mai mult ca să arăt cu ce se ocupă marea presă din Vest, mare nu prin talent și inteligență – acolo ca și aici sînt jurnaliști și jurnaliști – ci prin luarea în serios a tot ce se întîmplă în realitate.





De cum i-am arătat Sandrei Stoicescu publicația, mai precis coperta, aceasta s-a arătat interesată nu atît de inițiativa jurnalistică, excelentă, de altfel, cît de abordarea serialului, a cărei fană e și ea. La începutul emisiunii am avut curajul să discutăm un pic despre Game of Thrones, un fenomen de amploare în lume și în România, ocolit de presa noastră, preocupată mai departe de fleacurile aparținînd politicii de vorbe, cum îi spun eu politicii românești, denunțate în Conu Leonida față cu reacțiunea, unde focul de pistoale nu e de la Revoluție, ci de la petrecerea de Lăsata Secului.

Înainte de emisiune, am avut timp să discut cu Sandra Stoicescu despre ceea ce ea numește, asemenea milioanelor de fani ai serialului, dezamăgirea stîrnită de episodul trei al Sezonului, cel al Bătăliei dintre Vii și Morți. Am văzut și eu într-o noapte episodul și am rămas stupefiat de fușăreala incredibilă care a fost lucrul la acest moment de culme al serialului, către care mergeau toate episoadele celor șapte sezoane anterioare.

Mai toată lumea vede forța serialului în concretizarea tezei Puterea justifică orice. Despre această teză au mai fost și vor mai fi făcute alte și alte seriale. Nu cred că în asta constă specificul lui Game of Thrones. Desigur, intriga politică, guvernată de Învățătura Să n-ai încredere în nimeni! a asigurat producției tensiunea polițistă. Adăugată noutății constituite de sacrificarea eroilor – sînt tare curios dacă în final va fi ucis și Jon Snow, deși Sezonul 8 îi reduce simțitor personalitatea, proiectîndu-l ca o umbră a eroului de altădată – serialul a avut succes chiar și după trecerea de sezonul cinci și a făcut ca ultimul sezon să fie așteptat cu o emoție de nivel planetar.

În „Game of Thrones” („Urzeala tronurilor”) nu se descoperise ghilotina

Numai că noutatea adusă de serial consta în puternica implicare a fantasticului în real. Trecerile din real în fantastic, mai degrabă derapajele de la real în favoarea fantasticului, au dat putere de existență fantasticului. De la dragonii care – spun specialiștii – au jucat la asediile din serial rolul tunurilor lui Mahomed la Asediul Constantinopolului, pînă la învierea lui Jon Snow, Game of Thrones a fost serialul care a răspuns nevoii de basm, de fantastic, de mitic a oamenilor de azi. Pe măsură ce înaintăm în cunoașterea exactă a lumii, în credința că totul e știință, că totul e rațional, logic și legic, sporește nevoia de irațional, de fantastic, de întoarcere, măcar în ficțiune, la credințele omului primitiv în iraționalul fantasticului din jur, în misterele care guvernează Lumea. Punctul culminant al acestui fantastic de puterea realului trebuia să fie Lupta finală între Vii și Morți. În tot serialul se lucrează de zor la mitizarea acestei Confruntări, de la neliniștitorul Winter is coming pînă la privirea aruncată de pe Zid, Dincolo, în teritoriul de unde vin Amenințări apocaliptice.

Regele nopții sau neliniștitorul de dincolo de Zid

Din motive care-mi scapă, această confruntare nu e pusă în ultimul episod, ci în episodul trei. De aici o mulțime de aberații. Deși Armata Morților face ravagii printre Vii, la debutul episodului patru, mai toată lumea e în viață. Morții amenință doar Nordul. Cersei își poate permite să nu trimită picior de soldat la Bătălia din Nord, deși anterior fusese convinsă – și o dată cu ea am fost convinși și noi – că Invazia e un Pericol pentru Întreaga Omenire și nu doar pentru ținutul Nordului. Pe această bătălie au mizat și fanii serialului, dar și simplii telespectatori, ca mine. Umblătorii Albi, despre care Ned Stark spune chiar din primul episod al serialului că sînt o născocire, deoarece de ei nu s-a mai auzit de mii de ani, sînt partea cea mai vizibil mitică a producției. Carolyne Larrington în Winter is coming: Les racines médiévales de Game of Thrones observă că Umblătorii Albi sînt totdeauna văzuți din afară, dinspre Universul cunoscut. Nici una dintre secvențele celor 8 sezoane nu se petrece dincolo de Zid, în Lumea Morților. Noi, telespectatorii, deși avem la dispoziție un serial și urmărim faptele după secole de la petrecerea lor, nu știm nimic despre Invadatori. Încercăm perspectiva celor din Westeros, din Essos, perspectiva Viilor, asupra lor. Din lipsa de informații despre ei apare Neliniștitorul. Motivele invaziei, organizarea, viața de fiecare zi a Morților, în care unii autori au văzut o aluzie la luptătorii ISIS, rămîn în întunericul friguros de dincolo de Zid.

