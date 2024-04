Actualitate Profesor de la Harvard, pe urmele extratereștrilor. Celebrul astrofizician are sprijinul milionarilor







Astrofizicianul Avi Loeb, de la Harvard, crede că este timpul ca lumea și comunitatea științifică să depășească prejudecățile legate de OZN și extratereștri.

Extratereștri, OZN-uri și cercetarea lui Abraham Loeb

În ultimii ani, profesorul a pus pe jar lumea astrofizicii. El a susținut că în spatele a două descoperiri recente se află o inteligență extraterestră. Mai mulți dintre colegii lui Loeb sunt indignați. Aceștia spun că a exagerat, repetând axioma că o afirmație extraordinară necesită dovezi extraordinare:

„Loeb are misiunea de a găsi extratereștrii. El crede că vede ceva în datele pe care sute de experți nu le văd. Vrea să vă facă și pe voi să credeți", a declarat Steven Desch, astrofizician la Universitatea de Stat din Arizona, pentru Business Insider.

Loeb susține că, deși nu a găsit încă nicio dovadă a existenței extratereștrilor, acest lucru s-ar putea datora tocmai faptului că oamenii de știință au fost atât de dornici în a-i căuta:

„Evident, nu vor avea niciodată dovezi extraordinare dacă nu le caută. Întrebarea dacă suntem singuri și dacă avem de fapt un partener acolo, un vecin, este poate cea mai fundamentală în știință", a declarat Loeb pentru BI.

Munca sa este subiectul unui viitor documentar Netflix

Afirmațiile lui Loeb i-a supărat pe unii din mediul academic. Cu toate acestea, afirmațiile i-au adunat o bază de fani aflată în plină creștere. Există, de asemenea, un viitor spectacol despre viața sa, în care intenționează să joace. Printre cei mai avizi fani ai săi se numără magnați din domeniul tehnologiei. Ei îl văd ca pe unul dintre ei. Ei sunt și cei care finanțează probabil cea mai ambițioasă lucrare a lui Loeb de până acum, The Galileo Project.

Acesta este un program de cercetare dedicat căutării dovezilor extraordinare că nu suntem singuri:

„Cred că uneori merge un pic prea departe", a declarat Charles Hoskinson, un magnat al criptomonedelor și matematician. Dar această depășire a limitelor este exact motivul pentru care a sprijinit cercetarea lui Loeb. „Asta se întâmplă când iei o personalitate de tip A foarte pasionată, foarte agresivă, care lucrează și gândește în mod constant și care vrea să aibă dreptate - trebuie să accepți că din când în când va face declarații îndrăznețe."

Studiile despre extratereștri au fost departe de zona sa de interes

În cea mai mare parte a carierei de aproape 40 de ani a lui Loeb în astrofizică, studiul despre extratereștri a fost departe de zona sa de interes.

Timp de zeci de ani, a publicat lucrări teoretice despre găuri negre, exoplanete și alte evenimente cosmice. Aceste lucrări i-au adus laude din partea unor astrofizicieni distinși și i-au adus numiri prestigioase. Printre acestea se numără o catedră la Harvard și un rol consultativ în cadrul Breakthrough Initiatives. Acesta este un organism de cercetare spațială cu legături cu Mark Zuckerberg și cu regretatul Stephen Hawking.

Apoi, în 2017, a fost descoperit un obiect ciudat care plutea în sistemul nostru solar. Ceea ce Loeb a declarat cu privire la proveniența acestuia a zguduit lumea astrofizicii.

Oamenii de știință de la Universitatea din Hawaii au reperat Oumuamua, un obiect de 400 de metri lungime care se plimba prin Calea Lactee. A fost pentru prima dată când oamenii de știință au recunoscut un obiect din spațiul interstelar care vizita sistemul solar.

Descoperirea a fost revoluționară, dar și derutantă

Oumuamua avea o formă foarte neobișnuită și nu avea praful, gheața sau coada caracteristică unei comete. Dar a accelerat în momentul în care a părăsit sistemul solar, ceea ce este tipic pentru o cometă. Fizicienii au rămas fără cuvinte:

„Cu cât primeam mai multe date despre ea, cu atât mai puțin familiară părea", a spus Loeb.

Au apărut o serie de explicații. Desch și colegii săi au sugerat că „Oumuamua era o bucată dintr-o planetă asemănătoare cu Pluto”.

O altă echipă a declarat că obiectul este un nou tip de cometă care prezintă o coadă invizibilă formată din hidrogen vaporizat. Loeb nu este de acord cu această interpretare și și-a explicat argumentele în articole publicate și revizuite de colegi.

