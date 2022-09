Exclusiv. Medicul care a căzut de la etajul unui bloc din Pantelimon abia se întorsese de la Viena

În acest moment, pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei.

Reamintim că azi, „în jurul orei 10:15, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că un bărbat, s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui bloc, situat în Sectorul 2”, a transmis poliția printr-un comunicat.

Jurnaliștii au aflat din surse proprii că bărbatul de 34 de ani era medicul Radu Mirică de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” din București. Este căsătorit și tată a doi copii. Cartea lui de vizită este impresionantă, atât prin anii de studiu, dar mai ales prin cursurile de specializare și studiile clinice la care a participat.

Dr. Radu Mirică era medic specialist în chirurgie generală și chirurgie metabolică (chirurgia obezității). Asistent Universitar în cadrul Clinicii de Chirurgie Generală a Spitalului Clinic de Urgență ‘Sf. Ioan’, dr. Radu Mirică avea ca domenii de interes, pe lângă chiurgia metabolică pe care o practică de peste 6 ani și chirurgia laparoscopică, minim invazivă, chirurgia defectelor parietale și chirurgia endocrină (glanda tiroidă, glandele suprarenale) și cu o supra-specializare în ginecologie oncologică.

A ocupat postul de vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie a Sânului si Oncologie.

Medicul s-a sinucis sau a căzut dintr-un accident de la etaj?

Din ce am aflat, Radu Mirică nu a lăsat un bilet de adio familiei în care să-și explice gestul. Zvonurile însă au început să circule: că era depresiv, că avea probleme cu soția din pricina pasiunii pentru jocurile de noroc. Motive pentru susținerea unui act suicidal.

Anchetatorii nu știu încă adevărul, ce s-a întâmplat, pentru că nici măcar raportul necropsiei nu-l au. Importante sunt analizele medico-legale de sânge, care vor stabili alcoolemia și dacă bărbatul a ingerat vreo substanță înainte de a muri.

Activitate intensă înainte de a muri: Dubai și Viena

În exclusivitate, vă spun că medicul Radu Mirică abia se întorsese de la Viena, unde stătuse două zile. Ultima sa postare de pe pagina de Facebook este făcuta de acolo, în după-amiaza zilei de miercuri, 28 septembrie. Lângă mai multe fotografii dintr-o bibliotecă – Gesellschaft der Ärzte in Wien – Billrothhaus, renumitul chirurg a scris:

„De la Billroth pana la DaVinci Si, de la The Lancet pana la Arhivele Romanesti Medicale, întrepătrunderea tehnologiei cu istoria creeaza contrastul ce le evidențiază pe ambele!”.

Cu trei zile înainte de vizita la Viena, dr. Radu Mirică participase on-line la un congres medical desfășurat la Dubai, unde susținuse chiar o lucrare.

„Desi online, lucrarea sustinuta in cadrul 2nd International Congress of American College of Surgeons, UAE Chapter – Dubai, United Arab Emirates, a suscitat discutii interesante despre noi abordari in chirurgia obezitatii!”, a scris medicul pentru cei care-i urmăreau activitatea pe Facebook.

Un astfel de om activ nu prea pare că ar fi depresiv și ar avea gânduri de sinucidere. Dar ancheta procurorului și polițiștilor judiciariști va stabili, în următoarele zile, ce s-a întâmplat cu medicul.