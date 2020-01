Un polițist care se îndrepta spre serviciu a observat, pe o stradă din Ploiești, doi indivizi cu cagule care fugeau cu o geantă voluminoasă. Surse judiciare au explicat, în exclusivitate pentru evz.ro, că omul legii nu a stat pe gânduri, deși era în timpul liber, a coborât din mașină și a alergat după cei doi, i-a somat cu pistolul din dotare și i-a culcat la pământ, sub privirile șocate ale trecătorilor.

Polițistul i-a lăsat, cu greu, să se ridice de pe asfalt, abia după cei doi mascați l-au convins că sunt autorii unei farse. Unul dintre ei, Ciprian Dafinescu, este celebru pe Youtube și Facebook pentru numeroase farse de acest gen.

Oamenii legii au relatat, în exclusivitate pentru evz.ro, că Dafinescu, împreună cu un alt tânăr, George Bojoacă, au pus la cale farsa pentru a vedea cum reacționează cetățenii în cazul unui presupus jaf. Toată scena era filmată de o tânără, Alis Brânză. Însă, farseorii nu se așteptau să dea de polițistul aflat în timpul liber care a reacționat prompt, spre surprinderea „actorilor”.

Mai mult, cei trei au ajuns la sediul Poliției unde au fost legitimați și sancționați conform Legii 61/1991, privind tulburarea ordinii și liniștii publice.

Deși, conform legii, farseorii riscau amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei, oficiali din Poliție au dezvăluit, în exclusivitate pentru evz.ro, că oamenii legii s-au mulțumit să le dea celor trei câte un avertisment.

Oficial, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova a comunicat:

„Un poliţist din Prahova, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, pe str. Cavalului, din Ploieşti, a văzut 2 bărbaţi cu feţele acoperite, care fugeau şi transportau o geantă voluminoasă. Având în vedere cele observate, s-a conturat ideea că este vorba despre o faptă penală, aşa că a intervenit şi a imobilizat cei 2 bărbaţi, prin folosirea mijloacelor specifice, dar fără a executa focuri de armă. După imobilizare, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că este vorba despre 2 bărbaţi, cunoscuţi în mediul on-line din Ploieşti că se ocupă cu farse filmate, nefiind vorba de nicio infracţiune”.

La sediul Poliţiei, au fost sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor articolului 2, punctul 1 din Legea nr. 61/1991.

Articolul 2, punctul 1 arată că este considerată contravenție „săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora”.

La articolul 3 din Legea 61/1991 actualizată, faptele de la articolul 2 punctul 1 sunt pedepsite cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. În unele situații, însă, se poate aplica o sancțiune mai blăndă, adică avertisment, conform OG 2/2001 – Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă – au explicat, în exclusivitate pentru evz.ro, oficiali din poliție.

În urma incidentului, Ciprian Dafinescu l-a lăudat pe polițist și a recunoscut că nu se aștepta la reacția omului legii:

„Eu filmam un experiment social cu prietenii mei, care mă ajută. Purtăm cagulă pe față și scăpăm o geantă cu bani în față unui om că să pară că am spart o banca. Nu am vrut să implicăm poliția și am căutat zone mai retrase cu oameni mai puțini cărora să le spunem imediat că este experiment și să nu sune la 112. În timp ce făceam o filmare, dintr-o dată din mașină personală a coborât un domn polițist care a acționat imediat, punându-ne la pământ. Eu unul îl felicit pentru intervenția chiar cinematografică, pentru că doar în filme am mai văzut așa ceva și pentru curaj, pentru că deși nu era în timpul serviciului și era de unul singur, iar noi doi, nu a stat pe gânduri in aplicarea legii. Ulterior, a luat măsurile prevăzute de lege. Mai multe detalii se vor vedea chiar pe filmare, pe care o vom face publică”, a declarat Ciprian Dafinescu, autorul farsei, pentru Observatorul Prahovean.

Marți seara, Ciprian Dafinescu a postat filmarea cu scena în care a fost prins în flagrant de polițist pe Youtube.

