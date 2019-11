Pe lângă cei doi, președinte, respectiv director general al Institutului, mai sunt vizați secretarul general al Institutului, Emil Cutean (foto), ex-premierul Viorica Dăncilă, fostul secretar general al guvernului, Toni Greblă, și Eugen Teordorovici, ex-ministru al Finanțelor. Cei trei de la institut sunt acuzați de de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, iar membrii cabinetului PSD de favorizarea infractorului.

171.520 lei, venit brut

Pe scurt, cauza este următoarea: Secretarul General al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD), funcție de demnitar al Statului Român ce a fost echivalată funcției de Secretar General al Academiei Române, a primit ilegal de la statul român, ca venituri brute, în perioada 1 mai 2018-30 martie 2019, suma de 171.520 lei. Aceasta a stabilit Curtea de Conturi, prin Raportul de Audit Financiar întocmit pe 15 aprilie 2019 pentru activitatea Institutului pe anul 2018.

În ședința de vineri a Colegiului Național al IRRD, membrii acestuia a fost înștiințați de depunerea denunțului, înregistrarea discuțiilor ajungând la EVZ.

„Sclavul lui Iliescu” și „Trompeta lui Mărieș”

Autor denunț: Dumneavoastră nu știți ce s-a întâmplat la ultima ședință…

Petre Roman: Ia spuneți…

Autor denunț: Acum două săptămâni aveam o nedumerire legată de ultimul raport al Curții de Conturi. L-am rugat frumos (pe Emil Cutean – n.red.), la sfârșitul ședinței, să ne prezinte nouă, colegilor, acest raport. A devenit foarte nervos, s-a ridicat și mi-a zis că sunt trompeta lui Mărieș (Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie 1989 – n.red.) . I-am zis: da, sunt trompeta lui Mărieș. L-am jignit direct și i-am spus și eu că este sclavul lui Iliescu.

Petre Roman: Dar nu sunteți trompeta lui Mărieș…

Autor denunț: Nu contează ce a gândit el, ce am spus eu. Discuția a degenerat, am ieșit în curte (…) A fost un schimb de cuvinte foarte urât în care mi s-a reproșat că ce am făcut eu, o zdreanță de 14 ani, la revoluție…

Emil Cutean: (neinteligibil)

Autor denunț: Nu, nu e adevărat, la domnul Cutean nimic nu e normal și nu e nimic adevărat.

Cutean: M-a amenințat cu pușcăria.

Autor denunț: L-am amenințat cu pușcăria, este adevărat. L-am rugat să ne prezinte raportul Curții de Conturi. Am reușit să fac eu rost de raport.

„Singura problemă e că nu era salarizată”

Membru al Colegiului Național al IRRD, Petre Roman i-a cerut lui Emil Cutean: „Spuneți mai bine care e situația”.

Cutean: E simplu. Funcția de secretar general este din 2004, nu de acum. Singura problemă e că nu era salarizată. În 2018, Colegiul Național a hotărât să fie inclusă în cele 25 de posturi salarizate și s-o salarizeze. Este hotărârea Colegiului Național, s-a votat…

Roman: Curtea de Conturi spune că nu e…

Cutean: Stați puțin. Problema lor e alta, dar mă rog… Spuneau că nu trebuia să fie salarizat la nivelul secretarului general de la Academia Română. Asta era problema lor, că, domne, e un salariu mare, că… E, ce s-a întâmplat? A venit Curtea de Conturi, noi eram cu scandalul cu Claudiu (Claudiu Iordache, fost director general al IRRD – n.red.) care tocmai pleca, cu femeile ălea care au fost la cabinetul lui (…)

Noi i-am făcut lui Claudiu Iordache un raport prin care am constatat tot felul de neregului. Înainte de demiterea lui (…)

În ălea 25 de posturi noi puteam să angajăm și preot și aviator și ce mai consideram noi că aveam nevoie… Am zis, avem nevoie de zece cercetători. Noi am stabilit, cum îi salarizăm, în ce categorie îi băgăm… Colegiul hotărăște. Anul trecut am zis domne salarizăm această funcție (cea de secretar general – n.red.). La ce nivel? Păi ce instituție este înființată și funcționează aproximativ la fel cu noi? Academia Română! Are secretar genera? Da. Îl salarizăm, conform legii 153, echivalent cu secretarul general al Academiei Române. Asta a fost tot (…)