Pentru el, o singură ipoteză merita o examinare serioasă. Dacă Oumuamua a fost de fapt primul exemplu de tehnologie extraterestră reperată în sistemul nostru solar? Poate că obiectul era o bucată de pânză solară de la o navă spațială extraterestră.

Teoria lui Loeb a fost preluată de presa internațională și a atras rapid critici din partea colegilor săi

Convenția academică dictează că oamenii de știință își susțin teoriile cu o bază solidă de dovezi. Mulți consideră că este o bună practică să discute și să valideze acest tip de idei cu colegii înainte de a le împărtăși pe scară largă. Mai mulți au luat rapid cuvântul pentru a demitiza ideea că Oumuamua ar putea fi de origine extraterestră.

Acest lucru „a creat, din păcate, un pic de schismă în comunitatea astrofizicii", a declarat Hoskinson. El a trecut de la „unul dintre cei mai respectați, citați și iubiți astrofizicieni" la oameni care susțineau că „face rău astronomiei", a spus Hoskinson.

În loc să se dezică, Loeb a decis că va căuta mai multe dovezi ale inteligenței extraterestre:

„Am scris mai mult de 1.000 de lucrări în astrofizica teoretică. Pe măsură ce am îmbătrânit, mi-am dat seama că este mai important să acordăm atenție dovezilor decât opiniilor și ideilor teoretice", a spus el.

În 2021, el a anunțat că a obținut o finanțare de 1,75 milioane de dolari pentru a lansa Proiectul Galileo. Acesta este un institut dedicat căutării de semne ale tehnologiei extraterestre pe planeta noastră și în apropierea acesteia.

În căutarea extratereștrilor pe planeta noastră

Loeb este departe de a fi singurul care caută extratereștri și semne de viață dincolo de planeta noastră. Bioastronomii folosesc observatoare precum Telescopul James Webb al NASA pentru a căuta semnături chimice ale vieții pe exoplanete - planete din afara sistemului nostru solar. De asemenea, NASA trimite sonde pentru a vedea dacă există semne de viață în interiorul sistemului solar. Alți oameni de știință caută „semnături tehnice", cum ar fi semnale radio care ar putea duce la alte civilizații.

Aceste căutări sunt încă la început și foarte puțin dezvoltate, a declarat Bill Diamond, președinte și director executiv al Institutului SETI:

„Am făcut echivalentul de a băga o ceașcă de măsurat în ocean și de a încerca să înțelegem oceanele noastre pe baza a ceea ce se află în acea ceașcă de măsurat".

Ceea ce îl diferențiază pe Loeb este faptul că el caută dovezi despre care crede că ar putea exista chiar pe Pământ. Un lucru care animă căutările sale este interesul publicului pentru rapoartele guvernamentale privind fenomenele aeriene neidentificate, sau UAP.

Un sondaj realizat în 2021 de Pew Research Center a constatat că aproximativ jumătate dintre americani cred că armata americană a reperat dovezi de tehnologie extraterestră și chiar extratereștri.

Biroul de rezolvare a anomaliilor din toate domeniile (AARO) al guvernului SUA - înființat în 2022 pentru a colecta observațiile despre extratereștri de la personalul militar și de la senzori - a declarat anul trecut că a analizat peste 801 evenimente UAP. Pentru a fi clar, un UAP nu înseamnă un extraterestru. Este un obiect, aerian sau nu, care nu a fost ușor de identificat sau care a acționat într-un mod care nu poate fi explicat imediat.

NASA și AARO au analizat recent datele UAP disponibile

Ambele au fost de acord că nu există nicio dovadă că ființe sau tehnologie extraterestră au vizitat vreodată Pământul.

Loeb este de acord. Dar el crede, de asemenea, că agențiile guvernamentale se află într-o poziție vulnerabilă pentru a analiza aceste informații. Rapoartele UAP sunt, în general, de o calitate foarte slabă. Organizațiile din domeniul apărării nu prea sunt stimulate să facă presiuni pentru o investigație mai amănunțită. Ele tind să fie mai preocupate de securitatea națională decât de micii omuleți verzi.

Deoarece acestea sunt colectate ca parte a operațiunilor militare, aceste rapoarte sunt, de asemenea, acoperite în secret. Asta nu face decât să alimenteze teoriile conspirației, a mai spus el.

Loeb consideră că, pentru a servi cât mai bine interesul publicului în ceea ce privește UAP-urile și extratereștri , oamenii de știință ar trebui să fie la conducere. Aceștia ar trebui să colecteze date independente de înaltă calitate, care pot fi împărtășite în mod deschis. Iar acum au tehnologia necesară pentru a face acest lucru, între telescoapele de înaltă calitate și inteligența artificială care poate sorta ore întregi de înregistrări video.

