Florin Dumitrescu, mai fericit ca niciodată. Vestea cea mare pentru fani: Începe o nouă eră

Florin Dumitrescu, alături de colegii săi, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, au trecut printr-o perioadă nu tocmai plăcută, după ce au renunțat la emisiunea de la Antena 1. Plecarea lor a luat prin surprindere, iar anunțul că revin la Pro TV a pus capac la toate.

După ce cei trei chefi au renunțat la show-ul culinar care i-a consacrat, au urmat problemele, fiind implicați în multe procese. Nici fanii nu au primit prea bine vestea. Florin Dumitrescu a scris pe social media că trece printr-o perioadă extrem de grea, dar acum, se pare că lucrurile merg mai bine.

Florin Dumitrescu este fericit și liniștit după atâtea scandaluri

După ce a bătut palma cu Pro TV și revine la Master Chef, Florin Dumitrescu a venit cu un mesaj în care spune că în sfârșit este liniștit cu soția în vacanță.

„Scuze, suntem complet nemachiați și cu un filtru mic, dar cine ne cunoaște stie că suntem sinceri. Chiar îmi era dor de liniștea asta pe care o trăim azi. Fetele sunt mai mari, am scăpat de scutece, am zburat până aici, deci am câștigat ore în plus pentru vacanță.

La întoarcere ne așteaptă o nouă eră în care sunt sigur că vom fi super fericiți. Dacă nu postez zilele următoare, să ne iertați. Pentru orice urgență lăsați un comentariu sau un mesaj și revin eu”, a transmis Florin Dumitrescu pe social media.

Reacțiile chefilor după revenirea la ProTV

În urmă cu 12 ani, PRO TV lansa show-ul culinar MasterChef cu maeștri-bucătari Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Cei trei mărturisesc că simt că s-au întors acasă și așteaptă cu nerăbdare să-i întâlnească pe noii concurenți pasionați de gastronomie. Înscrierile au început deja.

Cătălin Scărlătescu: „E ca atunci când te întorci acasă”.

Florin Dumitrescu: „Ne-am reîntors acasă, a fost emoționantă intrarea”.

Sorin Bontea: „Ca prima dragoste care nu se uită niciodată și te întorci acasă”, au declarat crei trei jurați, potrivit stirileprotv.ro.