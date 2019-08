Madeleine Albright vorbește despre erodarea democrației liberale, despre o veritabilă criză politică și despre creșterea amenințării fascismului, nu numai în Statele Unite, ci în toată lumea. Volumul, care scoate în evidență numeroase similitudini între evenimentele din ultimii ani din Europa și ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un secol, va fi publicat de Editura RAO anul acesta, în septembrie. Doamna secretar de stat. Memorii, prima carte semnată de Madeleine Albright, a apărut în România în 2008, la aceeași editură.

Madeleine Albright este unul dintre cei mai influenți politicieni și diplomați ai ultimelor decenii. Născută în Cehia, la 15 mai 1937, a fost prima femeie care a ocupat funcția de Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii, servind între 1997 și 2001, în timpul mandatului lui Bill Clinton. În perioada 1993–1997 a fost ambasadorul Statelor Unite la ONU. A scris o serie de cărți, printre care: The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God and World Affairs (2006), Memo to the President Elect (2008), Prague Winter: A Personal Story of Remembrance and War, 1937–1948 (2012).