„Știu exact despre ce e vorba, că e vorba de mine”

Cutean: Buun, am înființat asta. În lege scrie așa: ROF-ul, statul de funcții, organigrama sunt aprobate de Colegiul Național. Deci nu sunt aprobate nici de Guvern, nici de Parlament, ci de Colegiu Național care e forul cel mai mare de aici… Am aprobat ROF-ul și statul de funcții, organigrama cu noua funcție salarizată și asta a fost tot. Plus că am schimbat și salarizarea personalului… De la o grilă la alta, tot Colegiul Național. Și asta au zis (cei de la Curtea de Conturi – n.red.) că am făcut rău, să le creștem salariile la oameni. Deci s-au făcut două chestii: s-a salarizat această funcție și s-a schimbat încadrarea celorlalte funcții. Știu exact despre ce e vorba, că e vorba de mine. Insitutul nu e prevăzut în legea 153. Deci nu este cum e Academia Română, cum sunt alte instituții, cum e CNSAS (…) S-a pus și problema să fiu asimilat cu secretarul general al ordonatorului nostru de credite care este Senatul. Cum era? (râde). Și am zis, domne, Academia are Colegiul Național, și Academia are cercetători (…) A venit Curtea de Conturi anul ăsta: Domne, v-am spus să nu faceți funcția, să nu o înființați. Noi ne-am susținut punctul de vedere, a avut loc un schimb de corespondență… Am contestat raportul Curții de Conturi. Ei spun că e tardiv”.

Păi se poate așa ceva?

La finalul explicațiilor s-a adresat membrei Colegiului care a făcut denunțul: „Deci denunțul penal l-ați făcut ca și revoluționară, nu? (…) Păi se poate așa ceva?”. Apoi, probabil făcând o confuzie între denunț și articolul din EVZ: „N-am voie să fiu (finul lui Ion Iliescu – n.red.)? E ilegal?”.

Ordonanța lui Dăncilă

Auditul Curții de Conturi a constatat că Emil Cutean a primit salariu de circa 3.000 de euro pe lună în condițiile în care, conform legii, funcția de secretar general nu exista. Din mai 2018 până în martie 2019, Cutean a încasat în mână echivalentul a 28.000 de euro pe care Curtea de Conturi a dispus, pe 15 aprilie, să fie recuperați de către Institut. Ca să acopere ilegalitatea făcută de cei trei lideri ai IRRD, Guvernul Dăncilă a emis, pe 27 mai, OUG 33 privind modificarea Legii de Înființare a Institutului, prin care s-a înființat funcția de secretar general. În denunț se arată că „orice act oficial sau normativ emis sau adoptat la orice nivel cu privire la validarea lui Emil Cutean în funcția de secretar general al IRRD nu reprezintă altceva decât un act de favorizare a făptuitorului”.

Concluzia Curții de Conturi

,,Înființarea și salarizarea funcției de Secretar General fără bază legală. Numirea în funcția de Secretar General al IRRD s-a efectuat prin decizie a președintelui IRRD, iar salarizarea acestei funcții s-a stabilit de către directorul general al IRRD la nivelul funcției de secretar general al Academiei Române, aceasta din urmă fiind funcție de demnitate publică numită, cuprinsă în anexa IX din Legea nr. 153/2017. În anexele Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, funcția de secretar general este cuprinsă fie ca funcție de conducere în administrația publică centrală cu precizarea categoriilor de unități în care se poate regăsi, fie ca înalt funcționar public, în ambele cazuri numirea fiind făcută urmare unui concurs. În alte cazuri, funcția de secretar general este prevăzută ca funcție de demnitate publică numită în instituții expres menționate de lege, modalitatea de numire fiind de asemenea prevăzută de lege. În toate cazurile, funcția de secretar general se situează la nivelul managementului, însă legea de organizare și funcționare a IRRD prevede că acest institut este condus de un președinte, iar din punct de vedere executiv, întreaga activitate este condusă de un director general ajutat de un director general adjunct, ale căror funcții sunt asimilate unor funcții de demnitate publică”.

