„Primul caz de coronavirus confirmat in Bucuresti. Un domn de 49 de ani, roman, care a venit de la Roma. A stat izolat voluntar la domiciliu din 27 februarie. A facut febra, stare generala proasta. Acum se afla internat la Institutul de boli infectioase Matei Bals din Bucuresti.

Cele 3 persoane cu care pacientul cu COVID 19 a intrat in contact merg in carantina, in cladirea pusa la dispozitie de Primaria Capitalei. La acea locatie mai sunt in carantina 5 persoane (3 romani si 3 chinezi). Alte 8 au parasit carantina.

Tin legatura permanent cu secretarul de stat, Raed Arafat, pentru a aplica toate masurile pe care le ia Comitetul national pentru situatii de urgenta.

Doamna Doctor Simin Florescu, Director medical al Spitalului de boli infectioase Victor Babes din Bucuresti, ne spune cum sa ne ferim de coronavirus”, scrie Firea pe Facebook.

„Dacă e cazul ca Inspectoratul (n.r. – Inspectoratul Școlar al Municipiului București) să anunțe, să se suspendă cursurile, vom anunța si vom respecta. Noi ne supunem tuturor deciziilor Comitetului Național de Criză. Nu primarul e cel care închide un oraș sau suspendă cursurile, fără să se consulte cu autoritățile naționale”, a spus Gabriela Firea la Realitatea TV.

Gabriela Firea a vorbit și despre situația în care se află bărbatul de 49 de ani din București, care a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

„Ancheta a fost realizată de Direcția de Sănătate București și am înțeles că domnul în cauză a stat la domiciliu, s-a autoizolat. În afara de cele trei persoane, cu care a spus clar că s-a întâlnit, nu știm alte persoane cu care să fi fost în contact”, a declarat Gabriela Firea la Realitatea TV. Edilul-șef al Capitalei a continuat: „Este vorba de partenera de viață și fiica. Li se vor face analize si vor trebui să stea în carantină. Dacă există semne, vor fi tratate de către medici”. Despre evenimentele publice cu număr mare de persoane, Gabriela Firea a spus că „s-au limitat în această perioadă nu ca urmare a unei hotărâri oficiale, ci fiecare instituție, persoană, au renunțat la multe astfel de evenimente”.

Te-ar putea interesa și: