Bernie Ecclestone, care va împlini vârsta de 90 de ani în luna octombrie, a devenit tată de băiat, soţia sa Fabiana Flosi dând naştere primului copil al cuplului, informează blick.ch.

Băiețelul va primi numele Ace și s-a năcut în Elveția. „Totul a fost foarte uşor. În 25 de minute a venit pe lume”, a declarat Fabiana Flosi pentru sursa menționată.

De asemenea, Bernie Ecclestone, fostul administrator al drepturilor comericiale ale Formulei 1, a afirmat: „Avem un fiu numit Ace. Sunt atât de mândru!”. Bernie Ecclestone și Fabiana sunt căsătoriți din 2012, iar nunta lor a avut loc în „Țara Cantoanelor”

Așadar, Ace este primul fiu al magnatului britanic. Ecclestone mai are trei fete, din căsătorii anterioare. Fiica cea mare, Deborah, in prima căsătorie, cu Ivy Bamford, are 65 de ani. Cu a doua soţie, Slavica Radici, Ecclestone are două fete, Tamara şi Petra, de 35, respectiv 31 de ani. Ecclestone are totodată cinci nepoţi.

În urmă cu câtva zile, Bernie Ecclestone, fostul proprietar al Formulei 1, a avut o reacție extrem de dură în privința rasismului.

Fostul boss al Formulei 1 a afirmat, într-un interviu susținut pentru CNN, dar care a fost mai apoi preluat de întreaga mass-media, că „negrii sunt mai rasiști decât albii”! Bineînțeles, declarația sa a venit în contextul tragediei lui George Floyd.

„În multe cazuri, oamenii negri sunt mai rasiști decât oamenii albi”, a reacționat Bernie Ecclestone. Magnatul din Marea Britanie a ținut să precizeze, încă, că nu are dovezi care să-i certifice concluzia, dar că se bazează pe care a văzut, de-a lungul anilor, în întreaga lume.

Eccleston a fost surprins și de reacția pilotului britanic Lewis Hamilton, campionul mondial în exercițiu din Formula 1. Sportivul a relatat episoadele nefericite de rasism cu care s-a confruntat.

„Nu este suficient să mă dau pe mine ca exemplu sau pe cei câţiva oameni de culoare care activează în domeniu (…) Să câştigi campionate mondiale este minunat, dar eu vreau să fiu ţinut minte pentru eforturile mele de a crea, prin educaţie, o societate în care să nu mai existe inechităţi.

În ultimele săptămâni am văzut că lumea a deschis ochii în ceea ce priveşte realitatea privind fenomenul rasial de astăzi. Rămân în continuare foarte multe lucruri de făcut, dar apreciez paşii pozitivi care au fost făcuţi până acum”, a scris Hamilton (35 ani) pe conturile sale din reţelele sociale.

„Sunt surprins că ești preocupat. Sunt foarte nefericit dacă i-ai luat în serios. Nu am crezut niciodată că o vei face. Nu credeam că îl va afecta”, a fost mesajul lui Ecclestone pentru Hamilton, care este unul dintre campionii mișcării „Black lives matter”, în Anglia.

Bernard Charles Ecclestone este un magnat de afaceri britanic. Este fostul director executiv al Formula One Group, care administrează Formula 1 și controlează drepturile comerciale asupra sportului și deține parțial Delta Topco, compania mamă anterioară finală a Formula One Group . Ca atare, el a fost descris în jurnalism drept „Supremo F1”.