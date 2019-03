FCSB, scoasă din lupta pentru titlu chiar de Becali

Finanțatorul „roșalbaștrilor” a anunțat că s-a resemnat, după eșecul cu Viitorul (1-2), și cursa pentru trofeul Ligii I este compromisă. Machidonul a anunțat deja că va opera schimări masive la vară și l-a luat la țintă și pe antrenorul Mihai Teja.





FCSB se depărtează de titlul de campioană. „Roș-albaștrii” au început catastrofal play-off-ul, pentru că au fost învinși, pe teren propriu, de Viitorul, scor 2-1.

Oamenii lui Gheorghe Hagi au jucat dezinvolt în fața unei formații căreia i-au speculat slăbiciunile unui adversar paralizat de propria neputință. FCSB a căzut pe locul al 3-lea al clasamentului, a fost depășită de CS „U” Craiova și se află la 5 puncte de lidera CFR Cluj. Echipa finanțată de Gigi Becali a pierdut titlul în ultimele trei sezoane și neputința pare să se prelungească și în această stagiune.

„Noi nu avem fotbaliști războinici”

Finanțatorul din Pipera a avut același discurs rostit în multe alte situații asemănătoare. „Am pierdut încă un an şi cu asta basta. Trebuie să luăm jucători de forţă. Noi nu avem fotbalişti războinici. O să înfiinţez o echipă de fotbal de sală, să îi duc pe ăştia acolo. Că ei pentru asta sunt buni, nu poţi să te lupţi cu ei la titlu în Liga 1. La vară aduc 3-4 fotbalişti puternici. Campionatul nu se ia cu fotbalişti ca Matei, trebuie forţă”, a tunat Becali.

„Noi nu avem minte în cap”

El a lansat și cel mai dur atac la Mihai Teja, din momentul în care tehnicianul a fost instalat pe banca tehnică. „Gnohere e vinovat el? Suntem noi vinovați că l-am ținut. Dacă nu are continuitate, ratează. Noi nu avem minte în cap, bagă-l, bă, pe Gnohere. Tu îl bagi pe Matei...Eu nu mă mai bag la echipă. Poate mă băgam dacă erau 2-3 puncte, dar aşa nu are rost. Ce sens are să îi fac sânge rău lui Teja în condiţiile astea.”

Conform apropiaților finanțatorului, soarta lui Teja este pecetluită. Antrenorul va pleca cel mai târziu la vară, dar nu este exclus ca Becali să-l concedieze și mai devreme, în momentul în care șansele la titlu vor fi compromise matematic.

