Premieră mondială! Fizicienii ruși au inversat timpul cu un computer cuantic

Anunțul fizicianului rus Gordey Lesowik fascinează pentru că neagă certitudinile noastre milenare: Am creat în mod artificial o stare care evoluează într-o direcție opusă săgeții timpului termodinamic. Suntem obișnuiți cu trecerea timpului într-o singură direcție, doar că oamenii de știință (experimentul cercetătorilor de la Institutul de Fizică din Moscova condus de Lesovik reprezintă un pas decisiv), ne explică că nu este cazul. În teorie, iar acum și în practică.





Lorenzo Maccone, fizician la Universitatea din Pavia, care investighează aspecte ale timpului cu privire la mecanica cuantică și ale căror studii sunt citate de echipa rusă, explică cu un exemplu. "Dacă este ușor să vedem cum un ou căzut la pământ s-a zdrobit, nimeni nu a fost vreodată în stare să vadă contrariul. Adică, un ou care se recompune și se întoarce pe masă. Conform legilor fizicii clasice, acest lucru nu este imposibil, dar foarte puțin probabil. În schimb, la nivel microscopic este posibil: săgeata timpului este reversibilă, poate merge într-o direcție și în celălaltă.

Haosul și ordinea

Experimentul grupului Lesovik, la care au contribuit cercetătorii elvețieni și americani, publicat în revista Scientific Reports, a folosit un computer cuantic IBM - un calculator bazat pe fenomenele tipice ale mecanicii cuantice. Cercetătorii au analizat poziția unui electron trecut dintr-o fază localizată într-una în care sistemul a devenit mai haotic și nu mai era detectabil. Mai târziu, datorită unui algoritm, calea inversă a fost terminată (săgeata timpului a fost inversată): electronul, din haos a revenit la faza localizată. Ca și cum oul spart se întorsese întreg pe masă.

Săgeata timpului

Concluzia pare să contrazică a doua lege a termodinamicii, care afirmă ireversibilitatea fenomenelor fizice. Profesorul Maccone avertizează: "Nu înseamnă că poți călători în timp. Este doar o inversare, timpul continuă, dar electronul evoluează înapoi. Studiile care se fac, precum cel din urmă, sunt foarte interesante; și în ciuda unor aproximări datorate computerelor aflate încă în stadiul prototipului, ele ne permit să înțelegem ce se întâmplă la nivel fizic. Marea întrebare la care încercăm să răspundem este să explicăm această contradicție aparentă între lumea pe care o cunoaștem și cea a mecanicii cuantice", titrează ascienceenthusiast.

Lesovik crede că aceste experimente ar putea fi chiar folosite pentru a calibra computerele cuantice în viitor. Din nou, nu se poate afirma suficient că, deși au reușit să "inverseze timpul" într-un mod foarte specific, folosind o ecuație foarte complexă pe un computer cuantic, aceste teste trebuie repetate destul de mult înainte de a începe căutarea unor căi să punem un "Mr. Fusion on top of our electrical DeLoreans".

Adio, ora 8 la SCOALA! Se schimba ORA DE START a cursurilor! Schimbarile anuntate de Ministrul Invatamantului!

Pagina 1 din 1