„Noul F-MAX, conceput și dezvoltat de Ford Trucks de la zero, a câștigat o importantă recunoaștere și popularitate pe scena mondială. În calitate de câștigător al titlului Camionul Internațional al Anului, cel mai respectat și prestigios premiu din industria vehiculelor comerciale grele, F-MAX a fost proiectat să răspundă la maxim așteptărilor și cerințelor clienților și flotelor Ford Trucks. Cum ne place să spunem, The New Big is in town.” – Selim Yazici, Managing Director pentru Europa de Sud-Est și Balcani, Ford Trucks.

CONFORTUL F-MAX

Mai mult spatiu pentru sofer si noua abordare, orientata catre sofer, elemente de design care se remarca prin confort si lux. Cabina noului F-Max are o dimensiune de 2.50 m, oferind un spattiu generos de depozitare, in stil avion si un pat superior inovativ cu un unghi de pliere de 90 de grade. Mai mult, tabloul de bord este realizat in stilul cockpit, cu toate functiile indreptate spre sofer, fiind usor accesibile. Spatiile de depozitare de deasupra capului si cele exterioare, de pe ambele parti ale autovehiculului sunt usor de utilizat si de curatat. La toate acestea se adauga, posibilitatea de ajustare a scaunelor si de reglare a volanului, precum si sistemele automate de control a climatizarii. De mentionat este si sistemul inovativ de deschidere al usii cabinei, realizat in trei trepte, complet etanse atat la apa cat si la praf.

TEHNOLOGIA F-Max

Ford Truck lanseaza cu F-Max tehnologia revolutionara Connec Truck. Enumeram doar cateva din benefiicile oferite de modulul Connec Truck.

Monitorizarea de la distanta a vehiculului, prin software-ul de diagnosticare la distanta si software-ul over the air.

Asistenta permanenta oferita soferului la drum, prin Adaptive Cruise Control, Predictive Cruise Control(Max Cruise), sistem avansat de franare de urgenta (Advanced Emergency Brake System), asistenta la pornire in rampa (Hill Launch Assist), sistem de avertizare privind incalcarea benzii (Lane Departure Warning), dispozitiv limitator de viteza reglabil si control electronic al stabilitatii (Electronic Stability Control).

Diagnosticarea on-line, care ofera soferului informatii despre buna functionare a vehiculului. Afisarea integrala pe displayul color cu ecran de 8″, a functiilor autovehiculului: evaluare a stilului de condus al soferului, in scopul optimizarii consumului, verificarea temperaturii din exterior si presiunea anvelopelor. PUTERERA F-Max Puterea F-Max inseamna un motor de 500 CP, 2500 Nm si 400 kW putere de franare pentru motorul care atinge puterea totala de 1000 KW, cu optionalul intarder. Imbunatatit de un turbocompresor cu geometrie variabila, o pompa de apa si un compresor cu viteze multiple, F-Max vine cu functiile de condus Eco sau Power care ajuta la optimizarea consumului de combustibil, fiind astfel imbunatatit cu 6% fata de modelele anterioare.

F-Max redefineste astfel, nivelul concurentei in industria transporturilor internationale, prin standarde de confort si eficacitate, economie de combustibil, costuri reduse de intretinere si exploatare si prin caracteristici tehnologice de ultimă generatie.