Garda de noapte – corespondent istoric al Templierilor

Am putea asemăna perspectiva asupra Morților cu cea a romanilor asupra locuitorilor de dincolo de Zidul lui Hadrian, deși prin iscoade, prin prizonieri, romanii mai știau cîte ceva despre picți. Serialul se deschide cu descoperirea făcută de o patrulă a Gărzii de Noapte dincolo de Zid. Singurul supraviețuitor al măcelului provocat de Umblătorii albi e decapitat ca dezertor de Ned Stark. Înainte de a i se reteza căpățîna, el le spune Starkilor despre Umblătorii albi. Neliniștitorul e întărit de reacția lui Ned Stark. Da, știe despre Umblătorii albi, dar aceștia au dispărut cu mii de ani în urmă. Plasarea Umblătorilor albi în poveste, în ziceri la gura sobei, îi fac pe aceștia și mai misterioși. Era de așteptat, în aceste condiții, ca Bătălia finală să fie chiar finală, ca ea să cuprindă întregul univers cunoscut și nu doar oastea venită în sprijinul Winterfell. În serialul The 100 Omenirea cunoaște trei Apocalipse. Ce-ar fi fost ca în finalul lui GoT să cunoască una? Lăsînd să înțeleagă, ca să mă dau eu deștept, că Istoria lumii va fi reluată de la capăt de Sălbaticii de dincolo de Zid. Conduși, eventual, de Jon Snow.

Harta lumii din serial

Mult mai important, era de așteptat ca Bătălia să stea sub semnul fantasticului împlîntat în real. La început Bătălia merge bine cinematografic. Sînt mai întîi imaginile văzute de un copil din pom, cele ale Armatei Viilor intrînd în Winterfell. Vine apoi momentul plecării la luptă a săbiilor în flăcări, astfel vrăjite de Melissandra, urmat de stingerea flăcărilor, semn al dezastrului. După care totul se pleoștește. Imaginile de ansamblu dispar pentru a lăsa locul vălmășelii. Jon Snow a fost timp de șapte sezoane stîlpul de susținere al serialului. Pentru păstrarea personajului, regizorii au apelat chiar și la trucul învierii, greu de înghițit chiar și într-o operă de ficțiune în care dragonii sînt fel de reali ca și vrăbiile. Sezonul opt, amînat din motive publicitare timp de un an, aduce cu sine împingerea lui Jon Snow în fundal, coborîrea sa la condiția de personaj secundar. Că nu el a decis victoria Viilor, ci Arya, scoasă din cutie în ultimul moment, mai e de înțeles.

Clișeul fetei băiat – Arya Stark

Producătorii și-au propus să nu cedeze ispitelor hollywoodiene, în care Tom Cruise îi bate pe toți și le ia la toți femeile iubite. Numai că în această Bătălie Jon Snow nu mai joacă nici un rol. Îl vedem din cînd în cînd pe miticul luptător bîntuind printre ruine, dînd cu sabia în dreapta și-n stînga, călărind un dragon care nu face nimic, nici măcar nu se bate cu dragonul Morților, și atît. E drept, o intrigă se conturează din informația, greu ținută secretă, că el e urmașul în linie bărbătească a lui Targaryen. Noutatea aduce doar o depărtare sexuală de Daenerys. Toți cei cu care am stat de vorbă despre această Bătălie, care trebuia plasată în finalul serialului, ca un fel de Apocalipsă (The 100 își îngăduie trei Apocalipse în urma căreia rămîneau doar cîțiva oameni, la nivel primitiv, dispuși să reia Istoria sau mai degrabă PreIstoria) au fost șocați de lucrul de mîntuială numit Sezonul opt. Cum ar fi ca Trump să fie de acord pe loc ca întreaga Californie să devină independentă peste noapte?!

Luni, dimineața, cînd m-am trezit, primul meu gînd a fost către ultimul episod din Game of Trhones. În America se difuzase la ora 6 la noi. Așadar, episodul fusese deja urmărit și de ai noștri. Gata! Întîmplările avuseseră loc. Sau mai precis, fuseseră văzute deja de milioane de telespectatori. Nu mai puteau fi amînate. Nu mai puteau fi modificate. Cine a murit, mort a rămas. Eram curios cine va ajunge pe Tronul de fier. De numit sau de ales fusese ales cineva. Eram convins că nu Jon Snow. Ultimul sezon aduce cu el persecutarea personajului de către realizatori. Nici măcar dreptul de a salva omenirea nu l-a mai avut. Azi noapte, am parcurs site-urile străine, de limba engleză, îndeosebi, în speranța că va transpira ceva din secretele ultimului episod. N-am găsit nimic. Trailerul la Sezonul opt, al dracului! evita orice sugestie despre un posibil deznodămînt în episodul 6. Am citit în Game of Thrones décrypté că toți cei care au lucrat la serial au avut contracte de păstrare a secretului acțiunii de tăria celor semnate pe vremuri de ofițerii GRU.

Chiar dacă n-am găsit nimic n-a fost degeaba. Cu această ocazie am citit ce-au scris alții despre episodul 4, cel al Bătăliei cu Morții. Episodul e văzut în unanimitate aproape ca un eșec. Cît despre episodul 5, cei mai mulți se întreabă asupra schimbării la față a lui Daenerys Targaruen. E greu de conceput că o eroină care vine în ajutorul Nordului, care eliberează sclavi, care face dreptate, devine brusc autoare de genocid.