Loeb se îndoiește că va reuși să obțină sprijinul agențiilor de finanțare convenționale pentru cercetarea sa. El a spus că mare parte din comunitatea astrofizică are o prejudecată împotriva acestei linii de cercetare.

„Ceea ce susțin adesea este că ar fi o risipă de bani ai contribuabililor dacă am finanța cercetarea. Problema este că ei nu îi întreabă pe contribuabili ce le pasă cu adevărat", a spus el.

Până în prezent, The Galileo Project a strâns aproximativ 5 milioane de dolari

Majoritatea banilor provin din donații private de la multimilionari, despre care spune că nu au fost solicitate.

O mare parte din aceste fonduri sunt datorate personalității sale publice în ascensiune. Aceasta a început să ia avânt cu "Extraterrestrial: Primul semn al vieții inteligente dincolo de Pământ", cartea sa din 2021, care a expus teoriile sale despre originile tehnologice ale lui Oumuamua. Blogul său și zecile de interviuri despre cartea sa, inclusiv la podcastul lui Joe Rogan, au atras mulți fani, inclusiv unii care sunt bogați și „supărați" pe faptul că mediul academic nu acceptă cercetările neconvenționale.

Unul dintre ei a fost Eugene Jhong, un filantrop și fost director de tehnologie. Într-un e-mail, el a declarat pentru BI că îi place să finanțeze cercetători inovatori, mai ales într-un domeniu ca cel al aflării adevărului despre extratereștri.

Loeb a declarat că 250.000 de dolari de la Jhong au apărut în contul său de cercetare la câteva luni după publicarea cărții sale. Aceștia au devenit primii bani de pornire ai proiectului Galileo:

„Nu am auzit niciodată de el, iar el a dat banii pur și simplu pentru că a fost interesat. M-a auzit vorbind la un podcast", a declarat Loeb. "După ce ne-am întâlnit pe Zoom, a mai dat un milion de dolari", a spus el.

Alte persoane bogate „au apărut pur și simplu și m-au întrebat despre munca mea legată de extratereștri ", a spus Loeb.

Printre acestea s-a numărat Frank Laukien, directorul general al producătorului american de instrumente științifice Bruker Corporation. Valoarea netă se ridică la aproximativ 3,4 miliarde de dolari. Laukien a devenit cofondator al proiectului Galileo.

Proiectul Galileo a atras, de asemenea, experți de prestigiu în aflarea adevărului despre extratereștri

Consiliul său consultativ numără oameni de știință precum Charles Alcock, fost director al Centrului de Astrofizică de la Harvard și Smithsonian și Seth Shostak, astronom senior al Institutului SETI, precum și Rizwan Virk, fondator al acceleratorului tehnologic Play Labs de la MIT, și Stephen Wolfram, fondator și director executiv al companiei multinaționale de calcul tehnologic Wolfram Research.

Anul trecut, el a fost invitat să vorbească la Necker Island a lui Richard Branson, un eveniment la care au participat cel puțin 40 de persoane „fiecare cu o avere de peste 400 de milioane de dolari", a declarat Loeb.

Hoskinson, antreprenorul de cripto, spune că a fost convins să îi ofere bani lui Loeb datorită atitudinii acestuia, de acreditările experților care lucrează cu el și de reacțiile de respingere cu care s-a confruntat.

Cu toată această finanțare, Loeb are ambiții mari pentru Proiectul Galileo

El a înființat un observator pe proprietatea Universității Harvard. Acesta urmărește sute de mii de obiecte aeriene folosind lumina, infraroșu, sunet și radio. Datele, care au fost colectate începând din noiembrie, sunt introduse într-un software de învățare automată care își dă seama cum să diferențieze obiectele neobișnuite de păsări, baloane, drone, avioane sau sateliți. Un al doilea observator pentru această activitate este în curs de asamblare în Colorado. Fiecare costă aproximativ 500.000 de dolari, a declarat Loeb.

El intenționează, de asemenea, să folosească datele de la viitorul Legacy Survey of Space and Time de la Observatorul Vera C Rubin din Chile, alimentându-le prin sisteme de inteligență artificială pentru a căuta obiecte asemănătoare cu 'Oumuamua.

Unul dintre cele mai mari eforturi ale Proiectului Galileo ar putea fi și cel mai controversat. Acesta este reprezentat o călătorie cu barca în apropiere de Papua Noua Guinee, în căutarea unor bucăți de meteorit interstelar - și posibil tehnologie extraterestră - pe fundul oceanului.

Ideea era de a găsi rămășițele unui meteorit care s-a prăbușit pe Pământ în 2014. Loeb crede că merită să fie verificate pentru a vedea dacă există semne de origine necunoscută.