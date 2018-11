Explicația unei demisii surprinzătoare. „Șobolanii părăsesc primii corabia”. Rechizitoriu dur, pe șapte puncte, la adresa Guvernului

Senatoarea PNL, Iulia Scântei, consideră că demisia ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a creat un haos administrativ cu 50 de zile înainte ca România să preia primul mandat pentru exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene. Liberala spune că Negrescu a vrut să evite orice răspundere politică legată de misiunea României.





„Demisia imberbului ministru Negrescu este o ilustrare perfectă a dictonului francez “Les rats quittent le navire”, adică pe românește “șobolanii părăsesc primii nava” .

Plecarea bruscă și iresponsabilă din guvern a ministrului Negrescu confirmă încă o dată că în PSD nu există “psdiști buni” și “psdiști răi”, ci doar “psdiști incompetenți și lipsiți de orice răspundere”. Interesat doar de propria imagine publică, ministrul Negrescu, această speranță ratată a europenismului PSDist, a reușit contra-performanța de a transforma “afacerile europene” ale țării, într-o politică personală de “PR” cum rar s-a văzut”, susține Scântei.

Senatoarea prezintă, pe puncte, nerealizările Guvernului Dăncilă din acest an.

„Iată realitățile guvernării PSD în reprezentarea intereselor europene ale României și în pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019:

1. Guvernul PSDragnea a eșuat lamentabil în dosarul privind relocarea la București a Agenției Europene a Medicamentului, post Brexit, iar România este și azi, un stat membru UE care nu găzduiește sediul unei agenții europene, după 11 ani de la aderarea la UE!

2. Guvernul Dăncilă - Dragnea, prin vocea PR-ului Negrescu, a mințit românii promițându-le ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) până la sfârșitul anului 2018, pentru ca România să stea cu fruntea sus în exercițiul primului său mandat la conducerea Consiliului UE.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană va face public noul raport MCV pentru România care va arăta regresele țării în lupta anticorupție și în funcționarea unui stat de drept în acord cu valorile și principiile europene.

România va rămâne în continuare sub monitorizare MCV, chiar pe durata Președinției la Consiliul UE, fiind decredibilizată în toate cancelariile europene, în timp ce Bulgaria are șanse să își negocieze un calendar concret pentru ieșirea de sub monitorizarea MCV.

3. Premierul Veorica Dăncilă, dar și ministrul delegat demisionar, au dezinformat partenerii europeni, prin declarațiile făcute în Parlamentul European și respectiv în Comisia LIBE, cu privire la protestele din 10 august, susținând că acestea sunt anchetate de instituțiile abilitate, deși cunoșteau foarte bine că investigațiile erau și sunt încă, blocate tocmai de Guvernul PSD care refuză să declasifice documentele Jandarmeriei si ale MAI pentru a nu putea fi folosite ca probe pentru tragerea la răspundere a celor vinovați de represiunea violentă împotriva protestatarilor pașnici.

4. Ministrul delegat Negrescu folosește o demisie tardivă pentru a fugi de răspundere cu câteva zile înainte ca Parlamentul European să adopte cea mai dură rezoluţie împotriva României pe tema statului de drept și să recomande chiar sancțiuni, dar și instituirea unui nou sistem de monitorizare a României periodic, sistematic și obiectiv, în ceea ce privește democrația, drepturile fundamentale și statul de drept.

5. În guvernarea PSD, Comisia Europeană a trimis în judecată România în fața Curții de Justiție a UE, iar aceasta a condamnat țara noastră pentru neîndeplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri. România va plăti cheltuieli de judecată, fiind obligată să ia măsuri urgente pentru a închide gropile de gunoi ilegale - un risc grav pentru sănătatea umană și pentru mediu.

6. Ca ministru delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a girat adoptarea de către Guvernul României, a unor acte normative contrare normelor și directivelor europene: din guvernului PSD, pe durata cât va detine Președinția Consiliului UE, România va fi cel mai probabil, condamnată și obligată la plata a zeci de milioane de euro, întrucât nu a transpus la termen și în integralitate, în legislatia nationala, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spălarii banilor si a finantarii terorismului.

7. Văzând cum Dragnea și Dăncilă se victimizează dând vina mereu pe alții pentru proasta guvernare a țării și decredibilizarea ei internațională, demisionarul Negrescu a folosit aceeași rețetă invocând lipsa de susținere în pregătirea și exercitarea Președinției la Consiliul UE.

