Fiecare patron sau director de astfel de instituție de ocrotire a trebuit să găsească soluții. Soluții de cazare, măști obligatorii de protecție, hrană, produse de igienă, haine curate, printre altele. Fără a primi, până acum, nici măcar declarativ, sprijin de la stat. Personalul a fost luat pe nepregătite și oprit la serviciu. De azi pe mâine, pentru două săptămâni.

La unul din cel mai mare azil de bătrâni din Timișoara, cei 41 de angajați care lucrează în mod direct cu seniorii ocrotiți, sunt obligați de ordonanță să rămână al serviciu 24 de ore din 24 în următoarele două săptămâni. Oamenii dorm pe saltele înghesuite în câteva încăperi eliberate de nevoie. Au fost împărțiți în două grupuri. Primul, de 21 de persoane, a rămas la serviciu din momentul intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 8.

Sunt peste 120 de bătrâni găzduiți în cămin, și 54 de angajați din care 41 au intrat automat sub incidența ordonanței militare, adică sunt obligați să nu mai plece de la serviciu, două săptămâni. Mircea Ionescu, proprietarul căminului de bătrâni ne-a declarat: ”Oamenii aceștia sunt împărțiți în două ture, una de 20, alta de 21 de persoane. Nu am locuri să îi cazez. Căminul, în care sunt găzduiți 123 de beneficiari, nu are spații proprii de cazare pentru acest număr de personal.

De patru zile trimit e-mail-uri sau sun la autorități, fără să primesc nici măcar un răspuns, fie că e vorba de Primăria Timișoara, Direcția de Sănătate Publică, Prefectură sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cel mai tare ne doare și ne simțim frustrați de faptul că autoritățile nu ne bagă deloc în seamă, ba chiar ne ignoră și ne mai și iau la mișto.

„(Am cerut ajutor către ISU la aplicarea Ordonanței 8, iar ei mi-au trimis textul ordonantei copy – paste, fără niciun comentariu). Adică un fel de copy – paste cu Colectiv – nicio măsură! Am adus saltele de la hotel și i-am culcat pe oameni unde am apucat”, a declarat, pentru Evz.ro, Mircea Ionescu, proprietarul căminului de bătrâni în discuție.

A reușit să le aducă saltele luate dintr-un hotel, singura variantă disponibilă, iar angajații, pe lângă faptul că nu au apucat să își aducă un minim de obiecte de îmbrăcăminte și igienă personală, mai trebuie să trăiască în următoarele zile la comun, pe saltele puse pe dușumea.